FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 9235 постов • 860 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Ни грамма фотошопа: визажист создаёт безумные макияжи

Ни грамма фотошопа: визажист создаёт безумные макияжи

Автор:
07 марта 2024 10:21
Сообщество : ФотоМир
Метки: Мими Чой   визажист   звездный визажист   интересно   красиво   макияж   фото   
1067
18

Мими Чой (Mimi Choi) - родилась в Макао. В середине 1990-х годов она уехала в Канаду вместе со своими родителями. У неё был долгий и интересный путь к успеху.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Мими Чой   визажист   звездный визажист   интересно   красиво   макияж   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
vasilykopkov Полчаса назад
Даже если там нет фотошопа, то эффект достигается только с одного строго определённого ракурса и только в статике. То есть это макияж для одного фото.
Тогда какой смысл рисовать это не лице? Можно и просто на листе или в фоторедакторе.

Ну разве что бы показать своё мастерство...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Павел 40 минут назад
Прикольно,работы много, но не практично.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

70309



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Рамазан, Билал, Хасан...": чиновник удивился списку учеников школы в подмосковных Котельниках
"Рамазан, Билал, Хасан...": чиновник удивился списку учеников школы в подмосковных...
«Не смей становиться на нашем пути»: актёр Сергей Селин отказался читать текст об «умирающей России», порвал сценарий и ушёл со съёмок
«Не смей становиться на нашем пути»: актёр Сергей Селин отказался читать текст об...
Набирающие популярность в сообществах
Часы в советском фильме "Девчата". Почему на них скидывалась вся бригада?
Часы в советском фильме "Девчата". Почему на них скидывалась вся бригада?
Проверено: при прямом подключении обычного смартфона к Starlink можно получить приличный интернет — до 17 Мбит/с, но с потерей 15 % пакетов
Проверено: при прямом подключении обычного смартфона к Starlink можно получить...
Этнопарки, по которым хочется ходить и ходить
Этнопарки, по которым хочется ходить и ходить
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 4 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#люди#факты#ДТП#забавно#дети#Ynews#Китай#фильм
#Прикол#в мире#машина#интересно#кот#авто аварии#Россия#кино#позитив#полиция
#Юмор#автомобили#автомир#интересное#аварии#история#США#Автовсячина#собака#Разное
Купите на 2 тысячи, а заплатите 500 рублей Купите на 2 тысячи, а заплатите 500 рублей Магия макияжа: 14 девушек преобразились до неузнаваемости благодаря профессиональным Магия макияжа: 14 девушек преобразились до неузнаваемости благодаря профессиональным Удивительные находки, которые люди обнаружили во время прогулки по пляжу Удивительные находки, которые люди обнаружили во время прогулки по пляжу 14 людей, которые добавили дерево в интерьер - и получилось просто ВАУ 14 людей, которые добавили дерево в интерьер - и получилось просто ВАУ Внутренний мир объектов: 14 вещей, разрезанных пополам Внутренний мир объектов: 14 вещей, разрезанных пополам 16 примеров того, что может случиться, если довериться визажисту, который ничего не знает о макияже 16 примеров того, что может случиться, если довериться визажисту, который ничего не знает о макияже

На что жалуетесь?

Вернуться