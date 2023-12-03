В Иркутске зумеры вдохновились молодёжным сериалом и убили сверстника из-за того, что он не « с их района»

Одни сериал хотят запретить, другие говорят, что никакой пропаганды там нет. Пока всё это на стадии говорильни. Тем временем в Иркутске вчера схлестнулись несколько зумеров - по всей видимости, насмотревшихся «Слова пацана».

Началось с того, что группа подростков прицепилась к парню на автобусной остановке. Якобы он был не «с их территории» - но это лишь на уровне слухов, причину конфликта ещё будут устанавливать следователи. А закончилась история ударом ножа - после этого гопари скрылись. А 15-летний мальчишка истёк кровью прямо на остановке. Спасти его не удалось.

Осторожно, жёсткие кадры и мат: