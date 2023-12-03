На Филиппинах за 2 часа произошло 22 землетрясения магнитудой до 7,6 баллов

Трясло так, что даже метеорологическое агентство Японии объявило об угрозе цунами.
Первые толчки были зафиксированы в 17:37 по местному времени в 13 километрах от населенного пункта Хинатуан с населением около 10 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 63 километров.
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Толчки продолжились один за другим. Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии сообщил о зафиксированных 22 полноценных землетрясениях за следующие два часа. Сообщений о серьезных разрушениях или жертвах не поступало.
Сейсмологи утверждают, что высок риск цунами и афтершоков. По предварительным данным, высота волн будет на один метр больше обычных приливов и может быть выше в закрытых заливах и проливах.
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Тересито Баколькол, глава Филиппинского института вулканологии и сейсмологии, посоветовал жителям побережья южной провинции Суригао-дель-Сур и Восточного Давао немедленно эвакуироваться на возвышенности или переместиться дальше вглубь страны.
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