Как балерину Екатерину Максимову приговорили к инвалидной коляске, а она не сдалась и вернулась на сцену

Танцовщица прошла через ад, но всё преодолела.
Екатерина Максимова не раз говорила, что в балете могут состояться только фанатики. Изматывающие тренировки, постоянное напряжение - всё это приводит к травмам.
К сожалению, не избежала этого и Екатерина.
В 1975 году Максимову поставили на замену во время репетиции балета “Иван Грозный”. Танцовщица была не готова, но её упросил худрук Большого театра Юрий Григорович. Партнёром был Юрий Владимиров, он поднял Максимову в высокую поддержку на вытянутые руки, а она не смогла из неё правильно выйти и повредила позвоночник.
Несколько дней Екатерина терпела страшные боли. Потом стала принимать обезболивающее, но оно вскоре перестало действовать. Тогда знакомые стали возить её по больницам - а врачи всё никак не могли поставить ей диагноз. В итоге, по распоряжению Минкульта, Максимову положили в Кремлёвскую больницу, там она попала в руки Владимира Ивановича Лучкова и он прояснил ситуацию. Сразу предупредил, что лечение будет долгим и тяжёлым, поначалу надо будет пользоваться инвалидной коляской. Но он хотя бы дал ей надежду - и Максимова стала учиться заново ходить.
Особенно тяжело было выполнять комплекс упражнений: балерина висела на руках, укрепляла позвоночник и чуть не теряла сознание от адский болей. Тут ей помог характер и качества трудяги, она только сильнее стискивала зубы и делала то же, что и всю свою жизнь - вкалывала. Потом ей изготовили корсет и она даже стала потихоньку тренироваться и готовиться к возвращению в балет. Тут её поддержала наставница, Галина Уланова, и Екатерина приступила к репетициям “Жизели”.
Спустя год после травмы, Максимова вновь вышла на сцену Большого. И зрители, и все коллеги по театру знали, что пришлось пройти Екатерине, поэтому её появление встретил шквал аплодисментов, они даже заглушили оркестр. А когда она стала танцевать, в зале повисла звенящая тишина и люди с замиранием сердца смотрели на возвращение великой балерины. По сути, это было чудо - Максимовой грозила инвалидная коляска на всю дальнейшую жизнь, а она победила болезнь и танцевала ещё долгих двадцать лет.
Источник:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
а потом же:
"Сразу предупредил, что лечение будет долгим и тяжёлым, поначалу надо будет пользоваться инвалидной коляской"
Сами читаете, что пишите? То приговорил, то "первое время"