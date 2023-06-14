Врачи рассказали о 16 случаях перед смертью пациентов

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В своей работе врачи часто сталкиваются со смертью, и видят последние минуты жизни пациентов. А иногда в свои последние мгновения пациенты говорят и делают странные и даже мистические вещи. Врачи с форума Reddit поделились разными случаями перед смертью своих пациентов. Посмотрим на самые эмоциональные.
- "Когда я была студенткой и работала медсестрой в больнице, я ухаживала за женщиной, у которой была терминальная стадия почечной недостаточности. Я разговаривала с ней, пока помогала нанести лосьон, как вдруг она остановилась, посмотрела мне через плечо и сказала: "Билл здесь. Мне пора идти". Она резко перестала дышать. Потом я узнала, что Билл - её покойный муж".
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- "Моя бабушка перед смертью призналась, что совершала убийство. Она была настолько эксцентричной женщиной, что в это действительно можно было поверить. Мы так и не поняли, кого она убила, и отследили всех её бывших мужей и других кандидатов, но все были живы и никто не пропадал без вести. Однако, я иногда задумываюсь об этом..."
- "Когда я работал врачом скорой помощи, мы прибыли на вызов, где мужчина был уже мёртв. Он был на отдыхе с женой и двумя взрослыми детьми. Как рассказали его родные, в то утро он сказал: "Сегодня я умру". Затем он ненадолго потерял сознание, но снова придя в себя, сказал: "Я же сказал вам, что сегодня умру", но увы, отключился вновь и скончался. Его сын в слезах рассказывал: "Да, это наш папа.. Он всегда был прав".
- "Я фельдшер высшей категории. Однажды приехали к 29-летнему парню, который был болен ковидом. Неделей раньше он уже лежал в отделении неотложной помощи, но на этот раз - было слишком поздно. Начал делать ему искусственное дыхание, но он угасал на глазах. В третью, и последнюю попытку вернуть его к жизни, он очнулся и сказал: "Нас ждут два мира: один - прекрасный, второй - в огне".
- "Ухаживал за ветераном Второй мировой войны, страдающим слабоумием. Он постоянно повторял цифру "22", но его семья не понимала её значения. За день до смерти его психическое состояние улучшилось. Он сказал персоналу больницы: "22 человека.. Я убил 22 человека". С этой болью после войны мужчина жил 50 лет".
- "Однажды у меня был один 90-летний пациент. Он признался, что был членом Ку-клукс-клана в юности, и как ему было стыдно за это. Раны прошлого буквально преследовали его. В последние дни перед смертью он спросил одну из чернокожих медсестер, простила ли она его. Он скончался пару дней спустя".
- "К сожалению, за время работы в больнице я узнал, что многие люди перед смертью жалеют о том, как жесткие религиозные/политические догмы повлияли на их семьи. Жизнь коротка. Принимайте людей — особенно тех, кого вы любите, — такими, какие они есть, а не такими, какими вы хотели бы их видеть. Это главный урок для меня".
- "Я работала медсестрой в сфере паллиативной помощи. У нас лежала 28-летняя девушка, умирающая от рака. Она переехала из Канады в США, чтобы быть со своим парнем - а он бросил её через год после переезда. Мы не ожидали, что её состояние ухудшится так быстро. Помню, как держала её за руку, когда она умирала в одиночестве, без семьи и друзей. Но прямо перед смертью она заплакала и сказала, как жалеет, что уехала из Канады и так и не увиделась с семьёй. Это ещё раз напомнило мне о том, как важно поддерживать связь и чаще бывать рядом с близкими.."
- "У нас как-то лежал пожилой пациент. Однажды он рассказывал своей дочери о её мачехе, с которой прожил несколько лет. Оказалось, сразу после её смерти он отправился в дом престарелых.. В ночь перед своей смертью он неожиданно сказал мне: "Мне нужно было всё закончить. Надо было утопить её и сжечь дом".
- "Я работала в хосписе, и часто устраивала мероприятия по сбору средств, а также ежегодную памятную прогулку при свечах. Утром в день памятной прогулки одна пациентка хосписа почувствовала, что доживает свои последние часы. Она сказала семье, что "сегодня возглавит эту прогулку". Она скончалась позже в тот же день".
- "Одному моему пациенту предстояла довольно небольшая операция. Перед наркозом он сказал: "Я умру. Я знаю, что скоро умру". Я взяла его за руку и сказала, что с ним всё будет хорошо. Вскоре после операции он скончался".
- "Мой дедушка, сицилиец с кулинарными талантами, признался нам на смертном одре, что для приготовления его "фирменных" фрикаделек он на самом деле использовал замороженные фрикадельки из магазина".
- "А я работал на скорой. Была одна пожилая пациентка, как я понял, убеждённая верующая. Ей было трудно дышать, и ее последними словами были: "Я ничего не чувствую. Я думала, это всё будет приятнее".
- "Одна пациентка, пожилая женщина, однажды ночью вызвала меня и спросила по-испански, можно ли ей пукнуть. Она это сделала, а затем впала в кратковременную кому и умерла три часа спустя. Эта история не выходит у меня из головы".
- "За время работы в отделении неотложной помощи я был свидетелем нескольких смертей. Самым странным был случай, когда привезли мужчину после тяжелого сердечного приступа. Незадолго до потери сознания и остановки сердца он начал бормотать: "Огонь! Огонь! Мне горячо!"
- "У меня был пациент, у которого пропадала память. Перед смертью ему стало неожиданно лучше. Он рассказывал мне про покойную жену, помолвку, свадьбу, рождение первого ребёнка.. В какой-то момент он сказал: "О, Ирэн, вот и ты! Извини, я уже не так хорошо вижу, как раньше. Что ж, спасибо, что послушали старика, который рассказывает свои истории. Надеюсь, и у вас однажды найдутся замечательные истории. Я иду, Ирэн". Затем он скончался.."
Источник: — переведено специально для fishki.net
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испустила дух, так скзать