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Пожарный устроил несколько поджогов из-за скуки

Пожарный устроил несколько поджогов из-за скуки

Автор:
28 июля 2023 07:49
Метки: Поджог   США   в мире   люди   пожар   пожарный   
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Пожарный в США поджег несколько домов. Свой поступок он объяснил тем, что ему было скучно.

Пожарный в американском штате Аризона поджег несколько домов и объяснил свои действия скукой и эстетическими предпочтениями.18-летний пожарный Карсон Наттер оказался основным подозреваемым при расследовании восьми случаев поджога. В результате его действий сгорели четыре здания и произошли четыре лесных пожара.

Полиция задержала Наттера и предъявила ему три обвинения в поджогах и умышленном повреждении имущества и пять обвинений в ложном сообщении о происшествии правоохранительным органам. Мужчине назначили залог в два миллиона долларов (180 миллионов рублей).

В ходе допросов Наттер признался в причастности к по меньшей мере семи из восьми пожаров. Он рассказал, что мотивы поджогов варьировались от скуки и мести бывшему работодателю до желания поджечь заброшенные дома из-за того, что они казались ему некрасивыми.

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Метки: Поджог   США   в мире   люди   пожар   пожарный   
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