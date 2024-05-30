Очередные номинанты на премию Дарвина, не иначе.
В Чапаевске трое подростков возвращались домой с рыбалки. От нечего делать, решили пошалить. И один из них достал удочкой до проводов ЛЭП.
Вспышка - и трое зумеров упали на землю.
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Одному из них повезло - он получил лишь незначительные травмы и больше испугался. А вот двое парней в реанимации: у одного обожжено 85% тела, у второго - 45%. Сейчас за жизнь и здоровье ребят борются врачи.
Как рассказал тот, кто пострадал меньше всех - они лишь хотели «поприкалываться». Все трое - хорошие друзья и растут в благополучных семьях. Тот, кто прыгал с удочкой, видимо, даже побеждал на областных соревнованиях по единоборствам.
Сейчас родственники и друзья собирают пострадавшим деньги на лечение.
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Лучше бы физикой увлёкся, остался бы цел.
В Пуэрто-Рико несколько ребят пришли на пляж, несмотря на ливень и грозу. Отдых у воды закончился для них госпитализацией в медучреждение.
Из поста тоже не ясно, ЛЭП- это просто линия электропередачи сколько там было кило или небыло
ты тоже прогуливал?