Давка, панические атаки и ОМОН. У "Большого театра" продолжается "битва" за билеты на "Щелкунчик"

У одной из зажатых в давке девушек началась паническая атака. На месте работает ОМОН. Силовики призывают собравшихся сохранять порядок. Сведения о пострадавших в давке, тем не менее, не соответствуют действительности.

Мужчину, который влез без очереди за билетами на "Щелкунчика", вывели сотрудники правопорядка: