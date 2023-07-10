Как изнутри выглядят разные предметы

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Всегда интересно, как же выглядят вещи изнутри. Перед вами подборка фото с вещами, транспортом, разрезанными пополам.
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