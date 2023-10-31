Мужчина нашёл на пляже обручальное кольцо с бриллиантом и вернул его владельцу

Стефан Сегин потерял обручальное кольцо во время купания в Сент-Огастине, штат Флорида.

"Мы искали кольцо каждый день и в конце концов увидели Джозефа с металлоискателем на берегу. Я не хотел говорить ему о пропаже, боялся, что он найдет изделие и оставит его себе", - признался Стефан, жестянщик из Квебека.

Однако его жена, Мари-Ив, обратилась к американцу за помощью. Тот ответил, что если найдет, то обязательно вернет украшение.

Стоит отметить, что в прошлом году Джозеф Кук вернул кольцо с бриллиантом стоимостью 40000 долларов.