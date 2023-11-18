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Пожарного арестовали во время тушения пожара, который он сам и устроил

Пожарного арестовали во время тушения пожара, который он сам и устроил

Автор:
18 ноября 2023 09:01
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Поджог   США   камеры   пироман   пожар   пожарные   
913
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Тот случай, когда очень охота стать героем, а ничего героического рядом не происходит. Приходится выкручиваться как угодно.

Жил-был 35-летний американец Джозеф Халдер, с детства мечтал стать пожарным и стал им, на добровольной основе, то есть зарплату ему не платили. Да и причем тут деньги, когда работаешь по воле сердца. Романтика! Девушку можно на пожаре спасти или зверушку какую. Но вот беда, в родном городке Уайтфиш пожары были редки и решил Халдер исправить это досадное недоразумение.

Он выбирал заброшенные здания, потихоньку их поджигал, а потом героически тушил и надо отдать должное, вполне успешно. Но весь этот праздник жизни наглым образом закончил Шериф округа Майк Битнар. Он решил просмотреть камеры наблюдения с заправки, пока пожарная служба городка в очередной раз тушила пожар в пустующем здании в деловом районе.


И на записи внезапно оказался Джозеф, который это здание собственноручно и поджег. Арестовывали его прямо во время тушения пожара. Теперь пироману-пожарному грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в 20 000 долларов.

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Метки: Поджог   США   камеры   пироман   пожар   пожарные   
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4  комментария
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1k
surgy Час назад
Не пожарником нужно было идти, а в акушеры, вот тогда новость заиграла бы совсем другими красками, да и не арестовывал бы никто.
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25k
Лаврентий Павлович 10 минут назад
Пироман нашел способ бесплатно удовлетворить свои потребности.
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58k
alertol Час назад
Можно мне его работу (где он них%я не делает настолько что скучает настолько что от скуки сам себе работы подкидывает?)
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