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Актриса Ирина Мирошниченко в крайне тяжелом состоянии попала в реанимацию

Актриса Ирина Мирошниченко в крайне тяжелом состоянии попала в реанимацию

Автор:
31 июля 2023 21:31
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актриса   больница   врачи   ирина мирошниченко   остановка сердца   реанимация   
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81-летняя народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко, звезда фильмов "Я иду шагаю по Москве", "Зимняя вишня" и многих других известных картин, пережила остановку сердца. Врачи-кардиологи смогли восстановить сердцебиение, однако состояние здоровья актрисы оценивается как крайне тяжелое.

Ирине Мирошниченко стало плохо ещё 24 июля. Как сообщает Telegram-канал Mash, неделю актриса лечилась дома, но когда потеряла сознание и начала хрипеть, а температура поднялась до 40, пришлось вызвать скорую помощь.

В Московской инфекционной клинической больнице звезду экрана сразу направили в реанимацию, где диагностировали тяжёлое поражение клапана сердца и фоновые осложнения, среди которых пневмония, тромбоз, сепсис и фибрилляция.

По некоторым данным, у артистки обнаружена также опухоль мозга. Предварительный диагноз - аденома гипофиза. Последняя КТ, которую провели Мирошниченко подтвердила, что в мозговом веществе обнаружены изменения. Актриса ранее уже следила за этим новообразованием и проходила в июле обследование.

Когда Мирошниченко подключали к ИВЛ, у неё случился сбой сердца и врачам пришлось спасать актрису массажем сердца и дефибрилляцией.

Как сообщает канал, в данный момент Ирина Мирошниченко находится без сознания, динамика её состояния отрицательная.

Ирина Мирошниченко родилась в 1942 году в Барнауле, снялась более чем в 60 фильмах, среди них: "Рыжий, честный, влюбленный", "Дядя Ваня", "Старый Новый год", "Чайка", "Вам и не снилось…" Актриса трижды выходила замуж.

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Метки: актриса   больница   врачи   ирина мирошниченко   остановка сердца   реанимация   
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9  комментариев
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13k
GROMOZEKA 2 часа назад
Здоровья, конечно!
Но ребятки, 81 год, чего вы хотели?
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1k
Холитан Хар Амп Полчаса назад
Желаю себе дожить до такого возраста и остаться в себе и в памяти.
Пример - моя бабушка - дожила до 97 лет, за две недели до смерти сообщила мне, что скоро умрёт, давала советы, как надо жить, планировать бюджет и другие наставления ...
Моей благодарности нет границ ... Её могилка ухожена и пока я жив, она и будет такой. Попозже внука обяжу, пусть помнит своих предков.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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