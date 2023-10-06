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Удивительные находки, которые люди обнаружили во время прогулки по пляжу

Удивительные находки, которые люди обнаружили во время прогулки по пляжу

Автор:
06 октября 2023 15:34
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   красиво   на берегу   на пляже   находки   нашел на берегу   прикольно   фото   
1463
14

Найти сокровища и необычные вещи можно просто гуляя по пляжу. Пользователи из нашей подборки подобрали загадочные предметы и теперь гадают, как же они появились на берегу.

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А что самое необычное на пляже находили вы?

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Метки: интересно   красиво   на берегу   на пляже   находки   нашел на берегу   прикольно   фото   
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4  комментария
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15k
Kostick 48 минут назад
угольные аккумуляторы? может аноды?
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7k
vasilykopkov 57 секунд назад
Бывал раньше в штатах по делам, жил по две-три недели в Лос-Анжелесе.
Раз после шторма нашел зуб мегалодона 14 см высоту.
Недавно сыну подарил - у него на полке стоит на специальной подставке. ..
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10k
Борис Карабанов Полчаса назад
"Полторашку" пластиквую, например, находил, а там ещё глотка три пива оставалось. Не каждый день такое чудо встретишь.
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Спелая кукурузинка

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