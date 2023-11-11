Давка, панические атаки и ОМОН. У "Большого театра" продолжается "битва" за билеты на "Щелкунчик"

В пятницу, 10 ноября, у Большого театра в Москве снова выстроилась огромная очередь за билетами на балет «Щелкунчик». Продажe на второй блок спектаклей с 29 по 31 декабря — Большой театр назначил на утро 11 ноября, то есть в субботу. Но в осаду Большой взяли аж в четверг.
Рубрика "Культурный шок". Если в марте 2022-го наши лютые друзья на Западе ждали, что через год россияне будут драться з гуманитарную помощь, то их прогнозы не оправдались. В ноябре 2023-го народ готов убить друг друга за искусство.
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В прошлые выходные, когда продавался первый блок «Щелкунчика», зрители тоже жаловались на суточное стояние в очереди под открытым небом, невозможность отойти поесть и в туалет, давку, а также рассказывали, как полицейские задерживали так называемых тетрадочников.
В этот раз получилось не лучше. MSK1.ru передает, что к зданию уже приехали сотрудники ОМОН, машина реанимации и скорая помощь.
Всего, по подсчетам портала, в очереди стоят около 400 человек. Люди в начале очереди пришли к театру еще 8 ноября. Люди стоят в очереди иногда даже семьями.
Девушка из очереди рассказала РИА Новости, что приехала в 6 утра, а вечером после работы ее сменила мама. Все ради мечты – посмотреть балет на музыку Чайковского перед самым Новым годом.
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У одной из зажатых в давке девушек началась паническая атака. На месте работает ОМОН. Силовики призывают собравшихся сохранять порядок. Сведения о пострадавших в давке, тем не менее, не соответствуют действительности.
Мужчину, который влез без очереди за билетами на "Щелкунчика", вывели сотрудники правопорядка:
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История с покупкой билетов онлайн едва ли не хуже, - сообщает BFN. В наличии было 300 билетов на шесть спектаклей. Сайт театра упал задолго до старта продаж. Но некоторым счастливчикам даже удавалось зарезервировать места и отправить их в корзину. На этапе оплаты они из корзины исчезали.
Ажиотажем вокруг спектакля уже заинтересовались депутаты Госдумы. Однако Большой театр отказался менять как систему продажи билетов, так и число показов спектакля.
Гендиректор Большого Владимир Урин признает, что ажиотажный спрос на «Щелкунчика» возникает каждый год, но это традиционная часть новогоднего праздника.
В полночь, однако, чудо произошло: людей начали пропускать за браслетами.
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