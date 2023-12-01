Валерий Гергиев назначен генеральным директором Большого театра

Сейчас важно как можно больше и успешнее работать в России, заявил новый директор Большого театра Валерий Гергиев. Он отметил вклад своего предшественника Владимира Урина и назвал степень ответственности нового поста "огромной".

Предыдущий директор Большого возглавлял театр с 2013 года.

Одной из возможных причин увольнения Урина называют его позицию по специальной военной операции на Украине, пишет NEWS.RU.

Он был в числе деятелей культуры, которые 26 февраля 2022 года подписали письмо с призывом остановить СВО.