24 дня не могли потушить ангар из "Секретных материалов"

Пожарные привлекли к тушению даже вертолеты, но из-за сложности конструкции и огромных размеров оперативно потушить пламя не удалось. Тогда было принято решение ронять купол ангара, чтобы пожарным было проще работать.

На устранение огня потребовалось 24 дня. Этот пожар назвали одним из самых сложных в истории региона в одном из крупнейших когда-либо построенных цельнодеревянных зданий.



