Стихия бушует: наводнения в Ливии унесли тысячи жизней

Парламент Ливии объявил трехдневный траур по погибшим. Это уже второе крупное бедствие, обрушившееся на Северную Африку за три дня - после разрушительного землетрясения в Марокко. Президентский совет Ливии также обратился к международному сообществу с просьбой о помощи. В Ливию уже отправили самолёт с 14 тоннами медикаментов и мешками для трупов, поисково-спасательные машины, спасательные лодки, а также туда прибыли более 80 врачей. Президент России Владимир Путин также заявил, что Москва готова оказать необходимую помощь Ливии.