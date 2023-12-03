В Иркутске зумеры вдохновились молодёжным сериалом и убили сверстника из-за того, что он не « с их района»

Двоих преступников уже задержали.
Сейчас активно обсуждается молодёжный сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Речь там о бандитских разборках в Татарстане, в которых участвовали и подростки.
Одни сериал хотят запретить, другие говорят, что никакой пропаганды там нет. Пока всё это на стадии говорильни. Тем временем в Иркутске вчера схлестнулись несколько зумеров - по всей видимости, насмотревшихся «Слова пацана».
Началось с того, что группа подростков прицепилась к парню на автобусной остановке. Якобы он был не «с их территории» - но это лишь на уровне слухов, причину конфликта ещё будут устанавливать следователи. А закончилась история ударом ножа - после этого гопари скрылись. А 15-летний мальчишка истёк кровью прямо на остановке. Спасти его не удалось.
Осторожно, жёсткие кадры и мат:
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На следующий день двоих зачинщиков конфликта задержали, они успели уехать почти за 200 км от Иркутска.
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Заведено уголовное дело по статье «Убийство». Возможно, его переквалифицируют в «преступление, совершённое группой лиц» - тогда убийцам будет грозить до 20 лет на зоне.
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Правда: Телеграм-каналы ради хайпа на популярной теме, утверждают, что сериал «Слово пацана» является причиной любого конфликта с участием подростков. Нет никаких подтверждений, что преступники произносили фразу из фильма. Зато свидетели, которые оказались на месте происшествия утверждают, что Егор и убийцы «поругались». Иркутские телеграм-каналы пишут, что в ходе допросов подозреваемых в убийстве, они никак не упоминают сериал «Слово пацана».
Первым утверждение о связи убийства в Иркутске и сериала появилось в телеграм-канале Baza. Позднее, пост в канале отредактировали и убрали из него отсылку к фильму.
Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Татьяна Афанасьева сказала, что нет никаких подтверждений тому, что преступники подражали героям сериала:
«Сейчас разгоняется информация о том, что ребята скопировали свои действия из нашумевшего, за последние дни, сериала «Слово пацана». Подобные сравнения с сериалом происходят у нас не впервые. К сожалению, многие на этом просто желают хайпануть, не задумываясь о последствиях. Информация проверяется, пока этому подтверждения нет».
Критики сериала утверждают, что подростки в России вдохновляются сериалом и совершают преступления. Однако, уличная преступность появилась задолго до сериала. Утверждать, что «Слово пацана» связано с подростковыми драками, равносильно обвинению Федора Достоевского в убийствах старушек.
UPD: МВД России по Иркутской области сообщило, что подозреваемые в убийстве подростка рассказали на допросах, что не смотрели сериал «Слово пацана» и не копировали действия его героев.
Но нет, те же грабли.
Детям надо прививать правильные идеалы и показывать положительных героев. А если крутить фильмы про бандитов, убийц, воров.. то несложно догадаться что часть подростков захотят собезьянничать кинообразы крутых парней и закончится это печально. Про пионеров героев надо кино показывать, про партизан, про милиционеров, про ударников трудового фронта, воинов готовых к самопожертвованию за Родину и товарищей, работников МЧС и хороших людей, кто сеет доброе и правильное. А злодеев надо показывать в их истинном обличии, мерзкими, подлыми, беспринципными подонками, чья участь по ходу киноленты должна заканчиваться смертью, тюрьмой (в петушином углу) или глубокой инвалидностью.
Тогда дети будут копировать крутых парней из кино, кто борется со злом, создаёт полезное, защищает слабых и помогает окружающим.
Детский мозг - как губка, что даёшь. то и впитывает. Будете кормить детей АУЕ-шной хернёй, ну так АУЕ-шники и вырастут. И многие судьбы будут поломаны, и многие умрут из-за дебильной доковырки: "поясни за шмот", "ты с какого района", "кто по жизни".
Чебурашка возвращается домой с просмотра фильма «Терминатор-3», выбивает дверь ногой. Гена с перепугу залез под кровать и спрашивает:
Кто там?
Это я! ЧЕБУРАТОР!
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надеюсь так оно и будет. таким ушлепкам, явно недоношенным, дорога или в зону, и оттуда в могилу, или без промежуточных сразу в ад.