Как иностранная балерина приехала в СССР и после этого навсегда забросила сцену

В 4 года мать отдала Дебби в балетный кружок, с 11 девушка дополнительно занималась актёрским мастерством, а с 14 лет сделала танцы главным делом своей жизни. По крайней мере, тогда ей так казалось.

Но вскоре её ждало разочарование - Дебби не приняли в Королевскую балетную академию в Лондоне. Зато она смогла приходить на открытые уроки в Ковент-Гардене, где подружилась с преподавательницей Анной Нарткот. Та утверждала, что у девушки большой потенциал, который не разглядели в балетных труппах Англии, а значит, ей надо попытать счастья в другой стране. В каком государстве тогда была лучшая балетная школа в мире?

Конечно же в СССР.

Туда Дебби и отправилась. Сначала обратилась в организацию по культурным связям. Затем её проинструктировали чиновники и рассказали, как себя вести в “тоталитарном государстве”, после этого отпустили в Союз.