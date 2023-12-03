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В Иркутске зумеры вдохновились молодёжным сериалом и убили сверстника из-за того, что он не « с их района»

В Иркутске зумеры вдохновились молодёжным сериалом и убили сверстника из-за того, что он не « с их района»

Автор:
03 декабря 2023 17:14
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Зумеры   Иркутск   автобусная остановка   нож   подростки   слово пацана   убийство   
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Двоих преступников уже задержали.

Сейчас активно обсуждается молодёжный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Речь там о бандитских разборках в Татарстане, в которых участвовали и подростки.

Одни сериал хотят запретить, другие говорят, что никакой пропаганды там нет. Пока всё это на стадии говорильни. Тем временем в Иркутске вчера схлестнулись несколько зумеров - по всей видимости, насмотревшихся «Слова пацана».

Началось с того, что группа подростков прицепилась к парню на автобусной остановке. Якобы он был не «с их территории» - но это лишь на уровне слухов, причину конфликта ещё будут устанавливать следователи. А закончилась история ударом ножа - после этого гопари скрылись. А 15-летний мальчишка истёк кровью прямо на остановке. Спасти его не удалось.

Осторожно, жёсткие кадры и мат:

На следующий день двоих зачинщиков конфликта задержали, они успели уехать почти за 200 км от Иркутска.

Заведено уголовное дело по статье «Убийство». Возможно, его переквалифицируют в «преступление, совершённое группой лиц» - тогда убийцам будет грозить до 20 лет на зоне.

Источник:

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Метки: Видео   Зумеры   Иркутск   автобусная остановка   нож   подростки   слово пацана   убийство   
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92  комментария
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17k
Мистер Фикс 2 часа назад
Обычное быдло, которое и без сериалов людям жизнь поганит.
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15k
Дядюшка Ау 16 секунд назад
Ну конечно. Сериал виноват. Следуя этой логике, засилье голых дам в интернете (фишки - приятное исключение) должно вызвать поголовное и анальное изнасилование в реальной жизни всех женщин всех возрастов. И ничего не попишешь, интернет виноват.
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1k
Димыч 2 минуты назад
Фейк: В Иркутске фанаты сериаподражая героям кино. Об этом пишут российские телеграм-каналы.

Правда: Телеграм-каналы ради хайпа на популярной теме, утверждают, что сериал «Слово пацана» является причиной любого конфликта с участием подростков. Нет никаких подтверждений, что преступники произносили фразу из фильма. Зато свидетели, которые оказались на месте происшествия утверждают, что Егор и убийцы «поругались». Иркутские телеграм-каналы пишут, что в ходе допросов подозреваемых в убийстве, они никак не упоминают сериал «Слово пацана».

Первым утверждение о связи убийства в Иркутске и сериала появилось в телеграм-канале Baza. Позднее, пост в канале отредактировали и убрали из него отсылку к фильму.

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева сказала, что нет никаких подтверждений тому, что преступники подражали героям сериала:

«Сейчас разгоняется информация о том, что ребята скопировали свои действия из нашумевшего, за последние дни, сериала «Слово пацана». Подобные сравнения с сериалом происходят у нас не впервые. К сожалению, многие на этом просто желают хайпануть, не задумываясь о последствиях. Информация проверяется, пока этому подтверждения нет».

Критики сериала утверждают, что подростки в России вдохновляются сериалом и совершают преступления. Однако, уличная преступность появилась задолго до сериала. Утверждать, что «Слово пацана» связано с подростковыми драками, равносильно обвинению Федора Достоевского в убийствах старушек.

UPD: МВД России по Иркутской области сообщило, что подозреваемые в убийстве подростка рассказали на допросах, что не смотрели сериал «Слово пацана» и не копировали действия его героев.
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11k
DumDum 4 минуты назад
К чему такой сериал? Кадровый голод у криминалитета?
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2k
Nico 21 минуту назад
я не смотрел сериал, и не буду,. но в наше время все было сурово, на чужой район не ходили, и дрались, и воровали все в округе, и фонари били из рогаток, вообще как вандалы все разносили, забавы ряди, приключения, экстрим. но не кого не калечили не убивали. психика у современных поломана. мы как бы параллельно и пионерами были, и русскую литературу изучали, и спорт, и дисциплина.
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10k
Борис Карабанов 22 минуты назад
Ставлю на чёрное!!!
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41k
Example 6.2.6 24 минуты назад
Ну, казалось бы, после показа сериала "Бригада" в дневное время, уже дало нужные уроки правительству, что такой контент очень пагубно влияет на неокрепшую детскую психику.. И очень многие хотят быть Сашей Белым, Космосом, Пчёлом или походить на "героев" из к\ф Бумер. Разумеется, подростки сразу постараются разбогатеть и повысить свою "крутизну" нелегальным промыслом.. будь то торговля наркотиками, воровство или разбой.

Но нет, те же грабли.

Детям надо прививать правильные идеалы и показывать положительных героев. А если крутить фильмы про бандитов, убийц, воров.. то несложно догадаться что часть подростков захотят собезьянничать кинообразы крутых парней и закончится это печально. Про пионеров героев надо кино показывать, про партизан, про милиционеров, про ударников трудового фронта, воинов готовых к самопожертвованию за Родину и товарищей, работников МЧС и хороших людей, кто сеет доброе и правильное. А злодеев надо показывать в их истинном обличии, мерзкими, подлыми, беспринципными подонками, чья участь по ходу киноленты должна заканчиваться смертью, тюрьмой (в петушином углу) или глубокой инвалидностью.
Тогда дети будут копировать крутых парней из кино, кто борется со злом, создаёт полезное, защищает слабых и помогает окружающим.
Детский мозг - как губка, что даёшь. то и впитывает. Будете кормить детей АУЕ-шной хернёй, ну так АУЕ-шники и вырастут. И многие судьбы будут поломаны, и многие умрут из-за дебильной доковырки: "поясни за шмот", "ты с какого района", "кто по жизни".

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4k
workmen77 Полчаса назад
"тогда убийцам будет грозить до 20 лет на зоне" - грозит, но для таких выродков сейчас есть альтернатива записаться кое-куда и если повезет, то через полгода выйти на свободу.
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9k
soar Полчаса назад
В моем детстве по телевизору шел сериал Робин из Шервуда, и все делали луки, мечи, щиты, учились стрелять из луков. А сейчас, видимо, детям интереснее смотреть про разборки гопников на районе. Ну так пустите сразу за "Словом пацана" "Криминальную Россию", пусть детишки знают не только блатную романтику, но и чем все заканчивается.
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38k
Алексей Полчаса назад
Нашей стране повезло, что имя Джон не так распространенно, думаю 90е ни один бы не пережил)

Чебурашка возвращается домой с просмотра фильма «Терминатор-3», выбивает дверь ногой. Гена с перепугу залез под кровать и спрашивает:
Кто там?
Это я! ЧЕБУРАТОР!
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1k
iKrek Полчаса назад
Хорошо, что теперь виноват сериал, а не компьютерные игры.)
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9k
Онотолей 36 минут назад
АУЕ запретили а такие сериалы до сих пор снимают.Не страна а цирк.
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2k
КАКАнгел 37 минут назад
тот кто рожден был в 70х думаю помнит свою юность 85 и дальше. Махачи школа на школу , район на район, двор на двор, разные молодежные клубы и объединения заточки, арматуры, трубы , у меня где-то до сих пор лежит моторная двухрядная цепь от жигулей которая была вместо ремня - как молоды мы были как искрении ненавидели этих мразей. Потом твои друзья остаются лежать в грязной луже или радостно уходят на зону. Блатная романтика , сейчас это назвали бы движением АУЕ. Но на самом деле с годами понимаю что нет в "понятиях" и "деловом ходе " романтики и сколько по понятиям не живи а приедет грузинский мальчик скажет "Я Резо Хуригульский , Племянник Зурикелы Цхинвальского (Имена вымышленные ) , я Смотрящий за вашим районом , меня Воры поставили " и можешь дальше из себя уркагана изображать и горда с найденного на улице кошелька или отжатой мобилы треть в общяг засылать. Нет этой блатной романтики и "Поцанских понятий" пустое это и принципов там не было и не будет - те кто на верху клали на все , если это надо . А ну будет сейчас ренессанс уличной шпаны. это и в 50 было и в 80-90 и вот в 2023 начинается. Но надо помнить что когда идешь на разборку ты идешь реально умирать, реально убивать и реально сидеть на зоне и твои понятия не помогут тебе, если твоя жопка понравится старшим сокамерникам.
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389
Dmitry 41 минуту назад
тут явно нужна высшая мера и выход из моратория по смертной казни
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17k
a_komolow 45 минут назад
Вот зуммер! А это обычное быдло биомусор , из которого уже ничего нормального не вырастет!

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10k
BarOb 52 минуты назад
Дрочуны мамкины
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103
PQRS 52 минуты назад
Надо снять сериал про 1917 год с романтизацией революционеров.
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39
Игорь 55 минут назад
Для щенков, жизнь человеческая (чужая конечно), ничего не стоит.
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4k
poбт 59 минут назад
я стесняюсь спросить
а в 90е, 80е, 70е и т.д. за район\село предъявляли по какому сериалу?
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19k
Shtoppi Час назад
<<Возможно, его переквалифицируют в «преступление, совершённое группой лиц» - тогда убийцам будет грозить до 20 лет на зоне.>>
---------
надеюсь так оно и будет. таким ушлепкам, явно недоношенным, дорога или в зону, и оттуда в могилу, или без промежуточных сразу в ад.
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20k
Robin Hood Час назад
Больше одного - уже группа. И засадить уепанов по максимуму.
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