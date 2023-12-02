Врачи назвали безопасное количество мандарин, которое можно съесть за день

FISHKINET
Redkey P9 - беспроводной пылесос с мощностью всасывания 30кPa Redkey P9 - беспроводной пылесос с мощностью всасывания 30кPa 18 эпичных неудач, которые свалились людям на головы в самый неподходящий момент 18 эпичных неудач, которые свалились людям на головы в самый... История о том, как дагестанец к врачу ходил История о том, как дагестанец к врачу ходил Власти Москвы задумались над уменьшением числа трудовых мигрантов Власти Москвы задумались над уменьшением числа трудовых мигрантов Что за бородатый танкист нарисован на диораме «Огненная дуга» белгородского музея ВОВ Что за бородатый танкист нарисован на диораме «Огненная дуга»... Что делать трезвому водителю, если алкотестер показал наличие алкоголя Что делать трезвому водителю, если алкотестер показал наличие алкоголя Интересные фотографии времен СССР Интересные фотографии времен СССР Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 декабря Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 декабря «Вырвал клок волос классному руководителю»: в новосибирской школе не могут справиться с агрессивным учеником «Вырвал клок волос классному руководителю»: в новосибирской школе... Приземляюсь на носу, счастье всем уже несу! Приземляюсь на носу, счастье всем уже несу! Собачий служебный роман Собачий служебный роман История необычной дружбы: рыбак и выдра История необычной дружбы: рыбак и выдра Встречайте победителей конкурса Nature Photographer Of The Year 2023 Встречайте победителей конкурса Nature Photographer Of The Year 2023 В Москве горит рынок «Садовод» В Москве горит рынок «Садовод» Стойкий Эндо, который стал рекордсменом вопреки недугу Стойкий Эндо, который стал рекордсменом вопреки недугу В Калужской области бандиты похитили второклассницу и требовали выкуп в 1,5 миллиона рублей В Калужской области бандиты похитили второклассницу и требовали... 20 пушистых безобразников, у которых свой взгляд на правила 20 пушистых безобразников, у которых свой взгляд на правила Школьникам хотят полностью запретить пользоваться телефонами в школах Школьникам хотят полностью запретить пользоваться телефонами в школах Избитый Майком Тайсоном пассажир самолёта спустя год решил стрясти с боксёра деньги Избитый Майком Тайсоном пассажир самолёта спустя год решил стрясти...
Врачи назвали безопасное количество мандарин, которое можно съесть за день

Врачи назвали безопасное количество мандарин, которое можно съесть за день

Автор:
02 декабря 2023 10:52
Метки: Новогодний вайб   витамины   здоровье   мандарины   настроение   польза и вред   
1749
2

До Нового года остается чуть меньше месяца, а коварные мандарины уже потихоньку попадают к нам в дома. Причем порой их становится так много, что возникает вопрос, а можно ли их лопать в неограниченном количестве.

Кроме того, что мандаринки могут вызвать аллергическую реакцию, они еще могут нанести серьезный вред фигуре и нашей многострадальной печени.

 

Врачи настоятельно не рекомендуют есть больше 300 грамм в день, а это всего лишь 4-5 штучек. Да и те за раз съедать не советуют, лучше всего растянуть удовольствие на весь день. А перед ужином и вовсе стоит от них отказаться, так как мандарины усиливают аппетит.


Несмотря на то что в них куча полезных витаминов С, B1 и B2, бета-каротин, клетчатки и антиоксидантов, в них также много и глюкозы. И чем слаще фрукт, тем меньше его можно съесть. А если они слишком кислые, то ждите газов в вашем ЖКТ.

 

Но если во всем знать меру, то мандаринки помогут укрепить иммунитет, кости и зубы.

 


Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Новогодний вайб   витамины   здоровье   мандарины   настроение   польза и вред   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
18k
Роберт Шекли 2 часа назад
Количество мандарин измеряется не в граммах, а в пакетах
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
10k
Борис Карабанов 16 минут назад
Фигня. Это, если есть их без "Оливье". "Оливье" - антидот. Съел мисочку "Оливье" и гипермандариноза как не бывало, опять можно мандаринить. Проверено. Рецепт народный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Nick Час назад
количество километр, количество литр и количестов жертвов ЕГЭ
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
banzai7 Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
выпить мандариновой газировки пару литров куда вредней чем схавать 2 кг мандарин с клетчаткой)
Кстати..а почему сок не продают из этого освежающего фрукта?...дураки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Бритва 2 часа назад
убедительных аргументов у врачей нет. К тому же забыли упомянуть, что кожуру надо выкидывать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
sedoisever 2 часа назад
"Количество мандаринОВ".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

92806



Другие посты автора
Популярное
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 ноября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 28 ноября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 декабря
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 1 декабря
Набирающие популярность
Где-то в уголке заплакал Илья Глазунов
Где-то в уголке заплакал Илья Глазунов
Соревнование чайников: 3000 Вт против 2200 Вт
Соревнование чайников: 3000 Вт против 2200 Вт
Redkey P9 - беспроводной пылесос с мощностью всасывания 30кPa
Redkey P9 - беспроводной пылесос с мощностью всасывания 30кPa
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Тяжёлая жизнь

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#история#факты#дети#позитив#США#подборка#Китай
#Юмор#автомир#интересное#забавно#Автовсячина#Еда#природа#улыбнуло#Москва#СССР
#в мире#машина#животные#Прикол#полиция#люди#аварии#авто аварии#ДТП#познавательно
Великие люди, которые дорвались до современных технологий Великие люди, которые дорвались до современных технологий Красота, практичность, энергетика: почему женщины должны носить юбки и платья? Красота, практичность, энергетика: почему женщины должны носить юбки и платья? Убеждённые карниворцы Андерсоны и последствия их выбора Убеждённые карниворцы Андерсоны и последствия их выбора Оззи Осборн признался, что ему осталось жить "в лучшем случае 10 лет" Оззи Осборн признался, что ему осталось жить "в лучшем случае 10 лет" От пользы до пытки: почему нельзя есть слишком много красного мяса? От пользы до пытки: почему нельзя есть слишком много красного мяса? Ужасающее видео, как выглядят легкие курильщика с 20-летним стажем Ужасающее видео, как выглядят легкие курильщика с 20-летним стажем

На что жалуетесь?

Вернуться