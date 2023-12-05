Внутренний мир объектов: 14 вещей, разрезанных пополам

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Давайте сделаем небольшое погружение в удивительный мир того, что скрывается внутри привычных вещей. Разрезанные пополам, внутренности выглядят эпично, каждый механизм становится понятнее.
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Ох уж этот гуглоперевод!
Ох уж эта лень вычитать переведенное!
Ох уж эти "ложные друзья переводчика"!
Lens - это не только линза, но и объектив.
На фото - именно объектив, состоящий из линз )))