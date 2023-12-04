10 интересных фактов о диснеевском мультфильме "Питер Пэн", о которых многие не знают

1. Мультфильм "Питер Пэн" не является самостоятельным мультфильмом. За основу была взята книга Джеймса Парри, выпущенная в 1911 году. Хотя еще до нее была пьеса, которую ставили за 7 лет до выхода повести.

2. По изначальному сценарию собака Нана должна была отправиться с Вэнди и ее братьями в Неверлэнд, но в итоге от этой идеи решено было отказаться.

3. Уолт Дисней был фанатом повести "Питер Пэн и Венди". Именно поэтому он и решил, что непременно должен снять мультфильм на эту тему. Более того, к производству ленты он планировал приступить сразу после окончания работы над мультфильмом "Белоснежка и 7 гномов", но из-за проблем с авторскими правами этот процесс сильно затянулся. Как итог, лента вышла лишь в 1952 году.