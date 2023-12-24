Как советский зритель чуть было не лишился главного предновогоднего мультика

Ничего не напоминает? Все верно… Именно эта строчка натолкнула Татарского на создание пластилинового мультфильма по мотивам истории про слоненка. Вот только экранизация данного стихотворения Успенского на тот момент уже существовала, а тратить средства на вторую такую же историю никто не собирался. Тогда, буквально на зло, Успенский по мотивам крыловской басни про ворону и лисицу, в электричке, на мятом листке бумаги, написал другое стихотворение – «Пластилиновая ворона».