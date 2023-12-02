9 интересных факты о мультсериале "Настоящие охотники за приведениями", о которых многие не знают

Правда, отечественный зритель эту отсылку пропустил мимо глаз, так как в начале 90-х о "Симпсонах" практически никто не знал.

5. В одной из серий охотники даже посетили СССР, а именно город Днепропетровск.

6. В оригинальном фильме скрещивание лучей протонных излучателей было весьма опасной затеей. Но в мультсериале на это перестали обращать внимание, поэтому во многих сериях охотники зачастую скрещивали свои пучки без последствий.

7. В мультсериале Лизун является другом охотников, который живет вместе с ними. В одной из серий даже рассказывалось, как они познакомились и как позвали его к себе жить. Но в фильме Лизун был лишь призраком, за которым охотники охотились в гостинице.

Кстати, именно в серии про знакомство с Лизуном объясняется, почему охотники перестали носить одинаковые костюмы. Как оказалось, после очередной охоты их спецовки пришли в негодность, в Жанин подогнала им новые костюмы, отличающиеся по цветам.

8. В мультсериале фигурирует супергерой по прозвищу Капитан Стил (Сталь), которого в обычной жизни зовут Курт Клинт, и который является скромным бухгалтером. Ну а чтобы никто не догадался, что именно он является Капитаном Стилом, Курт носит очки. Это явная отсылка к Супермену, которого в обычной жизни зовут Кларк Кент.