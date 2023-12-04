10 интересных фактов о диснеевском мультфильме "Питер Пэн", о которых многие не знают

Сейчас дети знают о Питере Пэне по большей части из мультфильма Уолта Диснея, увидевшего свет в 1953 году.
1. Мультфильм "Питер Пэн" не является самостоятельным мультфильмом. За основу была взята книга Джеймса Парри, выпущенная в 1911 году. Хотя еще до нее была пьеса, которую ставили за 7 лет до выхода повести.
2. По изначальному сценарию собака Нана должна была отправиться с Вэнди и ее братьями в Неверлэнд, но в итоге от этой идеи решено было отказаться.
3. Уолт Дисней был фанатом повести "Питер Пэн и Венди". Именно поэтому он и решил, что непременно должен снять мультфильм на эту тему. Более того, к производству ленты он планировал приступить сразу после окончания работы над мультфильмом "Белоснежка и 7 гномов", но из-за проблем с авторскими правами этот процесс сильно затянулся. Как итог, лента вышла лишь в 1952 году.
Проблема заключалось еще и в том, что автор оригинальной повести Джеймс Барри завещал все права на свое произведение детской больнице в Лондоне. В итоге Диснею пришлось договариваться об экранизации книги уже непосредственно с больницей.
И несмотря на то, что мультфильм уже давно прошел, а в контракте не было предусмотрено отчислений за доход с продажи мерча и видеоносителей, компания "Дисней" все равно продолжила поддерживать больницу в финансовом плане, хотя и не обязана была этого делать.
4. Прообразом для феи Динь-Динь стала актриса Маргарет Керри, хотя некоторое время ходили слухи, что прообразом была известная актриса Мэрилин Монро. Правда, сам внешний вид феи разрабатывался на протяжении нескольких лет, поэтому финальный вариант Динь-Динь резко отличается от изначальной задумки.
5. Рой Дисней (старший брат Уолта) был против того, чтобы вбухивать в экранизацию о Питере Пэне 3 миллиона долларов. А когда бюджет вырос до 4 миллионов Рой и вовсе пришел в ярость, обосновывая это тем, что данный проект является большим риском. Из-за этого братья даже сильно поссорились. Но в итоге, при затраченных 4 миллионах долларов мультфильм "Питер Пэн" собрал в прокате 40 миллионов долларов, что стало большим успехом.
6. Для того, чтобы лучше изобразить мимику и движения персонажей, создатели привлекли живых актеров, которых снимали на пленку, а затем срисовывали все их движения. Получилось здорово.
7. В пьесе "Питер Пэн и Венди" роль отца Венди и капитана Крюка играл один актер. Эта же самая традиция поддерживалась и в других театральных постановках. Мультфильм "Питер Пэн" также не стал исключением, ведь отца Венди и капитана Крюка озвучил один и тот же актер - Ганс Конрид.
8. В полнометражном фильме "Чип и Дейл спешат на помощь" именно повзрослевшего и располневшего Питера Пэна сделали главным антагонистом.
9. Изначально планировалось, что звуки, издаваемые феей Динь-Динь будут воспроизведены с помощью маленьких колокольчиков. Но на практике такой звук не подошел. В итоге создатели стали экспериментировать и пришли к выводу, что больше всего здесь подходит звук от нескольких кусочков алюминия, скрепленных вместе.
10. Несмотря на то, что сам Уолт Дисней горел желанием снять этот мультфильм, он был разочарован итоговым вариантом. По его мнению мультфильм получился слишком холодным. Но люди, которые находились в близком окружении с автором Джемсом Барри, утверждали, что если бы писатель был жив, то он бы по достоинству оценил этот мультфильм.
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