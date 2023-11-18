Пожарного арестовали во время тушения пожара, который он сам и устроил

Тот случай, когда очень охота стать героем, а ничего героического рядом не происходит. Приходится выкручиваться как угодно.
Жил-был 35-летний американец Джозеф Халдер, с детства мечтал стать пожарным и стал им, на добровольной основе, то есть зарплату ему не платили. Да и причем тут деньги, когда работаешь по воле сердца. Романтика! Девушку можно на пожаре спасти или зверушку какую. Но вот беда, в родном городке Уайтфиш пожары были редки и решил Халдер исправить это досадное недоразумение.
Он выбирал заброшенные здания, потихоньку их поджигал, а потом героически тушил и надо отдать должное, вполне успешно. Но весь этот праздник жизни наглым образом закончил Шериф округа Майк Битнар. Он решил просмотреть камеры наблюдения с заправки, пока пожарная служба городка в очередной раз тушила пожар в пустующем здании в деловом районе.
И на записи внезапно оказался Джозеф, который это здание собственноручно и поджег. Арестовывали его прямо во время тушения пожара. Теперь пироману-пожарному грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в 20 000 долларов.
Источник:
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