24 дня не могли потушить ангар из "Секретных материалов"

Власти округа Ориндж (США) объявили этот пожар одним из самых сложных в истории региона.
Огромный деревянный ангар на авиабазе Корпуса морской пехоты времен Второй мировой войны Тастин в округе Ориндж, (Калифорния) использовали при съемках "Остин Пауэрс", "Перл-Харбор" и "Звездный путь", а также в "Ягуаре" и "Секретных материалах". Во время Второй мировой войны в нем хранились дирижабли.
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В 1993 году Американское общество инженеров-строителей включило его в список исторических объектов гражданского строительства 20-го века.
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В час ночи 7 ноября в нем вспыхнуло пламя и достаточно быстро распространилось по деревянной конструкции.
Пожарные привлекли к тушению даже вертолеты, но из-за сложности конструкции и огромных размеров оперативно потушить пламя не удалось. Тогда было принято решение ронять купол ангара, чтобы пожарным было проще работать.
На устранение огня потребовалось 24 дня. Этот пожар назвали одним из самых сложных в истории региона в одном из крупнейших когда-либо построенных цельнодеревянных зданий.
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