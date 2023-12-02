Врачи назвали безопасное количество мандарин, которое можно съесть за день

До Нового года остается чуть меньше месяца, а коварные мандарины уже потихоньку попадают к нам в дома. Причем порой их становится так много, что возникает вопрос, а можно ли их лопать в неограниченном количестве.
Кроме того, что мандаринки могут вызвать аллергическую реакцию, они еще могут нанести серьезный вред фигуре и нашей многострадальной печени.
Врачи настоятельно не рекомендуют есть больше 300 грамм в день, а это всего лишь 4-5 штучек. Да и те за раз съедать не советуют, лучше всего растянуть удовольствие на весь день. А перед ужином и вовсе стоит от них отказаться, так как мандарины усиливают аппетит.
Несмотря на то что в них куча полезных витаминов С, B1 и B2, бета-каротин, клетчатки и антиоксидантов, в них также много и глюкозы. И чем слаще фрукт, тем меньше его можно съесть. А если они слишком кислые, то ждите газов в вашем ЖКТ.
Но если во всем знать меру, то мандаринки помогут укрепить иммунитет, кости и зубы.
Источник:
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Кстати..а почему сок не продают из этого освежающего фрукта?...дураки.