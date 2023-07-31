Актриса Ирина Мирошниченко в крайне тяжелом состоянии попала в реанимацию

Ирине Мирошниченко стало плохо ещё 24 июля. Как сообщает Telegram-канал Mash, неделю актриса лечилась дома, но когда потеряла сознание и начала хрипеть, а температура поднялась до 40, пришлось вызвать скорую помощь.

В Московской инфекционной клинической больнице звезду экрана сразу направили в реанимацию, где диагностировали тяжёлое поражение клапана сердца и фоновые осложнения, среди которых пневмония, тромбоз, сепсис и фибрилляция.