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На Филиппинах за 2 часа произошло 22 землетрясения магнитудой до 7,6 баллов

На Филиппинах за 2 часа произошло 22 землетрясения магнитудой до 7,6 баллов

Автор:
03 декабря 2023 07:56
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Япония   землятресение   катаклизмы   филиппины   цунами   
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Трясло так, что даже метеорологическое агентство Японии объявило об угрозе цунами.

Первые толчки были зафиксированы в 17:37 по местному времени в 13 километрах от населенного пункта Хинатуан с населением около 10 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 63 километров.

Толчки продолжились один за другим. Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии сообщил о зафиксированных 22 полноценных землетрясениях за следующие два часа. Сообщений о серьезных разрушениях или жертвах не поступало.

Сейсмологи утверждают, что высок риск цунами и афтершоков. По предварительным данным, высота волн будет на один метр больше обычных приливов и может быть выше в закрытых заливах и проливах.


Тересито Баколькол, глава Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, посоветовал жителям побережья южной провинции Суригао-дель-Сур и Восточного Давао немедленно эвакуироваться на возвышенности или переместиться дальше вглубь страны.


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Метки: Видео   Япония   землятресение   катаклизмы   филиппины   цунами   
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