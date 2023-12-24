Как советский зритель чуть было не лишился главного предновогоднего мультика

Начало 80-х годов 20 века мало чем отличалось от конца 70-х: тот же дефицит и огромные очереди в магазинах, те же лозунги и те же старцы в политбюро. Однако кое-что новое советских граждан все же ожидало. Я говорю об одном из важнейших событий мирового уровня – Олимпийских играх в Москве.
«Олимпиада-80» запомнилась не только спортивными рекордами, многочисленными иностранными туристами и появлением всевозможных дефицитных товаров на прилавках, но и целой серией мультфильмов. Знаете ли вы, сколько мультиков было снято на тему Олимпиады 1980-го года?! 5? 10?
А, может, 20? Холодно… Только один цикл короткометражных фильмов про клоунов Форму и Ерему состоял из 33 серий!
Первыми, кто задумался об анимационном отражении Олимпиады, были, как ни странно, киевские художники. Именно они создали очередную серию про уже полюбившихся многим зрителям казаков, которые внезапно оказались в Античном мире и стали олимпийцами.
Но особенно полюбился мультипликаторам талисман Олимпиады – Мишка. Так, к примеру, в своем мультфильме «Первый автограф» авторы рассказали историю дружбы советского Михаила с бобром Амиком – талисманом предыдущей Олимпиады из Монреаля.
Приключения Волка и Зайца из «Ну, погоди!» по сути тоже являлись своего рода соревнованиями, поэтому специальный «олимпийский» выпуск знаменитой саги должго ждать себя не заставил. Серия стала 13-ой по счету, однако никакие суеверия не помешали главным героям стать олимпийскими чемпионами.
А в трилогии «Баба-Яга против!» однозначно положительному герою, опять же олимпийскому Мишке, противостояло сразу 3 отрицательных персонажа: Кощей Бессмертный, Змей Горыныч и, разумеется, Баба-Яга. При этом мультфильм получился не без политического контекста.
К Олимпиаде готовились все, и в первую очередь телевидение, которому очень были нужны специальные заставки. По счастливой случайности в то время в Москве оказался Александр Татарский, который блестяще справился с этой задачей.
В награду ему разрешили снять абсолютно любой мультфильм по своему желанию, и молодой мультипликатор, недолго думая, обратился за помощью к известному детскому писателю Эдуарду Успенскому. Тот предложить для экранизации свое стихотворение «Жил-был один слоненок, а может не слоненок…»
Ничего не напоминает? Все верно… Именно эта строчка натолкнула Татарского на создание пластилинового мультфильма по мотивам истории про слоненка. Вот только экранизация данного стихотворения Успенского на тот момент уже существовала, а тратить средства на вторую такую же историю никто не собирался. Тогда, буквально на зло, Успенский по мотивам крыловской басни про ворону и лисицу, в электричке, на мятом листке бумаги, написал другое стихотворение – «Пластилиновая ворона».
Никто в Советском Союзе даже предположить не мог, что мультфильмы могут быть пластилиновыми, так что материал для творчества мультипликаторы покупали в самых обычных канцелярских магазинах. В итоге не создание «Пластилиновой вороны» ушло более 800 килограммов обычного пластилина.
Тогда же была изобретена и новая техника анимации: уже готовый персонаж постепенно размазывали, снимая каждый этап, а потом запускали пленку обратным ходом.
Музыку к мультфильму написал тогда уже прославленный композитор Геннадий Гладков, а в озвучании приняли участие многие известные актеры, и даже Леонид Броневой. Когда оставалось озвучить последнюю третью часть, вдруг выяснилось, что Татарский не рассчитал хронометраж, и звуковая дорожка оказалась длиннее, чем отснятая пленка.
Тогда, собственно, и были придуманы «мультяшные» голоса, то есть звук просто-напросто ускорили. Но даже это не спасло создателей мультфильма от праведного гнева начальников, которые и про Мюллера упомянули, и безыдейность картины отметили. Спасли «Ворону» от забвения Эльдар Рязанов и Ксения Маринина, которые без разрешения показали мультфильм в «Кинопанораме».
А вот лучший советский предновогодний мультфильм «Падал прошлогодний снег» мог и вовсе не выйти на экраны - цензура сразу же его запретила. Первый снятый вариант картины существенно отличался того, который в конечном итоге был показан советскому зрителю. Это была история про героя, который не слушался рассказчика - Бабу, озвученную Лией Ахеджаковой. Мужик, все тот же Станислав Садальский, делал всё по-своему и так как хотел.
История не прошла цензуру, и, несмотря на отчаянное сопротивление режиссёра и сценариста, «Падал прошлогодний снег» пришлось отправить «на доработку». Александра Татарского, режиссера мультфильма, обвинили неуважительном отношении к русскому человеку. Мол, в мультфильме только один герой, русский мужик, да и тот идиот! Такого не может быть.
В результате Татарскому пришлось не только перемонтировать картину, но и переписать текст, и это, конечно же, в корне изменило первоначальную концепцию. Лия Ахеджакова не смогла прийти на переозвучивание, поэтому Садальскому пришлось отдуваться за двоих – и за Мужика, и за рассказчика. По словам Татарского, этой идеей они испортили все, что могли.
С первоначальным названием тоже возникли проблемы. Цензоры заявили, что «Ёлки, палки, лес густой» - не подходит. Первое слово звучит неприлично, поскольку начинается с буквы «ё». В итоге название «Падал прошлогодний снег» Татарский придумал во сне: он проснулся, записал его помадой жены на полу, чтобы не забыть, а утром, увидев свое творчество, очень удивился.
Имя Станислава Садальского, несмотря на его «двойную» роль, из титров было велено убрать из-за, так сказать, международного скандала. Дело в том, что перед сдачей мультфильма до председателя Гостелерадио Сергея Лапина дошли слухи о том, что Садальский был задержан в ресторане гостиницы «Космос» с гражданкой Германии.
В качестве наказания за общение с иностранцами фамилию актёра убрали из титров, однако позже, уже в постсоветское время, он был упомянут в «постскриптуме», где ему была выражена благодарность «за предоставленный для съёмки голос».
Ну а для написания финальной музыкальной темы Татарский также пригласил композитора Геннадия Гладкова и поставил ему задачу, которая звучала следующим образом: ««Гриша, сочини мелодию, под которую нас будут хоронить!». Собственно, так и получилось, поскольку на похоронах Александра Татарского как раз и звучала та самая финальная тема из мультфильма «Падал прошлогодний снег»…
Источник:
- Продукты из СССР, которые навсегда исчезли с прилавков магазинов
- Свистулька: шумная игрушка из советского детства
- 10 интересных фактов о диснеевском мультфильме "Питер Пэн", о которых многие не знают
- Что запрещают японским школьницам? Как это связано с СССР?
- 9 интересных факты о мультсериале "Настоящие охотники за приведениями", о которых многие не знают