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Как изнутри выглядят разные предметы

Как изнутри выглядят разные предметы

Автор:
10 июля 2023 19:36
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   пополам   разрез   факты   фото   фото в разрезе   
4640
15

Всегда интересно, как же выглядят вещи изнутри. Перед вами подборка фото с вещами, транспортом, разрезанными пополам.

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Метки: интересно   пополам   разрез   факты   фото   фото в разрезе   
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46  комментариев
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24k
СергейПименов 5 часов назад
14. Думал кабель, но нет...шланг.
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1k
ralpharn 7 минут назад
На 10й не строительство, а снос здания. Экскаватор и мешки с мусором как бы намекают.
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33k
АнтонПолднев 2 часа назад
Изверги! Зачем Умку в джакузи закатали?!

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7k
perekrestok 2 часа назад
Больше всего впечатлил кислородный баллон! Всегда догадывался что там офигеть какие сложные секреты! Наконец то все прояснилось! Все увидел! Жду в следующий раз резиновый мячик в разрезе! Дрожжу от нетерпения увидеть. все его секреты!
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9k
RIZ deadening 2 часа назад
Такое ощущение , что имущество делили после развода !

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1k
Матвей 3 часа назад
Я вот не понимаю. Переменный ток... Он же в виде вОлночек таких рисуется, вроде как называется "синусоида"? Как он тогда в такой прямой "шланг" запихивается? "Шланг" тоже должен быть сделан волночками.)))
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10k
Сергей 3 часа назад
А как шланги соединяют в один, скруткой, болтами или через колодки?
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274
twincam 3 часа назад
"""14. Подводный бронированный шланг""" - - точнее Подводный бронированный медный шланг.
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15k
Мистер Фикс 3 часа назад
Автор, блин, сам ты шланг!
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49k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 3 часа назад
Подводный бронированный шланг......
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2k
старый абрикос 3 часа назад
Могли бы и кнопку в разрезе показать)
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10k
kirpal 4 часа назад
За труд минусовать не буду, но пост туфта. На многих фотках предметы не разрезаны пололам, а специально сделанные макеты. Как уже другие комментаторы отметили - еще и с описаниями неполадки.
Давай по новой, автор, всё туфта (протеже мэра Харькова)
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1k
vitstd 4 часа назад
Баллон кислородный непрактично распилили: работали ( наше СМУ) как подрядная организация на одном промпредприятии ( полная реконструкция завода), где хватали "медяхи"( кабеля медные). До чего додумались монтажники (работы по газовой резке металлоконструкций - пропан и кислород привозились. В баллонах): срЕзали днище одного кислород баллона, забивали его медным проводом - и, в кассетах с пустыми баллонами, типа - на заправку: вывозили мкдь.. Но в один прекрасный день что-то не срослось( перепутали баллоны) - тот, без днища - не заменили , и поставили на заправку. На станции подключили, дали "воздух" - и как **пануло!!! я там не был- не знаю, куда улетел баллон: главное - никого не убило ( скандал был - ой-ей...), Была история))
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110k
parallax 4 часа назад
Ручной лобзик выглядит так.
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1k
Голодранец! 4 часа назад
Комментарий к фото
Может это все-таки КАБЕЛЬ, а не шланг
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19k
Bill 4 часа назад
Разрезанный кислородный баллон - самое интересное.
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18k
тов.Suhov 4 часа назад
Автор, это ШЛАНГ..? Серьёзно???
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59k
Похабыч 4 часа назад
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4k
Сергей Семенов 4 часа назад
трансмиссия мафынки и сама мафынка Ф1 в пополаме.
Пилота (Серхио Переса) пилить к счастью не стали.

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33k
Юр21 5 часов назад
Шланг, говоришь, подводный, бронированный... Были такие, в основном на третьем году службы...
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