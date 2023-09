12 интересные фактов о мультсериале "Флинстоуны"

2. Изначально, мультсериал носил название "The Flagstones", но дабы данная фамилия не ассоциировалась с такой же фамилией главных персонажей из сериала "Hi and Lois", фамилию, как и название, решено было поменять.

3. Первые сезоны спонсировала известная марка сигарет "Winston", поэтому в титрах персонажи закуривали и говорили всякие добрые слова в сторону сигарет. Но после запрета рекламы табачных изделий в 1970 году, последующие сезоны уже не включали рекламу сигарет в титрах. Более того, ранние сезоны также были переизданы уже без этой рекламы.