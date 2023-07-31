В России разработали "умный" шприц-автомат для самоинъекций

По словам создателей прибора, аналогов их изобретению в мире нет.
Исследователи из Университета науки и технологий МИСиС совместно с инженерами из "Сколково" разработали электронный шприц "Комарик", который, как утверждается, поможет без проблем делать себе инъекции даже тем, кто страдает от трипанофобии (боязнь уколов). Но главное преимущество медицинского гаджета в том, что каждый человек сможет настроить его под себя — изменять скорость и глубину прокола для внутримышечных и подкожных инъекций.
Ещё одна особенность "Комарика" — наличие USB-порта и модуля Bluetooth. По словам разработчиков, "умный" шприц сможет передавать данные об уколах на специальное мобильное приложение. Судя по описанию прибора, он нашпигован электроникой, словно китайский чайник: световые и звуковые индикаторы, а также ограничители, не позволяющие прибору сработать случайно или дважды использовать один и тот же шприц.
Как рассказал заведующий кафедрой инжиниринга технологического оборудования НИТУ МИСиС Алексей Карфидов, их прибор пригодится всем, кому не хочется бегать по врачам каждый день ради одного укола.
Прибор будет полезен, когда нужно пройти курс инъекций, но нет возможности посещать врача или когда требуется сделать срочный укол, а рядом нет никого, кто мог бы выполнить эту манипуляцию
По заявлениям специалистов, "Комарик" не имеет аналогов в мире. Прибор уже прошёл пилотное тестирование на базе клинического центра «Коммунарка» и получил регистрационное удостоверение Росздравнадзора. В ближайшие недели прибор поступит на рынок. Разработчики надеются, что благодаря локализации производства смогут удержать цену на девайс в районе 5 тысяч рублей за штуку.
Источник:
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Безыгольный инъектор не доставлял никакого дискомфорта - боли от укола не чувствовалось совсем, что было массово проверено во время плановых вакцинаций школьников и дошкольников. Причем, самый впечатляющий результат показали прививки, которые делали детям в одном из воронежских детских садов (1978 год) во время... тихого часа. Дети не испытали никаких неприятных ощущений, продолжая сладко спать."
https://dzen.ru/a/XOgQrcseqQCyQrSxhttps://dzen.ru/a/XOgQrcseqQCyQrSx
ППЦ - изобрели :=(((
Но минпросралздрав (голикова и иже ворюги с ней) штук по 5 (себестоимостью 10 руб) из госбюджета у своей же родни купят. Кто не верит почитайте чьи предприятия от короны прививки навязанные покупали...
Если убрать из текста вот это сакраментальное: "аналогов изобретению в мире нет", реакция будет на порядок позитивнее. Скромнее нужно себя подавать, похвала должна исходить от других
500=
2500=
Заряжается шприцами на 3мл и 5мл, игла входил на 1,5см или 2,5см (подкожно или внутримышечно). Как раз заказал один, жду.
В вену опасно масляные растворы (камфора), порошковые взвеси (бициллины)... Если так ссышь - коли одной иглой, если кровь не выступила из канюли - подсоединяй уже шприц (так бициллин колют и толстой иглой обязательно, чтобы не забился канал порошком)...
нет никакой проблемы поставить обычный укол самому себе подкожно или внутримышечно...
вот капельницу себе поставить, да, тут не каждый решится...
В последние годы, когда наши заявляют, что изобрели что то, не имеющее аналогов в мире, в итоге оказывается, что всё изобретение ограничивется сменой китайского шильдика на наш.