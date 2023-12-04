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И хочется и колется: галапагосская наземная игуана

И хочется и колется: галапагосская наземная игуана

Автор:
04 декабря 2023 06:23
Сообщество : Животные
Метки: в мире   галапагосская игуана   галапагосские острова   животные   игуана   кактус   
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Когда игуаны попали на Галапагосские острова они плакали, кололись, но продолжали есть кактусы, пока не приспособились и не стали полноправными хозяевами в этой местности.

Когда игуаны попали на Галапагосские острова, то вряд ли встретили новый дом криками восторга. Засушливые каменистые острова, где почти нечего есть. Часть ящеров сразу сдалась и экстренно начала осваивать дайвинг. Так появились морские игуаны. Но другая часть взялась за наземные растения.

Дорожки морских и сухопутных игуан разошлись 8-10 миллионов лет назад. Родственные связи за столь приличный срок животины не растеряли. Что наземные, что водоплавающие игуаны сохранили примерно одинаковые размеры тела: 10-13 кг живого веса, метр-полтора в длину, половина которых приходится на хвост. От диеты на одних кактусах игуаны аж пожелтели. Буквально: основа рациона рептилий — кактус-опунция, в которой полно красителей беталаинов. Вот ящер и залился желтой краской.

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Причем ради такой диеты ящеры стали настоящими шпагоглотателями. С разделкой добычи животина не заморачивается, а глотает куски кактуса целиком. Да, колючки! Да, больно! Но другого источника воды вокруг кроме моря нет, а им, по известным причинам, не напьешься. Вот и приходится глотать опунцию. Она хотя бы сочная.

Так и проходят жаркие дни: животина волочит хвост и обширные бока от одного кактуса к другому, пока не приходит сезон размножения. Рептилии из кактусовых зарослей активно ползут на песчаные участки, дабы подготовиться к деторождению. Здесь начинается классическая возня за территорию: самцы делают друг другу кусь в толстую шкуру за право владения гектаром земли.

Когда территориальные дрязги, наконец, разрешаются, на сцену выходят самки и отправляют десяток-другой потомков запекаться в песке. Спустя 3-4 месяца микро-игуаны уже чешут подальше от гнезда в поисках провианта. Юным рептилиям нравоучения не требуются.

Часто случается, что такой локацией оказывается пляж, куда выбирается и морская братия игуан. Даже миллионы лет разницы эволюции не могут остановить рептилий от любви друг к другу, пусть и с оговорками.

На свет появляется натуральный гибрид! Комбо двух животин берет от родителей лучшее: плоский хвост и когти от морской игуаны, длинную морду — от наземной, а диету сразу от двоих. Но вот незадача: гибрид, скорее всего, стерилен. Ученые нашли только первое поколение, да и тех всего несколько штук на одном острове.

С количеством не задалось не только у гибридов, но и у их прародителей. Наземная игуана проживает не самое лучшее время — их осталось всего 5-10 тысяч, а виной тому «туристы» решившие задержаться: свиньи, крысы, кошки и собаки. Но шансы есть! Животин активно расселяют на безопасные острова, где игуаны могут восстановиться.

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Метки: в мире   галапагосская игуана   галапагосские острова   животные   игуана   кактус   
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