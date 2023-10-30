Дочь целый год скрывала строительство дома, чтобы удивить маму

Год назад женщина купила пустой участок и построила дом с красивым интерьером. Ремонт был закончен как раз ко дню рождения матери Ниоми. Ванда отправилась из Вирджинии во Флориду праздновать свой день с семьей. Она полагала, что остановится в уютном съемном жилье. Младшая дочь тоже приехала, и никто из них не подозревал, что произойдет.

В трогательном видео Ниоми показала, как разыграла семью. Ролик быстро стал вирусным, собрав более 3 млн. просмотров и сотни положительных комментариев.