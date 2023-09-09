25 аварий и казусов, которые влетели в копеечку

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Некоторые казусы или аварии могут оказаться весьма дорогостоящими, и вылиться в круглые суммы. Увы, никто не застрахован от инцидентов — даже "Ламборгини" или владельцы миллионных яхт. Взглянем на некоторые дорогостоящие казусы со всего мира.
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7. Культовая Zonda, когда-то принадлежавшая Льюису Хэмилтону и стоившая 11,3 миллиона долларов, врезалась во время движения
Источник: — переведено специально для fishki.net
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