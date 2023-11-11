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Давка, панические атаки и ОМОН. У "Большого театра" продолжается "битва" за билеты на "Щелкунчик"

Давка, панические атаки и ОМОН. У "Большого театра" продолжается "битва" за билеты на "Щелкунчик"

Автор:
11 ноября 2023 00:25
Сообщество : Жить в России
Метки: Культура   ОМОН   Щелкунчик   балет   большой театр   давка   очередь   
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В пятницу, 10 ноября, у Большого театра в Москве снова выстроилась огромная очередь за билетами на балет «Щелкунчик». Продажe на второй блок спектаклей с 29 по 31 декабря — Большой театр назначил на утро 11 ноября, то есть в субботу. Но в осаду Большой взяли аж в четверг.

Рубрика "Культурный шок". Если в марте 2022-го наши лютые друзья на Западе ждали, что через год россияне будут драться з гуманитарную помощь, то их прогнозы не оправдались. В ноябре 2023-го народ готов убить друг друга за искусство.

В прошлые выходные, когда продавался первый блок «Щелкунчика», зрители тоже жаловались на суточное стояние в очереди под открытым небом, невозможность отойти поесть и в туалет, давку, а также рассказывали, как полицейские задерживали так называемых тетрадочников.

В этот раз получилось не лучше. MSK1.ru передает, что к зданию уже приехали сотрудники ОМОН, машина реанимации и скорая помощь.
Всего, по подсчетам портала, в очереди стоят около 400 человек. Люди в начале очереди пришли к театру еще 8 ноября. Люди стоят в очереди иногда даже семьями.
Девушка из очереди рассказала РИА Новости, что приехала в 6 утра, а вечером после работы ее сменила мама. Все ради мечты – посмотреть балет на музыку Чайковского перед самым Новым годом.

У одной из зажатых в давке девушек началась паническая атака. На месте работает ОМОН. Силовики призывают собравшихся сохранять порядок. Сведения о пострадавших в давке, тем не менее, не соответствуют действительности.

Мужчину, который влез без очереди за билетами на "Щелкунчика", вывели сотрудники правопорядка:

История с покупкой билетов онлайн едва ли не хуже, - сообщает BFN. В наличии было 300 билетов на шесть спектаклей. Сайт театра упал задолго до старта продаж. Но некоторым счастливчикам даже удавалось зарезервировать места и отправить их в корзину. На этапе оплаты они из корзины исчезали.

Ажиотажем вокруг спектакля уже заинтересовались депутаты Госдумы. Однако Большой театр отказался менять как систему продажи билетов, так и число показов спектакля.

Гендиректор Большого Владимир Урин признает, что ажиотажный спрос на «Щелкунчика» возникает каждый год, но это традиционная часть новогоднего праздника.

В полночь, однако, чудо произошло: людей начали пропускать за браслетами.

Источник:

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Метки: Культура   ОМОН   Щелкунчик   балет   большой театр   давка   очередь   
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5  комментариев
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Аврашалом Маркович 12 минут назад
Напоминает очереди за новым айфоном. Те же скандалы, интриги, мухлеж.
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35k
Андрей Иванов Минуту назад
У людей, похоже, кукуха конкрено едет. то ли им в кайф в очередях постоять, то ли ещё какая придурь. Искусство, конечно, здорово, тем более тут уровень Большого, но стоять в таких очередях на последнем издыхании - это попахивает фанатизмом, сродни религиозной истерии
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16k
Александр 2 минуты назад
Да это всё "понты корявые" - "я был на "Щелкунчике" в "Большом..." То же, что встречать Новый Год на Красной Площади...
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−4
- 14 минут назад
е блом щёлкают ...
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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