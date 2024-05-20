Заработала на кактусах на автодом и теперь сдаёт его в аренду

"Мы скопили около 3000 долларов и купили старый дом на колёсах".

Дианна с мужем занялись переделкой кемпера, потратив на это ещё 1000 долларов. После нескольких поездок они продали фургон за 12000 долларов.

Женщина продолжила: "Мы взяли половину этой суммы и купили старый Sprinter. Ещё 6000 долларов потратили на ремонт и, проехав через всю страну, продали его за 37000 долларов".