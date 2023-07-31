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В России разработали "умный" шприц-автомат для самоинъекций

В России разработали "умный" шприц-автомат для самоинъекций

Автор:
31 июля 2023 17:24
Сообщество : Наука
Метки: МИСиС   врачи   пациенты   разработка   сколково   умный шприц   
1632
5

По словам создателей прибора, аналогов их изобретению в мире нет.

Исследователи из Университета науки и технологий МИСиС совместно с инженерами из "Сколково" разработали электронный шприц "Комарик", который, как утверждается, поможет без проблем делать себе инъекции даже тем, кто страдает от трипанофобии (боязнь уколов). Но главное преимущество медицинского гаджета в том, что каждый человек сможет настроить его под себя — изменять скорость и глубину прокола для внутримышечных и подкожных инъекций.

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Ещё одна особенность "Комарика" — наличие USB-порта и модуля Bluetooth. По словам разработчиков, "умный" шприц сможет передавать данные об уколах на специальное мобильное приложение. Судя по описанию прибора, он нашпигован электроникой, словно китайский чайник: световые и звуковые индикаторы, а также ограничители, не позволяющие прибору сработать случайно или дважды использовать один и тот же шприц.

Как рассказал заведующий кафедрой инжиниринга технологического оборудования НИТУ МИСиС Алексей Карфидов, их прибор пригодится всем, кому не хочется бегать по врачам каждый день ради одного укола.


Прибор будет полезен, когда нужно пройти курс инъекций, но нет возможности посещать врача или когда требуется сделать срочный укол, а рядом нет никого, кто мог бы выполнить эту манипуляцию


По заявлениям специалистов, "Комарик" не имеет аналогов в мире. Прибор уже прошёл пилотное тестирование на базе клинического центра «Коммунарка» и получил регистрационное удостоверение Росздравнадзора. В ближайшие недели прибор поступит на рынок. Разработчики надеются, что благодаря локализации производства смогут удержать цену на девайс в районе 5 тысяч рублей за штуку.

Источник:

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Метки: МИСиС   врачи   пациенты   разработка   сколково   умный шприц   
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22  комментария
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8k
Пуриц Жорж 2 часа назад
Я таким уже лет пять назад пользовался
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12
999 8 минут назад
ШПРИЦ ПО ЦЕНЕ САМОЛЁТА?
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1k
Алексей Попов Полчаса назад
"Например, в 1977 году советская промышленность начала массовый выпуск особого вида шприцов, у которых отсутствовала игла - безыгольные инъекторы, предназначенные для подкожного и внутримышечного введения лекарств. Назывался такой шприц "Пчелка", хотя по мнению потребителей, название было не особо удачным - вызывало ассоциации с жалом пчелы, которое, как известно, вызывает довольно-таки неприятные ощущения.
Безыгольный инъектор не доставлял никакого дискомфорта - боли от укола не чувствовалось совсем, что было массово проверено во время плановых вакцинаций школьников и дошкольников. Причем, самый впечатляющий результат показали прививки, которые делали детям в одном из воронежских детских садов (1978 год) во время... тихого часа. Дети не испытали никаких неприятных ощущений, продолжая сладко спать."
https://dzen.ru/a/XOgQrcseqQCyQrSxhttps://dzen.ru/a/XOgQrcseqQCyQrSx
ППЦ - изобрели :=(((
Но минпросралздрав (голикова и иже ворюги с ней) штук по 5 (себестоимостью 10 руб) из госбюджета у своей же родни купят. Кто не верит почитайте чьи предприятия от короны прививки навязанные покупали...
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1k
Vasiliy 46 минут назад
Когда презентация содержит последовательность слов: "В России и аналогов изобретению в мире нет", - это как то сразу вызывает негативную реакцию, нет более верного способа создать плохую репутацию.
Если убрать из текста вот это сакраментальное: "аналогов изобретению в мире нет", реакция будет на порядок позитивнее. Скромнее нужно себя подавать, похвала должна исходить от других
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20k
Corvus Corax 49 минут назад
Рыдалъ.

500=


2500=
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8k
soar 56 минут назад
Прототип "Комарика" был разработан во Франции 40 лет назад.
Ссылка youtu.be
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1k
Mikhail Час назад
страшновато автоматике доверять такое, а если вену проколет?
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1k
Сергей Час назад
очередная глупость, типа чайника с ви-фи управлением,
нет никакой проблемы поставить обычный укол самому себе подкожно или внутримышечно...
вот капельницу себе поставить, да, тут не каждый решится...
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10k
Nero Час назад
Надо этот "Комарик" на Али поискать.
В последние годы, когда наши заявляют, что изобрели что то, не имеющее аналогов в мире, в итоге оказывается, что всё изобретение ограничивется сменой китайского шильдика на наш.
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32k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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