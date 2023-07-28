Пожарный устроил несколько поджогов из-за скуки

Пожарный в американском штате Аризона поджег несколько домов и объяснил свои действия скукой и эстетическими предпочтениями.18-летний пожарный Карсон Наттер оказался основным подозреваемым при расследовании восьми случаев поджога. В результате его действий сгорели четыре здания и произошли четыре лесных пожара.

Полиция задержала Наттера и предъявила ему три обвинения в поджогах и умышленном повреждении имущества и пять обвинений в ложном сообщении о происшествии правоохранительным органам. Мужчине назначили залог в два миллиона долларов (180 миллионов рублей).