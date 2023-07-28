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"Я у мамы рукодел": пользователи поделились крутыми штуками, которые сделали сами

"Я у мамы рукодел": пользователи поделились крутыми штуками, которые сделали сами

Автор:
28 июля 2023 13:48
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   интересно   красиво   рукоделы   своими руками   фото   я сделал   
1490
16

У людей вокруг так много талантов. Они воплощают свои идеи в жизнь и с гордостью делятся результатами в соцсетях. Мы собрали классные идеи на разные темы, которые могут вдохновить и вас на творчество.

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А у вас есть хобби, которое приносит вам радость?

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Метки: Фабрика идей   интересно   красиво   рукоделы   своими руками   фото   я сделал   
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ruslan d Час назад
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Nikita 50 минут назад
Что-то здорово, что-то интересно.... А что с №14? Почему терраса так завалена? Плохо видно, что там с грунтом. Если она ровно стоит из-за склона, то тогда получается, что забор "слегка" завален...
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