Врачи назвали безопасное количество мандарин, которое можно съесть за день

Кроме того, что мандаринки могут вызвать аллергическую реакцию, они еще могут нанести серьезный вред фигуре и нашей многострадальной печени.

Врачи настоятельно не рекомендуют есть больше 300 грамм в день, а это всего лишь 4-5 штучек. Да и те за раз съедать не советуют, лучше всего растянуть удовольствие на весь день. А перед ужином и вовсе стоит от них отказаться, так как мандарины усиливают аппетит.