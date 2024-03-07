Ни грамма фотошопа: визажист создаёт безумные макияжи

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Мими Чой (Mimi Choi) - родилась в Макао. В середине 1990-х годов она уехала в Канаду вместе со своими родителями. У неё был долгий и интересный путь к успеху.
1. До 28 лет она работала воспитательницей, а затем решила обучиться визажу. Она быстро начала расти в компании, куда устроилась, ей даже предложили обучать других, но она ушла, чтобы начать своё дело и вести блог
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2. Знаменитой она стала после того, как голливудский артист Эзра Миллер появился на церемонии Met Gala-2019 с семью глазами на лице, которые нарисовала Мими
3. С тех пор она работает со звёздами, регулярно публикует в соцсетях свои новые работы - и одна круче другой
6. На профиль Мими подписаны более 2 млн пользователей: все с нетерпением ждут новых работы артистки
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Тогда какой смысл рисовать это не лице? Можно и просто на листе или в фоторедакторе.
Ну разве что бы показать своё мастерство...