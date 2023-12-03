12 интересных фактов о фильме "Кладбище домашних животных 2" , о которых многие не знают

1. Все мы знаем, что фильм "Кладбище домашних животных" был снят по одноименной книге Стивена Кинга. Помимо этого он написал сценарий (что является редкостью для писателя), а также исполнил небольшую роль священника.

Но что касается второй части, то сценарий к нему был написан с полного нуля, и уже не Стивеном Кингом, а Ричард Оуттен и Дэвид С. Гойер. Правда, последний в титрах указан не был.

2. Как и в первой части, режиссером ленты "Кладбище домашних животных" стала Мэри Ламберт. Именно она хотела, чтобы главной героиней второй части стала выжившая дочь Кридов по имени Элли. Но студийные боссы решили, что девочка-подросток в главной роли может отпугнуть зрителя, поэтому на главную роль взяли парня, да не абы кого, а самого Эдварда Ферлонга, который только прославился благодаря роли Джона Коннора в фильме "Терминатор 2. Судный день" (1992).