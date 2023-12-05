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Внутренний мир объектов: 14 вещей, разрезанных пополам

Внутренний мир объектов: 14 вещей, разрезанных пополам

Автор:
05 декабря 2023 08:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: Кадры   интересно   красиво   пополам   разрезаны пополам   фото   
1821
15

Давайте сделаем небольшое погружение в удивительный мир того, что скрывается внутри привычных вещей. Разрезанные пополам, внутренности выглядят эпично, каждый механизм становится понятнее.

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Метки: Кадры   интересно   красиво   пополам   разрезаны пополам   фото   
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6  комментариев
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160
PsyDoza Frankenschpökel 2 часа назад
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3k
Pioner76 52 минуты назад
4. Opel Omega.
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3k
Walther Час назад
Стабильно, раз в месяц, наблюдаю распиленный шар для боулинга. Вы чего там найти хотите то?
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5k
Сергей Семенов Час назад
>>> 9. Линза камеры

Ох уж этот гуглоперевод!
Ох уж эта лень вычитать переведенное!
Ох уж эти "ложные друзья переводчика"!

Lens - это не только линза, но и объектив.
На фото - именно объектив, состоящий из линз )))
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5k
Григорий 2 часа назад
скучновато, старо и подписи неправильные.
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