Золото далёких холмов: тайна шахты «Потерянный голландец»

Среди всех историй о шахте наиболее распространёнными являются следующие: изначально шахта была тайником местных коренных американцев апачей, которые получили её от старателя по имени Мигель Перальта, обнаружившего золото ещё в 1850-х годах.

Позже врач (возможно, из армии США) лечит раненого апача, который благодаря стараниям доктора оправился от ран.

В качестве вознаграждения доктору завязывают глаза и ведут на шахту, которая, по его словам, полна золота. Об эскулапе ничего не известно, кроме его имени: доктор Торн. Позже два немца, живущие в этом районе, приходят на помощь другому члену семьи Перальта. И в качестве вознаграждения им сообщают местонахождение шахты. Этих двух людей зовут Якоб Вальц и Якоб Вайзер, и их часто считают одним и тем же человеком с двумя разными версиями его имени. Вайзер впоследствии исчезает из повествования. Якоб Вальц якобы сделал признание на смертном одре и даже нарисовал карту, по которой можно было найти шахту.