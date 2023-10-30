Дочь целый год скрывала строительство дома, чтобы удивить маму

Покупка первого жилья, особенно в условиях нынешней экономики, - это грандиозное событие, которое нужно отметить в кругу самых близких и родных людей. Когда Ниоми Джексон построила дом, она решила сообщить маме радостную новость и устроила розыгрыш.
Год назад женщина купила пустой участок и построила дом с красивым интерьером. Ремонт был закончен как раз ко дню рождения матери Ниоми. Ванда отправилась из Вирджинии во Флориду праздновать свой день с семьей. Она полагала, что остановится в уютном съемном жилье. Младшая дочь тоже приехала, и никто из них не подозревал, что произойдет.
В трогательном видео Ниоми показала, как разыграла семью. Ролик быстро стал вирусным, собрав более 3 млн. просмотров и сотни положительных комментариев.
Ванда входит в дом и рассматривает красивую обстановку. У нее возникают подозрения, когда она замечает картину со слоном, которая хранится у Ниоми уже более десяти лет. Дочь объявляет, что это действительно ее дом.
Радость переполняет Ванду, она визжит от восторга и гордости. Младшая сестра Ниа улыбается и поздравляет с таким большим достижением.
Ниоми признается, что своим успехом обязана маме, которая всегда ее поддерживала и говорила: "Когда у тебя есть цель, двигайся к ней, двигайся к ней неустанно".
Приобретение собственного дома стало для Ниоми колоссальным достижением. Она и ее сестры воспитывались матерью-одиночкой и жили в крошечной двухкомнатной квартире в Нью-Йорке.
Сохранить секрет, особенно такой большой, нелегко, но женщина хотела сделать запоминающийся сюрприз. "Мне просто нужно было, чтобы они осознали все сразу, - объясняет Джексон. - Судя по реакции моей мамы, у меня это неплохо получилось".
Она права. Вид фундамента или строительства не так впечатляет, как полностью обставленный дом, где можно расслабиться и выпить чашечку кофе, пытаясь осмыслить то, что произошло.
"Иногда я пересматриваю видео. Это как таблетка, которую ты принимаешь, и она делает тебя счастливым", - поделилась Ванда своими эмоциями..
Ниоми называет маму "самым главным супергероем". Такие теплые отношения матери и дочери - настоящее счастье. К сожалению, многие отдаляются от своих родителей. Взрослея, мы становимся самостоятельными людьми со своими взглядами и интересами, которые могут сильно отличаться от родительских, что приводит к разногласиям. Ключ к гармоничным отношениям - взаимное уважение.
Дети должны постараться забыть обиды, причиненные родителями. Помните, что они тоже живут впервые. Позвольте им исправить свои ошибки, поговорите с ними по душам и крепко обнимите их. Они по-прежнему очень любят вас, и вы всегда будете для них ребенком.
Путь Ниоми из тесной двухкомнатной квартиры в роскошный дом - убедительное свидетельство того, что упорство и труд приносят свои плоды. Женщина дает лишь один совет: "Если у вас есть цель, придерживайтесь её и воплощайте в жизнь".
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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