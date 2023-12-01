Валерий Гергиев назначен генеральным директором Большого театра

Дирижер и руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев назначен гендиректором Большого театра на пять лет. Возглавлявший Большой ранее Владимир Урин, как утверждается, ушел «по собственному желанию». Накануне он простился с труппой.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова представила художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева в качестве генерального директора Большого театра.
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Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что министерство поддержит планы Большого театра и окажет необходимую помощь.
Мы постараемся в этот легкий момент турбулентности, в момент перехода, быть рядом, вовремя отвечать на все вопросы, подсказывать, быть на связи, помогать и поддерживать. Самое главное для всех здесь собравшихся — это, конечно, наш зритель.
, — подчеркнула она.
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Гергиев — это то, что на Западе называют «человек эпохи Возрождения», - пишет российский писатель, публицист, журналист Игорь Мальцев. Хотя бы потому, что обычно (и это связано даже не с образованием или с биографией) люди редко совмещают творческие наклонности и логические, то есть управленческие. Спросите любого хорошего специалиста по головному мозгу. Но очень редко — таки да.
Гергиев — он никогда не скрывал своей позиции и делал только то, что считал нужным.
Во-первых, масштаб таланта позволяет.
Гергиева не отменить, как ни старайся.
Дирижёр — отдельная творческая профессия. Говорят, Гергиев однажды дирижировал простой спичкой — совершенно неважно, что у тебя в руках, — ты знаешь произведение лучше каждого отдельного исполнителя и формируешь его финальное звучание до последнего акцента.
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Сейчас важно как можно больше и успешнее работать в России, заявил новый директор Большого театра Валерий Гергиев. Он отметил вклад своего предшественника Владимира Урина и назвал степень ответственности нового поста "огромной".
Предыдущий директор Большого возглавлял театр с 2013 года.
Одной из возможных причин увольнения Урина называют его позицию по специальной военной операции на Украине, пишет NEWS.RU.
Он был в числе деятелей культуры, которые 26 февраля 2022 года подписали письмо с призывом остановить СВО.
Другая причина — некоторая стагнации театра в последние годы и проблемы в работе. В частности, речь идет о ежегодных скандалах с продажей билетов на балет «Щелкунчик» и огромных очередях в кассы на этот спектакль. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с NEWS.ru отметила, что увольнение Урина может быть связано именно с этим.
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