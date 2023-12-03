На Филиппинах за 2 часа произошло 22 землетрясения магнитудой до 7,6 баллов

Великие люди, которые дорвались до современных технологий

Япония запустила к Луне свой первый посадочный модуль

Пожилой японец покорил гору в инвалидной коляске

Землетрясение на Филиппинах: очевидцы сняли на камеру падающие потолки и трясущиеся стены

Ребята из Google Japan создали кепку-клавиатуру, на которой можно печатать

На Филиппинах установили мировой рекорд по «матрасному домино»