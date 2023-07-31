В России разработали "умный" шприц-автомат для самоинъекций

Исследователи из Университета науки и технологий МИСиС совместно с инженерами из "Сколково" разработали электронный шприц "Комарик", который, как утверждается, поможет без проблем делать себе инъекции даже тем, кто страдает от трипанофобии (боязнь уколов). Но главное преимущество медицинского гаджета в том, что каждый человек сможет настроить его под себя — изменять скорость и глубину прокола для внутримышечных и подкожных инъекций.