Золото далёких холмов: тайна шахты «Потерянный голландец»

Дикий Запад был назван так абсолютно правильно. Размытые границы стали территорией беззакония, где отважный смельчак мог разбогатеть или потерять свою жизнь. Здесь водились в определённом смысле драконы. А где драконы – там и сокровища, которые они должны охранять.
Одним из таких легендарных сокровищ стала шахта «Потерянный голландец» - золотая жила, предположительно находящаяся в горах Суеверия к востоку от Феникса, штат Аризона. Одни говорят, что шахту обнаружил немец по имени Якоб Вальц (голландец - распространённое в США сокращение от «дойче»), другие утверждают, что золото нашли солдаты, а третьи настаивают, что это золото апачей.
Возможно, ни одна из этих историй не соответствует действительности. А, может быть, правдивы все три. После смерти Вальца в 1891 году было предпринято множество попыток найти шахту и золото, которое, как утверждалось, находилось в ней.
Но ни одна из них не увенчалась успехом. Неужели в горах Аризоны спрятана затерянная золотая жила, которая терпеливо ждёт, когда её найдут?
Шахта «Потерянный голландец»
Среди всех историй о шахте наиболее распространёнными являются следующие: изначально шахта была тайником местных коренных американцев апачей, которые получили её от старателя по имени Мигель Перальта, обнаружившего золото ещё в 1850-х годах.
Позже врач (возможно, из армии США) лечит раненого апача, который благодаря стараниям доктора оправился от ран.
В качестве вознаграждения доктору завязывают глаза и ведут на шахту, которая, по его словам, полна золота. Об эскулапе ничего не известно, кроме его имени: доктор Торн. Позже два немца, живущие в этом районе, приходят на помощь другому члену семьи Перальта. И в качестве вознаграждения им сообщают местонахождение шахты. Этих двух людей зовут Якоб Вальц и Якоб Вайзер, и их часто считают одним и тем же человеком с двумя разными версиями его имени. Вайзер впоследствии исчезает из повествования. Якоб Вальц якобы сделал признание на смертном одре и даже нарисовал карту, по которой можно было найти шахту.
Согласно этой истории, Вальц был одержим идеей отыскать золото, но ничего не нашёл. Не помогли даже местные апачи. Однако он обнаружил действующую шахту с тремя мексиканскими рабочими.
Вальц решил, что богатства шахты должны принадлежать ему. Напал на мексиканский лагерь, убив трёх человек. Затем, чтобы засекретить своё открытие, немец замаскировал вход в шахту и не приближался к ней более двух лет.
Несколько лет спустя Якоб вернулся в эти места со своей подругой Джулией Томас. Когда Якоб постарел и понял, что не сможет сам работать, он решил рассказать Джулии о тайнике.
Джулия познакомила Джейкоба с человеком по имени Дик Холмс. Дик Холмс был человеком, который хорошо знал горы Суеверия, и опытным шахтёром.
Получив указания, Дик Холмс отправился на поиски шахты. Но банально заплутал на местности. Позже сын Дика Холмса тоже попытался найти золотую жилу. Достойным стимулом для него стал ящик из чистого золота, который подарил его отцу Вальц.
Дик Холмс также описал оставленный Вальцем ящик, в котором было 23 килограмма чистого золота. Как Якоб мог наткнуться на эти богатства, если история о шахте не была правдой?
Последняя история связана с находкой шахты. Некоторые говорят, что американские солдаты, находившиеся в этом районе, также обнаружили её, но были переброшены или убиты, прежде чем смогли вернуться и раскопать золото.
Хотя всё вышесказанное может показаться убедительным доказательством существования такой шахты в горах Суеверия, с этими историями есть проблемы. Почти всё в них – слухи и сплетни, и нет никаких фактических доказательств её существования.
Нет никаких записей о докторе Торне, и хотя Якоб Вальц существовал, нет никаких записей и о его партнёре. У солдат даже нет имён, и эту историю невозможно проверить.
Карта, которую нарисовал Вальц, и коробка из чистого золота не сохранились. Соответственно, многие сомневаются, существовали ли они вообще. Показания Якоба на смертном одре, с которых начинается история, ещё больше отдаляют искателей сокровищ от истины, поскольку после смерти Якоба не осталось никого, кто мог бы помочь, кто действительно когда-либо видел шахту.
Другие аспекты этих историй указывают на то, что они не соответствуют действительности. В местных легендах часто фигурирует человек по имени Перальта. Названный, скорее всего, в честь Педро де Перальты – испанского губернатора Нью-Мексико в XVII веке. Но есть и более серьёзная проблема, чем все эти вместе взятые: горы Суеверия просто не подходят для месторождений золота.
Горы сформировались из магматических пород, таких как гранит, образовавшихся из остывающей лавы и магмы и чрезвычайно прочных. Они абсолютно не подходят для золотых рудников. Соответственно, золото не может зарождаться здесь естественным образом. Скорее, шахта апачей, если таковая и существует, должна быть тайником. Будет ли он когда-нибудь найден?
Сейчас кажется маловероятным, что шахту когда-нибудь найдут. Все доказательства исходят из надуманных, не связанных между собой историй о золоте в холмах, рассказанных в то время, когда многие верили, что смогут разбогатеть как по мановению волшебной палочки.
Никаких веских доказательств существования шахты нет. Но это не останавливает кладоискателей. А те, кто верит, могут указать на некоторые странные аспекты этой истории, которые говорят о том, что она может быть правдой.
Во-первых, Якоб Вальц, похоже, был реальным человеком. Документы, подтверждающие его существование и эмиграцию в Штаты, датируются 1848 годом. Он переехал в Аризону в 1860-х годах, и ему принадлежало ранчо, на котором он умер в 1891 году.
Известно, что Якоб был богат и хорошо знал окрестности, включая выдающиеся природные достопримечательности. Его описания маршрутов в горы, где находится шахта, совпадают с местным рельефом и придают этой истории определённую правдоподобность.
Кроме того, эта история не новодел: охотники за сокровищами начали искать шахту уже в 1892 году – через год после смерти Якоба. Если не было никакого предсмертного признания, то с чего начались эти свистопляски, и почему люди вдруг стали искать золото в горах Суеверия?
Ряд исследователей совершил несколько путешествий, чтобы найти эту шахту, но до сих пор никто не видел золота. Несколько человек погибли во время экспедиций, поскольку холмы неровные и представляют собой очень сложную поверхность, не подходящую для долгих поисков.
Неужели в Аризоне действительно спрятаны несметные богатства, которые ждут своего часа или хотя бы очередного случайного счастливчика, чтобы изменить его жизнь?
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