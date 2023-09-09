25 аварий и казусов, которые влетели в копеечку

Некоторые казусы или аварии могут оказаться весьма дорогостоящими, и вылиться в круглые суммы. Увы, никто не застрахован от инцидентов — даже "Ламборгини" или владельцы миллионных яхт. Взглянем на некоторые дорогостоящие казусы со всего мира.