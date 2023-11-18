Пожарного арестовали во время тушения пожара, который он сам и устроил

Жил-был 35-летний американец Джозеф Халдер, с детства мечтал стать пожарным и стал им, на добровольной основе, то есть зарплату ему не платили. Да и причем тут деньги, когда работаешь по воле сердца. Романтика! Девушку можно на пожаре спасти или зверушку какую. Но вот беда, в родном городке Уайтфиш пожары были редки и решил Халдер исправить это досадное недоразумение.