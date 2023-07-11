Как балерину Екатерину Максимову приговорили к инвалидной коляске, а она не сдалась и вернулась на сцену

В 1975 году Максимову поставили на замену во время репетиции балета “Иван Грозный”. Танцовщица была не готова, но её упросил худрук Большого театра Юрий Григорович. Партнёром был Юрий Владимиров, он поднял Максимову в высокую поддержку на вытянутые руки, а она не смогла из неё правильно выйти и повредила позвоночник.

Несколько дней Екатерина терпела страшные боли. Потом стала принимать обезболивающее, но оно вскоре перестало действовать. Тогда знакомые стали возить её по больницам - а врачи всё никак не могли поставить ей диагноз. В итоге, по распоряжению Минкульта, Максимову положили в Кремлёвскую больницу, там она попала в руки Владимира Ивановича Лучкова и он прояснил ситуацию. Сразу предупредил, что лечение будет долгим и тяжёлым, поначалу надо будет пользоваться инвалидной коляской. Но он хотя бы дал ей надежду - и Максимова стала учиться заново ходить.