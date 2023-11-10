FISHKINET
Сообщество Юмор 17877 постов • 3626 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
30 самых смешных модных провалов

30 самых смешных модных провалов

Автор:
10 ноября 2023 13:04
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вещь   дизайн   наряд   ошибка   провал   
1946
31

Социология, семиотика и ряд других дисциплин учат нас тому, что то, как мы выглядим, как себя ведем, определяет нашу личность. Образ мыслей, интересы и манеры проявляются в стиле одежды. Простой пример: две толстовки, но одна черного цвета с логотипом рок-группы, а другая розовая с котиками. Дизайнерам остается только предугадывать наши желания, но и в этом деле без ошибок не обходится.

×
×

AIDS в переводе с английского означает "СПИД".


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   вещь   дизайн   наряд   ошибка   провал   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
619
ruslan d 2 часа назад
некоторые прям огонь )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Teodor 45 минут назад
Вот оно что... А я думал, что это Капитан Америка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

496632



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Полицейские применили табельное оружие против неадекватного мужчины в Люберцах
Полицейские применили табельное оружие против неадекватного мужчины в Люберцах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 ноября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 7 ноября
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Учителя уволили из школы из-за MMORPG. На него пожаловались согильдийцы
Учителя уволили из школы из-за MMORPG. На него пожаловались согильдийцы
Панк-карты специально для поклонников КиШа
Панк-карты специально для поклонников КиШа
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Счастливчик

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомир#Юмор#ДТП#история#Россия#шоу бизнес#США#милота
#животные#машина#люди#Прикол#аварии#полиция#забавно#Ynews#Автовсячина#улыбнуло
#интересно#автомобили#факты#интересное#авто аварии#позитив#кино#подборка#дети#Разное
Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек Топ-3 пылесоса на любой вкус, цвет и кошелек На грани безумия: 30 странных вещей и трендов На грани безумия: 30 странных вещей и трендов 35 ситуаций, когда всё пошло не так 35 ситуаций, когда всё пошло не так Не надо так: примеры раздражающих явлений и ситуаций Не надо так: примеры раздражающих явлений и ситуаций 40 глупых дизайнерских идей для общественных мест 40 глупых дизайнерских идей для общественных мест 19 странноватых украшений, чей дизайн вызывает неподдельное удивление и массу вопросов 19 странноватых украшений, чей дизайн вызывает неподдельное удивление и массу вопросов

На что жалуетесь?

Вернуться