12 интересных фактов о фильме "Кладбище домашних животных 2" , о которых многие не знают

После успеха первой части фильма "Кладбище домашних животных" было решено приступить к съемкам продолжения, несмотря на то, что сам Стивен Кинг никакого продолжения не писал.
1. Все мы знаем, что фильм "Кладбище домашних животных" был снят по одноименной книге Стивена Кинга. Помимо этого он написал сценарий (что является редкостью для писателя), а также исполнил небольшую роль священника.
Но что касается второй части, то сценарий к нему был написан с полного нуля, и уже не Стивеном Кингом, а Ричард Оуттен и Дэвид С. Гойер. Правда, последний в титрах указан не был.
2. Как и в первой части, режиссером ленты "Кладбище домашних животных" стала Мэри Ламберт. Именно она хотела, чтобы главной героиней второй части стала выжившая дочь Кридов по имени Элли. Но студийные боссы решили, что девочка-подросток в главной роли может отпугнуть зрителя, поэтому на главную роль взяли парня, да не абы кого, а самого Эдварда Ферлонга, который только прославился благодаря роли Джона Коннора в фильме "Терминатор 2. Судный день" (1992).
3. Изначально предполагалось, что съемки фильма будут проходить в том же штате Мэн, где проходили съемки первой части. Но боссы опасались, что зимняя погода в Мэн может испортить весь съемочный процесс, поэтому съемки были перенесены в штат Джорджия.
4. Несмотря на то, что Стивен Кинг не имеет отношения к этому фильму, здесь можно увидеть несколько отсылок на предыдущие его романы и экранизации.
Так, например, сцена, когда Гас открывает дверь молотком в комнату Дрю, отсылает нас к фильму "Сияние". Правда, эта экранизация ("Сияние") не понравилась Кингу.
5. Чтобы завоевать большее количество аудитории, создатели решили запихнуть в фильм больше насилия, экшена, трупов и конечно же обнаженные женские формы. Это сильно отличало его от оригинального фильма.
6. Джейсон МакГуайр, сыгравший друга главного героя Джеффа по имени Дрю, не имел актерского опыта, что сильно влияло на съемочный процесс, так как он был очень робким парнем. Чтобы как-то вклиниться в процесс его коллега Эдвард Ферлонг, сыгравший Джеффа, взял над ним шефство, что очень сильно помогло МакГуайру. Более того, они действительно подружились во время съемок.
7. Отец Джеффа, роль которого исполнил актер Энтони Эдвардс, смотрит фильм "Однажды в Америке" (1984). Примечательно, что в фильме "Однажды в Америке" одну из ролей (Ив) сыграла актриса Дарлэнн Флюгел, которая сыграла погибшую на съемках мать Джеффа - Рене.
8. В сцене, когда Клайд достает котенка из куртки и держит его в руке на ходу, был задействован самый настоящий котенок.
Актера долго готовили для этой сцене, чтобы тот смог безопасно выполнить трюк, не навредив малышу.
9. В сцене, когда собака Дрю по кличке Зоуи гонится за котенком в ветеринарной клинике, котенок и собака не снимались одновременно. То есть, сначала снимали сцену с котенком, которого подзывали с едой, а уже затем отдельно снимали сцену с собакой, и никакого котенка на тот момент там не было.
10. Помните сцену ,когда Гас выбежал на улицу и выстрелил в Зоуи (собаку), чтобы отогнать ее от клеток с кроликами? После этого Зоуи убежала в лес, где и и умерла на руках Дрю, подошедшего чуть позже.
На самом деле собака убежала в лес просто по команде, и никакого звука выстрела не было. Звук выстрела был добавлен уже на монтаже.
11. В момент съемок сцены, когда воскрешённая собака нападает на Гаса, на зубы пёсика были надеты специальные накладки, чтобы придать собаке более устрашающий вид. Ну а эффект светящихся глаз - это уже спецэффекты.
Что касается боя с собакой в этой же сцене, то вместо актера Клэнси Брауна, сыгравшего Гаса, с псиной "сражался" дрессировщик.
12. Так как фильм был снят уже не по книге Стивена Кинга, проект оказался более рискованным, поэтому на съемки было выделено всего 8 миллионов долларов, тогда как на съемки оригинальной первой части фильма "Кладбище домашних животных" выделили 11,5 миллионов.
Как и стоило ожидать, результат оказался хуже, чем у оригинала, так как фильм заработал всего 17 миллионов долларов в домашнем прокате. Возможно, фильм заработал бы и больше, если бы его пустили в мировой прокат.
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