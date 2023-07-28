"Я у мамы рукодел": пользователи поделились крутыми штуками, которые сделали сами

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У людей вокруг так много талантов. Они воплощают свои идеи в жизнь и с гордостью делятся результатами в соцсетях. Мы собрали классные идеи на разные темы, которые могут вдохновить и вас на творчество.
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А у вас есть хобби, которое приносит вам радость?
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