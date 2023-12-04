И хочется и колется: галапагосская наземная игуана

Когда игуаны попали на Галапагосские острова, то вряд ли встретили новый дом криками восторга. Засушливые каменистые острова, где почти нечего есть. Часть ящеров сразу сдалась и экстренно начала осваивать дайвинг. Так появились морские игуаны. Но другая часть взялась за наземные растения.

Дорожки морских и сухопутных игуан разошлись 8-10 миллионов лет назад. Родственные связи за столь приличный срок животины не растеряли. Что наземные, что водоплавающие игуаны сохранили примерно одинаковые размеры тела: 10-13 кг живого веса, метр-полтора в длину, половина которых приходится на хвост. От диеты на одних кактусах игуаны аж пожелтели. Буквально: основа рациона рептилий — кактус-опунция, в которой полно красителей беталаинов. Вот ящер и залился желтой краской.