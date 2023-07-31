Актриса Ирина Мирошниченко в крайне тяжелом состоянии попала в реанимацию

81-летняя народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко, звезда фильмов "Я иду шагаю по Москве", "Зимняя вишня" и многих других известных картин, пережила остановку сердца. Врачи-кардиологи смогли восстановить сердцебиение, однако состояние здоровья актрисы оценивается как крайне тяжелое.
Ирине Мирошниченко стало плохо ещё 24 июля. Как сообщает Telegram-канал Mash, неделю актриса лечилась дома, но когда потеряла сознание и начала хрипеть, а температура поднялась до 40, пришлось вызвать скорую помощь.
В Московской инфекционной клинической больнице звезду экрана сразу направили в реанимацию, где диагностировали тяжёлое поражение клапана сердца и фоновые осложнения, среди которых пневмония, тромбоз, сепсис и фибрилляция.
По некоторым данным, у артистки обнаружена также опухоль мозга. Предварительный диагноз - аденома гипофиза. Последняя КТ, которую провели Мирошниченко подтвердила, что в мозговом веществе обнаружены изменения. Актриса ранее уже следила за этим новообразованием и проходила в июле обследование.
Когда Мирошниченко подключали к ИВЛ, у неё случился сбой сердца и врачам пришлось спасать актрису массажем сердца и дефибрилляцией.
Как сообщает канал, в данный момент Ирина Мирошниченко находится без сознания, динамика её состояния отрицательная.
Ирина Мирошниченко родилась в 1942 году в Барнауле, снялась более чем в 60 фильмах, среди них: "Рыжий, честный, влюбленный", "Дядя Ваня", "Старый Новый год", "Чайка", "Вам и не снилось…" Актриса трижды выходила замуж.
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Но ребятки, 81 год, чего вы хотели?
Пример - моя бабушка - дожила до 97 лет, за две недели до смерти сообщила мне, что скоро умрёт, давала советы, как надо жить, планировать бюджет и другие наставления ...
Моей благодарности нет границ ... Её могилка ухожена и пока я жив, она и будет такой. Попозже внука обяжу, пусть помнит своих предков.