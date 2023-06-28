15 интересных фото обо всём на свете

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Мир полон удивительных событий и открытий. Некоторые поджидают нас буквально за поворотом в самый обычный день. Мы собрали разные любопытные кадры.
1. "Моей бабушке исполнилось 100 лет - и она хотела показать свою причёску в этот важный день"
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2. Во время полёта пассажир самолёта сделал это фото: тёмный круг - результат после крушения поезда
11. Это Марзи Эбрахими, иранка, пережившая нападение с кислотой в 2014 году за ношение "плохого хиджаба"
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