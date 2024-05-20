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Заработала на кактусах на автодом и теперь сдаёт его в аренду

Заработала на кактусах на автодом и теперь сдаёт его в аренду

Автор:
20 мая 2024 10:27
Сообщество : Фабрика идей
Метки: автодом   аренда   бизнес   идея   история   кактус   
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Жительница США Дианна Данн скопила на микроавтобус и переоборудовала его в уютный дом на колёсах, который теперь приносит хороший доход. А начиналось всё с продажи кактусов.


На своей странице Данн написала: "Вот как мы превратили бесплатный кактус в совершенно новый автодом, который приносит нам около 5000 долларов в месяц".

"В 2019 году мы продали кактус, который достался нам бесплатно. Ещё и успели срезать черенки и укоренить их, на этом мы заработали 1000 долларов. И делали так снова и снова".

"Мы скопили около 3000 долларов и купили старый дом на колёсах".

Дианна с мужем занялись переделкой кемпера, потратив на это ещё 1000 долларов. После нескольких поездок они продали фургон за 12000 долларов.

Женщина продолжила: "Мы взяли половину этой суммы и купили старый Sprinter. Ещё 6000 долларов потратили на ремонт и, проехав через всю страну, продали его за 37000 долларов".

После этого пара смогла приобрести автодом за 20000 долларов.

"Это был первый фургон, который мы сдавали в аренду и зарабатывали около 385 долларов за ночь".

"Продали его за 85000 долларов, около 48000 долларов потратили на ремонт фургона Джеймса. Когда не пользуемся, то сдаём его в аренду за 4000 - 7000 долларов в месяц", - добавила американка.

Её видео набрало более 173 тыс. лайков. Один из пользователей написал: "Это успех!"

Другой добавил: "Вау! Впечатляет. Вы, ребята, победили".

"Этот фургон красивее, чем весь мой дом", - признался комментатор.

Данн также поделилась идеями экономии пространства: "Выдвижная дверь для душа экономит много места, но при этом сама высыхает, когда закрывается обратно. Душевая лейка подключена к длинному шлангу, так что мы можем помыть вещи снаружи фургона".

Затем она поведала о преимуществах выдвижной сушилки: "Это позволяет сушить одежду, если мы стираем её вручную, или вешать полотенце после душа".

Дианна озаглавила пост: "Нужно быть креативным в маленьком пространстве".

С тех пор видео стало вирусным, набрав более 1,6 млн лайков.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: автодом   аренда   бизнес   идея   история   кактус   
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1  комментарий
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Мухамедов Александр Ашурович Полчаса назад
Какой то бред.....или реально есть идиоты которые будут ночевать в фургоне за 400 долларов???
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2960 постов (2787 в горячем)

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