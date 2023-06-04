FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 324 поста • 24 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Удар молнии вызвал сильный пожар на нефтеперерабатывающей станции в США

Удар молнии вызвал сильный пожар на нефтеперерабатывающей станции в США

Автор:
04 июня 2023 11:07
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Нефтеперерабатывающий завод   США   видео   молния   нефть   пожар   
938
2
2

В субботу над Лейк-Чарльзом в штате Луизиана прошла сильнейшая гроза.

Примерно в 14:00 молния попала прямо в цистерну, наполненную сырой нефтью. И все было бы н чего, если бы та цистерна не находилась прямёхонько на территории нефтеперерабатывающей станции Calcasieu Refining Co.


Огонь вспыхнул моментально. Дик Гремиллион, директор Управления внутренней безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям округа Калькасье, сказал, что среди эвакуированных людей было около 70 жителей дома престарелых.


Пожарные службы до сих пор пытаются потушить огонь. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Центры по контролю и профилактике заболеваний настоятельно рекомендуют тем, кто не может эвакуироваться в безопасный район, лишний раз не открывать окна и не выходить из дома.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Нефтеперерабатывающий завод   США   видео   молния   нефть   пожар   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
19k
Александр Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
комнатный сибиряк 19 секунд назад
Ну какие знаки вам ещё нужны
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
VPJ 5 минут назад
Я рад, что у известного дуэта, не будем всуе называть их имена, появилась горячая спутница. Молния. Теперь это будет трио.
Эх, ладно. С именами. Чип, Дэйл и Гаечка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Влад 9 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Григорий Бабкин 59 минут назад
Экипаж молнии награждён орденами Ленина.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Андрей Иванов Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Alex Час назад
Мелочь, но приятно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Владимир Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Shtoppi Час назад
<<Примерно в 14:00 молния попала прямо в цистерну, наполненную сырой нефтью.>>
---------
<<Огонь вспыхнул моментально.>>
---------
что такое громоотвод им неведомо или молния хитрее пиндосов оказалась? )))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Диагноз Час назад
Даже Зевс громовержец не любит Пиндосию...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

79353



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Набирающие популярность в сообществах
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Непослушнее детей могут быть только их родители
Непослушнее детей могут быть только их родители
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Пора отдохнуть

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#факты#автомир#в мире#кино#дети#Приколы#полиция#соцсети
#интересно#животные#машина#люди#ДТП#Автовсячина#картинки#Прикол#милота#собака
#история#США#автомобили#СССР#забавно#подборка#наука#Россия#новости#природа
Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег Купить дом и не пожалеть. 7 ошибок, которые могут оставить вас без денег Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться