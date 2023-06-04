Удар молнии вызвал сильный пожар на нефтеперерабатывающей станции в США

Пожарные службы до сих пор пытаются потушить огонь. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Центры по контролю и профилактике заболеваний настоятельно рекомендуют тем, кто не может эвакуироваться в безопасный район, лишний раз не открывать окна и не выходить из дома.