Одному из них повезло - он получил лишь незначительные травмы и больше испугался. А вот двое парней в реанимации: у одного обожжено 85% тела, у второго - 45%. Сейчас за жизнь и здоровье ребят борются врачи.

Как рассказал тот, кто пострадал меньше всех - они лишь хотели «поприкалываться». Все трое - хорошие друзья и растут в благополучных семьях. Тот, кто прыгал с удочкой, видимо, даже побеждал на областных соревнованиях по единоборствам.