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25 аварий и казусов, которые влетели в копеечку

25 аварий и казусов, которые влетели в копеечку

Автор:
09 сентября 2023 09:00
Сообщество : Аварии
Метки: Разное   Случаи   аварии   дорого   инциденты   казусы   подборка   происшествия   фото   
1197
26

Некоторые казусы или аварии могут оказаться весьма дорогостоящими, и вылиться в круглые суммы. Увы, никто не застрахован от инцидентов — даже "Ламборгини" или владельцы миллионных яхт. Взглянем на некоторые дорогостоящие казусы со всего мира.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   Случаи   аварии   дорого   инциденты   казусы   подборка   происшествия   фото   
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34k
ACU900 Час назад
Глупые трамваи, не могли что ли в строну съехать :)

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1k
Rom Полчаса назад
Хороший разброс тут.... Поезд мост снес, корабль врезался в мост, самолет уронили....и.... колечко сломалось, полочка в магазине с барахлом упала, котик монитор перевернул. Автор, всё ок?
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552
София Час назад
2. Уверена, что за рулём Porsche не немец.
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