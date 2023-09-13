Стихия бушует: наводнения в Ливии унесли тысячи жизней

В Ливии разбушевалась стихия. На данный момент из-за наводнений в стране погибло более 5000 человек, а ещё 10 000 числятся пропавшими без вести. Катастрофу вызвал сильный ураган Дэниел — помимо человеческих жертв, пострадали и города. Четверть города Дерна оказалась полностью разрушена. Ливия запросила международную помощь.
Ещё в минувшее воскресенье на северо-востоке Ливии начались сильные дожди, а затем обрушился ураган, получивший название Дэниел. Масштабные наводнения буквально смыли целые кварталы. По данным местных СМИ, на данный момент погибло более 5000 человек, но ещё 10 тысяч числятся пропавшими без вести. Больше всего пострадал город Дерна, население которого составляет 125 тысяч человек.
"Тела лежат повсюду - в море, в долинах, под зданиями. 25% города Дерна исчезло. Многие здания обрушились. Целые кварталы исчезли вместе с их жителями," - рассказал местный министр Хишам Абу Чкиуат.
Парламент Ливии объявил трехдневный траур по погибшим. Это уже второе крупное бедствие, обрушившееся на Северную Африку за три дня - после разрушительного землетрясения в Марокко. Президентский совет Ливии также обратился к международному сообществу с просьбой о помощи. В Ливию уже отправили самолёт с 14 тоннами медикаментов и мешками для трупов, поисково-спасательные машины, спасательные лодки, а также туда прибыли более 80 врачей. Президент России Владимир Путин также заявил, что Москва готова оказать необходимую помощь Ливии.
По словам местных жителей, уровень воды на улицах достиг трёх метров. Житель Дерны, Салех аль-Обайди, сказал, что ему удалось бежать вместе со своей семьей. При этом многие люди до сих пор не могут выбраться из своих домов.
"Люди спали, а проснувшись, обнаружили, что их дома окружены водой", - сказал мужчина СМИ.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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