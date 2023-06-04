Удар молнии вызвал сильный пожар на нефтеперерабатывающей станции в США

В субботу над Лейк-Чарльзом в штате Луизиана прошла сильнейшая гроза.
Примерно в 14:00 молния попала прямо в цистерну, наполненную сырой нефтью. И все было бы н чего, если бы та цистерна не находилась прямёхонько на территории нефтеперерабатывающей станции Calcasieu Refining Co.
Огонь вспыхнул моментально. Дик Гремиллион, директор Управления внутренней безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям округа Калькасье, сказал, что среди эвакуированных людей было около 70 жителей дома престарелых.
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Пожарные службы до сих пор пытаются потушить огонь. О жертвах и пострадавших не сообщается.
Центры по контролю и профилактике заболеваний настоятельно рекомендуют тем, кто не может эвакуироваться в безопасный район, лишний раз не открывать окна и не выходить из дома.
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Эх, ладно. С именами. Чип, Дэйл и Гаечка.
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<<Огонь вспыхнул моментально.>>
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что такое громоотвод им неведомо или молния хитрее пиндосов оказалась? )))))
Хотя тут вариант пойти в суд, и давить на то, что им не хотят платить потому, что они всё педерасты. Для пиндостана вариант беспроигрышный.