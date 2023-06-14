Врачи рассказали о 16 случаях перед смертью пациентов

В своей работе врачи часто сталкиваются со смертью, и видят последние минуты жизни пациентов. А иногда в свои последние мгновения пациенты говорят и делают странные и даже мистические вещи. Врачи с форума Reddit поделились разными случаями перед смертью своих пациентов. Посмотрим на самые эмоциональные.