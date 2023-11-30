Интересные факты о фильме "Пункт назначения 2"

В 2003 году вышло достойное продолжение популярного триллера и фильм ужасов «Пункт назначения». Перед вами кадры со съемок и интересные факты о картине.
1. В начальных титрах мы, как всегда, можем увидеть некоторые намеки на происшествие. Связка ключей загораживает букву "T" на надписи "Road Trip" (Дорожное путешествие). Таким образом остается надпись "Road RIP". А как известно, аббревиатуру RIP (покойся с миром) пишут на надгробных плитах.
2. Из всех пяти частей франшизы лишь Кимберли (главная героиня второй части) осталась в живых. По крайней мере на момент окончания второй части она была жива и в последующих частях о ее смерти ничего не было сказано.
И если честно, я не удивлюсь, что в скором времени выйдет шестая часть, где Кимберли все таки появится.
Нет, конечно, в дополнительных материалах к третьей части (официальное DVD-издание) упоминается, что Кимберли с офицером погибли в аварии, но вряд ли многие об этом знают. И если киноделы захотят, то они просто махнут рукой на эту статью и вернут Кимберли во франшизу. Тем более, мы с вами прекрасно знаем, как нынешние киноделы любят подтягивать старых актеров в ремейки и продолжения.
3. В начале фильма можно увидеть отсылку на число 180. Конкретно, мы можем увидеть надписать о дорожных работах на ближайшие 180 футов, а сама авария происходит на отметке 180.
4. Давон Сава, сыгравший Алекса в первой части фильма, должен был появиться и во второй части вместе с Клэр. Но из-за резкого подъема популярности актера он подписал контракт на несколько проектов, из-за чего не смог присутствовать в сиквеле "Пункта назначения".
Создатели фильма решили, что Давон Сава не тот актер, которого стоит ждать, пока он разрулит все свои дела, поэтому они просто решили "убить" Алекса где-то за кадром.
5. Изначально паренек по имени Тим должен был быть 9-летним мальчиком. Но создатели, почесав свои макушки, решили, что "убивать" 9-летнего мальчугана - это перебор, поэтому увеличили возраст ребенка до 13 лет, а затем и вовсе до 15.
6. О том, что победитель лотереи Эван умрет лишившись глаза свидетельствует парочка намеков. Во-первых, у куклы на полу в квартире Эвана не хватает глаза. Ну а во-вторых - это надпись HEY E на холодильнике, сделанная из магнитиков. Во время готовки еды буква H падает в коробку с китайской едой, которая и станет причиной того, что микроволновка закоротит. А на холодильнике при этом останется лишь надпись EYE (Глаз), которая и будет намекать на уход Эвана из жизни.
Ну и в-третьих, счастливчик Эван на выигранные им деньги купил себе компьютер Apple IMac. Это тоже небольшое, но едва заметное предупреждение. Дело в том, что буква I в названии IMac читается точно так же как и слово Eye, то есть глаз.
Но вообще странно, что Эван просто остался лежать и смеяться, когда падающую лестницу заклинило на пару секунд. Да он тут же должен был откатиться. Инстинкт самосохранения и все такое.
7. Школьный автобус, который мы видим в начале фильма, принадлежит той же школе, где учились главные герои первого фильма.
8. В фильме есть небольшая несостыковка. Со времен авиакатастрофы рейса 180 прошел ровно год. На тот момент Алексу Браунингу (главному герою первой части фильм "Пункт назначения") было 17 лет. Во второй части мы можем увидеть газетный заголовок, что Алекс погиб в возрасте 19 лет. Но такого быть не может, так как ему не могло быть больше 18.
9. Для того чтобы снять столь масштабную автокатастрофу, трассу перекрывали на несколько дней (естественно не круглыми сутками).
10. На грузовике, который ведет дальнобойщик, пьющий пиво за рулем, написано "HICE Pale Ale". Данная надпись была сделана в честь координатора трюков Фреда Хайса.
11. Когда Кимберли впервые приходит в психушку к Клэр, на стене можно увидеть фотографию выживших школьников с рейса 180 из первой части.
Но если обратить внимание, то видно, что ребята на фото улыбаются и обнимаются. Это странно, с учетом того, что они не общались и даже постоянно ссорились. Да и с учетом локации и одежды, надетой на них, можно сказать, что это фото было сделано перед смертью Терри Чейни, которую сбил автобус. А в тот момент они дико ругались, а не улыбались друг другу.
На деле же на стене висит фотография со съемок фильма "Пункт назначения". То есть, это просто дружеская фотография актеров, а не персонажей.
12. В фильме показано немало популярных суеверий, которые многие подметили. Это и птица, бьющаяся об стекло, которая является предвестником смерти, и число 13, которое то и дело фигурирует в фильме.
13. При бюджете в 26 миллионов долларов фильм собрал в мировом прокате 90 миллионов. И несмотря на то, что это самый слабый результат по сборам среди всех частей франшизы, многие считают эту часть лучшей. Да и к тому же она все равно оказалось успешной, что позволило киноделам и дальше клепать продолжения.
14. Так же как и в первой части фильма, автокатастрофа имеет свой прообраз. В 2002 году на автомагистрали в Рингголде (штат Джорджия) произошла масштабная автокатастрофа, где столкнулось аж 125 автомобилей. Эта катастрофа унесла жизни четверых человек.
Источник:
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Мне показалось, что фильм закончен. С самолёта всё началось и самолётом всё кончилось.