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Мужчина нашёл на пляже обручальное кольцо с бриллиантом и вернул его владельцу

Мужчина нашёл на пляже обручальное кольцо с бриллиантом и вернул его владельцу

Автор:
31 октября 2023 08:47
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: история   кольцо   металлоискатель   находка   поиск   украшение   
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Канадец прилетел с семьёй на отдых во Флориду и потерял обручальное кольцо. На пляже он встретил местного жителя с металлоискателем, и тот пообщел, что если найдет золотое украшение, то обязательно вернет его.

Стефан Сегин потерял обручальное кольцо во время купания в Сент-Огастине, штат Флорида.

"Мы искали кольцо каждый день и в конце концов увидели Джозефа с металлоискателем на берегу. Я не хотел говорить ему о пропаже, боялся, что он найдет изделие и оставит его себе", - признался Стефан, жестянщик из Квебека.

Однако его жена, Мари-Ив, обратилась к американцу за помощью. Тот ответил, что если найдет, то обязательно вернет украшение.

Стоит отметить, что в прошлом году Джозеф Кук вернул кольцо с бриллиантом стоимостью 40000 долларов.

Через неделю супруги вернулись домой в Канаду. А житель Флориды каждый день приходил на пляж и искал кольцо, спустя месяц его поиски увенчались успехом.

Как только металлоискатель издает сигнал, Кук начинает записывать видео и делится своими находками в соцсети.

Как и любую другую находку, Джозеф разместил украшение на своей странице. Вернувшись домой, Стефан и Мари-Ив просматривали видеозаписи в надежде увидеть драгоценность. Они отправили кладоискателю сообщение и фотографию Стефана с ювелирным изделием, чтобы доказать, что оно принадлежит им.

Пара купила золотое кольцо во время подготовки к свадьбе в 2011 году. Торжество отложили до 2025 года, но Стефан все равно стал носить украшение.

Канадцы проехали 2500 км, чтобы лично поблагодарить Джозефа, а также пригласить его на свою свадьбу.

38-летний Кук рассказал: "Они благодарили меня миллион раз и говорили, что теперь для них октябрь - счастливый месяц. Вот почему я это делаю".

Джозеф отказался от денежного вознаграждения, но пара подарила ему несколько подарочных корзин и позвала на ужин.

"В корзине были разные вещи из Квебека и кофейная кружка с надписью "Помогаю другим", это очень здорово. Я помогаю тем, что возвращаю вещи, - объяснил Джозеф. - Десятидолларовая безделушка для кого-то может быть бесценной".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: история   кольцо   металлоискатель   находка   поиск   украшение   
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3  комментария
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Жирный бот Час назад
это нормально, не нормально, что такое удивление такой поступок вызывает...
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Пуриц Жорж 22 минуты назад
Кто такой жестянщик? Кузовщик?
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Fuchsia

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