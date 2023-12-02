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9 интересных факты о мультсериале "Настоящие охотники за приведениями", о которых многие не знают

9 интересных факты о мультсериале "Настоящие охотники за приведениями", о которых многие не знают

Автор:
02 декабря 2023 09:43
Сообщество : Кино
Метки: Настоящие охотники за приведениями   детство   интересно   мультик   факты   фото   
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Эх, помню былые времена, когда я включал телевизор и наслаждался просмотром мультсериала "Настоящие охотники за приведениями". Причем, на тот момент я еще даже не видел оригинального фильма 1984 года, по мотивам которого и был снят этот мультсериал.

1. Создателями мультсериала являются Гарольд Рамис и Дэн Эйкройд, которые не только являются авторами идеи оригинального фильма 1984 года, но и сыграли там главные роли, а именно Игона Спэнглера и Рэя Стэнца.

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2. Эрни Хадсон, сыгравший темнокожего охотника Уинстона в двух частях фильма (а затем и в мягком перезапуске 2021 года), хотел озвучить своего персонажа и в мультсериале. Но когда он прошел пробы, то режиссер сказал ему, что тот не правильно подошел к озвучке персонажа, поэтому не подходит на эту роль.

Как оказалось, режиссер не понял, что перед ним стоит исполнитель роли Уинстона из оригинального фильма, ну а сам Эрни не стал акцентировать на этом внимания и говорить, кто он такой. а просто ушел.

3. Как вы думаете, почему этот сериал называется "Настоящие охотники за приведениями", а не просто "Охотники за приведениями"? На самом деле всё очень просто.

Дело в том, что когда создавался оригинальный фильм "Охотники за приведениями", создатели не знали (а может и забыли), что студия "Filmation" уже выпускала фильм с таким названием еще в 1975 году. И чтобы уладить все неурядицы с авторским правом, кинокомпания "Columbia Pictures" заплатила 608 тысяч долларов, а также 1% от прибыли с проката. Все остались довольны.

Но после успеха фильма 1984 года хитрая студия "Filmation" решила запустить отдельный мультсериал под названием "Охотники за приведениями", дабы привлечь аудиторию фильма "Коламбии" к своему никому ненужному детищу.

Именно поэтому, когда речь зашла об анимационном сериале по мотивам фильма 1984 года, Гарольд Рамис и Дэн Эйкройд решили назвать его "Настоящие охотники за приведениями", дабы подчеркнуть, что именно этот мультсериал относится к хитовой ленте 1984 года.

4. В данном мультсериале есть отсылка на "Симпсонов". В одной из серий появляется некая семейка призраков, которая уж сильно похожа на знаменитую желтую семью из самого популярного мультсериала.

Правда, отечественный зритель эту отсылку пропустил мимо глаз, так как в начале 90-х о "Симпсонах" практически никто не знал.

5. В одной из серий охотники даже посетили СССР, а именно город Днепропетровск.


6. В оригинальном фильме скрещивание лучей протонных излучателей было весьма опасной затеей. Но в мультсериале на это перестали обращать внимание, поэтому во многих сериях охотники зачастую скрещивали свои пучки без последствий.


7. В мультсериале Лизун является другом охотников, который живет вместе с ними. В одной из серий даже рассказывалось, как они познакомились и как позвали его к себе жить. Но в фильме Лизун был лишь призраком, за которым охотники охотились в гостинице.

Кстати, именно в серии про знакомство с Лизуном объясняется, почему охотники перестали носить одинаковые костюмы. Как оказалось, после очередной охоты их спецовки пришли в негодность, в Жанин подогнала им новые костюмы, отличающиеся по цветам.


8. В мультсериале фигурирует супергерой по прозвищу Капитан Стил (Сталь), которого в обычной жизни зовут Курт Клинт, и который является скромным бухгалтером. Ну а чтобы никто не догадался, что именно он является Капитаном Стилом, Курт носит очки. Это явная отсылка к Супермену, которого в обычной жизни зовут Кларк Кент.

9. Сериал "Настоящие охотники за приведениями" оказался настолько успешным, что растянулся аж на 7 сезонов, включающих в себя 140 серий. Сериал шел в США с 1986 по 1991 год. Но в России по естественным причинам начал свою трансляцию лишь в 1992 году. Причем, из 140 серий на телеканале "Останкино" показали лишь 102 серии.

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Метки: Настоящие охотники за приведениями   детство   интересно   мультик   факты   фото   
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2  комментария
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769
Шурман Час назад
Помню вначале 90тых эти мультики крутили по утрам .
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Dmitry Полчаса назад
Помню, помню. У них там еще секретарша была, постоянно откалывающая перлы.
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