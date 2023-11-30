Интересные факты о фильме "Пункт назначения 2"

4. Давон Сава, сыгравший Алекса в первой части фильма, должен был появиться и во второй части вместе с Клэр. Но из-за резкого подъема популярности актера он подписал контракт на несколько проектов, из-за чего не смог присутствовать в сиквеле "Пункта назначения".

Создатели фильма решили, что Давон Сава не тот актер, которого стоит ждать, пока он разрулит все свои дела, поэтому они просто решили "убить" Алекса где-то за кадром.

5. Изначально паренек по имени Тим должен был быть 9-летним мальчиком. Но создатели, почесав свои макушки, решили, что "убивать" 9-летнего мальчугана - это перебор, поэтому увеличили возраст ребенка до 13 лет, а затем и вовсе до 15.