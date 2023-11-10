30 самых смешных модных провалов

1946
31
Социология, семиотика и ряд других дисциплин учат нас тому, что то, как мы выглядим, как себя ведем, определяет нашу личность. Образ мыслей, интересы и манеры проявляются в стиле одежды. Простой пример: две толстовки, но одна черного цвета с логотипом рок-группы, а другая розовая с котиками. Дизайнерам остается только предугадывать наши желания, но и в этом деле без ошибок не обходится.
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AIDS в переводе с английского означает "СПИД".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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