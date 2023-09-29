12 интересные фактов о мультсериале "Флинстоуны"

Мультсериал "Флинстоуны" вышел в далеком 1960 году, но его премьера в России состоялась лишь в 1995 году на телеканале "НТВ". Мультсериал по сути отображал американское общество середины XX века, но в условиях каменного века.
1. Несмотря на то, что герои живут в каменном веке, это не мешает им праздновать Рождество Христово и переодеваться в красный костюм Санта Клауса.
2. Изначально, мультсериал носил название "The Flagstones", но дабы данная фамилия не ассоциировалась с такой же фамилией главных персонажей из сериала "Hi and Lois", фамилию, как и название, решено было поменять.
3. Первые сезоны спонсировала известная марка сигарет "Winston", поэтому в титрах персонажи закуривали и говорили всякие добрые слова в сторону сигарет. Но после запрета рекламы табачных изделий в 1970 году, последующие сезоны уже не включали рекламу сигарет в титрах. Более того, ранние сезоны также были переизданы уже без этой рекламы.
4. Фирменный крик Фреда Флинстоуна «Yabba-Dabba Do!» вовсе не был прописан в сценарии. По сценарию Фред должен был выкрикивать "Yahoo!". Но когда актер озвучки Алан Рид спросил, можно ли заменить "Йаху" на "Йаба-даба-ду", то один из авторов Джозеф Бербера не имел ничего против. Непамятно, зачем Алан захотел использовать такой клич, но в итоге он стал культовым.
5. Мультсериал "Флинстоуны" стал первым американским мультсериалом, где супружеская чета спала бы в одной кровати. До этого супруги в мультфильмах всегда спали на разных кроватях.
6. По мотивам мультсериала выходили игры на игровых приставках NES, Sega Mega Drive 2, SNES и других игровых платформах. Первая из них вышла в 1988 году для компьютеров Amig, Commodore 64, ZX Spectrum и Sega Master System. А последняя официальная игра была выпущена в 1994 году для приставки SNES (Super Nintendo). Причем, игра для SNES была сделана уже не по мультсериалу, а по фильму 1994 года.
7. В 1994 году вышел одноименный фильм, в котором роль Фреда и Барни сыграли знаменитые комедийные актеры Джон Гудмен и Рик Моранис. В этом фильме Элизабет Тейлор сыграла свою последнюю роль.
При бюджете в 46 млн. долларов фильм собрал 341,6 млн. долларов, что является успехов. Но тем не менее, фильм заработал две антинаграды "Золотая малина" в номинациях "Худший сценарий" и "Худшая женская роль второго плана" (Рози О'Доннелл, сыгравшая Бетти - жену Барни).
А в 2000 году вышел фильм "Флинстоуны в Рок-Вегасе", который является приквелом к первой части, но уже с другими актерами. И в отличии от первой картины, приквел провалился в прокате, собрав всего 56 млн. долларов при бюджете 83 млн. долларов. Но несмотря на это, ни одной "Золотой малины" фильм не взял, хотя участвовал в четырех номинациях.
8. В начале 00-х выпускались витамины по мотивам мультсериала. Но помимо полезных веществ, они содержали сахарозаменитель сорбит, одним из побочных эффектов является диарея и тошнота. Более того, во время экспертизы было обнаружено, что в составе имеются не самые полезные красители. Тем не менее, с производства их не сняли.
9. "Флинстоуны" - это один из первых (а может и первый) мультсериалов, в которых раскрывается проблема бесплодия. По сюжету соседка Флинстоунов Бетти является бесплодной и не может иметь детей. И в итоге чета Рабблов усыновляет ребенка.
10. Сет МакФарлейн, который является создателем мультсериала "Гриффины" хотел перезапустить мультсериал "Флинстоуны" в своем стиле. Но в итоге этого не случилось.
11. У "Флинстоунов" есть кроссовер с мультсериалом "Джетсоны". Мультсериал "Джетсоны" во многом похож на "Флинстоунов" (у них одни создатели), но сюжет происходит в будущем, а не в прошлом.
По сюжету, после неудачного эксперимента с машиной времени, Джетсоны попадают в каменный век, где и встречают Флинстоунов. Данный мультфильм вышел в 1987 году и носит название "Джетсоны встречают Флинстоунов".
Хотя, даже неудивительно, что эта встреча произошла. В мульсериальном мире частенько встречаются странные кроссоверы, например "Симпсоны и Футурама", "Скуби Ду и Бэтмен", "Геркулес и Аладдин" и др.
12. Гомера Симпсона часто сравнивают с Фредом Флинстоуном. А в одной из серий "Симпсонов" была даже спародирована заставка из "Флинстоунов". Также, Флинстоунов можно увидеть в одной из заставок "Симспонов", где они расположились на всем известном диване.
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