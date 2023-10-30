FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 6032 поста • 1281 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Истории
Дочь целый год скрывала строительство дома, чтобы удивить маму

Дочь целый год скрывала строительство дома, чтобы удивить маму

Автор:
30 октября 2023 10:18
Сообщество : Истории
Метки: Строительство   дом   дочь   истории   мама   секрет   сюрприз   
877
11
1

Покупка первого жилья, особенно в условиях нынешней экономики, - это грандиозное событие, которое нужно отметить в кругу самых близких и родных людей. Когда Ниоми Джексон построила дом, она решила сообщить маме радостную новость и устроила розыгрыш.

Год назад женщина купила пустой участок и построила дом с красивым интерьером. Ремонт был закончен как раз ко дню рождения матери Ниоми. Ванда отправилась из Вирджинии во Флориду праздновать свой день с семьей. Она полагала, что остановится в уютном съемном жилье. Младшая дочь тоже приехала, и никто из них не подозревал, что произойдет.

В трогательном видео Ниоми показала, как разыграла семью. Ролик быстро стал вирусным, собрав более 3 млн. просмотров и сотни положительных комментариев.

Ванда входит в дом и рассматривает красивую обстановку. У нее возникают подозрения, когда она замечает картину со слоном, которая хранится у Ниоми уже более десяти лет. Дочь объявляет, что это действительно ее дом.

Радость переполняет Ванду, она визжит от восторга и гордости. Младшая сестра Ниа улыбается и поздравляет с таким большим достижением.

Ниоми признается, что своим успехом обязана маме, которая всегда ее поддерживала и говорила: "Когда у тебя есть цель, двигайся к ней, двигайся к ней неустанно".

Приобретение собственного дома стало для Ниоми колоссальным достижением. Она и ее сестры воспитывались матерью-одиночкой и жили в крошечной двухкомнатной квартире в Нью-Йорке.

Сохранить секрет, особенно такой большой, нелегко, но женщина хотела сделать запоминающийся сюрприз. "Мне просто нужно было, чтобы они осознали все сразу, - объясняет Джексон. - Судя по реакции моей мамы, у меня это неплохо получилось".

Она права. Вид фундамента или строительства не так впечатляет, как полностью обставленный дом, где можно расслабиться и выпить чашечку кофе, пытаясь осмыслить то, что произошло.

"Иногда я пересматриваю видео. Это как таблетка, которую ты принимаешь, и она делает тебя счастливым", - поделилась Ванда своими эмоциями..

Ниоми называет маму "самым главным супергероем". Такие теплые отношения матери и дочери - настоящее счастье. К сожалению, многие отдаляются от своих родителей. Взрослея, мы становимся самостоятельными людьми со своими взглядами и интересами, которые могут сильно отличаться от родительских, что приводит к разногласиям. Ключ к гармоничным отношениям - взаимное уважение.

Дети должны постараться забыть обиды, причиненные родителями. Помните, что они тоже живут впервые. Позвольте им исправить свои ошибки, поговорите с ними по душам и крепко обнимите их. Они по-прежнему очень любят вас, и вы всегда будете для них ребенком.

Путь Ниоми из тесной двухкомнатной квартиры в роскошный дом - убедительное свидетельство того, что упорство и труд приносят свои плоды. Женщина дает лишь один совет: "Если у вас есть цель, придерживайтесь её и воплощайте в жизнь".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: Строительство   дом   дочь   истории   мама   секрет   сюрприз   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
33k
Юр21 50 минут назад
Хижина Дяди Тома...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
dima423 Полчаса назад
Комментарий к фото
Несущие конструкции)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
76k
Viktor 44 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

495644



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Полицейские спасли китайского туриста-автостопщика, застрявшего на трассе у Тольятти
Полицейские спасли китайского туриста-автостопщика, застрявшего на трассе у Тольятти
Звезду сериала "Друзья" Мэттью Перри нашли мертвым в джакузи
Звезду сериала "Друзья" Мэттью Перри нашли мертвым в джакузи
Набирающие популярность в сообществах
Необычные вещи, которые люди обнаружили на улице и смогли найти им применение дома
Необычные вещи, которые люди обнаружили на улице и смогли найти им применение дома
Компьютерные клубы в начале 2000х
Компьютерные клубы в начале 2000х
Гигантский спутник стал одним из самых ярких объектов на небе (3 фото)
Гигантский спутник стал одним из самых ярких объектов на небе (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Показалось

Лучшие демотиваторы
Теперь он вдовец

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#история#Прикол#собака#искусство#Реакция#кошка#позитив#юмор из соцсетей
#животные#факты#интересно#забавно#дети#Мемы#Жизнь#мигранты#ржака#подборка
#в мире#Юмор#люди#кино#знаменитости#США#конфликт#милота#соцсети#Россия
Трать и возвращай Трать и возвращай Строитель отомстил хозяину дома за то, что тот не заплатил ему Строитель отомстил хозяину дома за то, что тот не заплатил ему Американку с темнокожей дочерью задержали в аэропорту и обвинили в торговле людьми Американку с темнокожей дочерью задержали в аэропорту и обвинили в торговле людьми Ирландская традиция специфического строительного приклада Ирландская традиция специфического строительного приклада Парень долго копил деньги, чтобы смастерить лодку вместе с отцом Парень долго копил деньги, чтобы смастерить лодку вместе с отцом 33 случая, когда люди купили жилье и в придачу получили сюрприз 33 случая, когда люди купили жилье и в придачу получили сюрприз

На что жалуетесь?

Вернуться