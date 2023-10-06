Удивительные находки, которые люди обнаружили во время прогулки по пляжу

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Найти сокровища и необычные вещи можно просто гуляя по пляжу. Пользователи из нашей подборки подобрали загадочные предметы и теперь гадают, как же они появились на берегу.
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А что самое необычное на пляже находили вы?
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