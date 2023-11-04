"Стоять до победного!": как в Москве за билетами в Большой театр охотились

Накануне у Большого театра в Москве выстроилась гигантская очередь за билетами на балет "Щелкунчик", который каждый год дают в зимние праздники. Ажиотаж зашкаливал, и перекупы успели первыми.
Балет "Щелкунчик" - один из главных символов новогодних праздников. Это представление дают в Большом театре, и количество желающих приобрести билеты на постановку на протяжении многих лет зашкаливает.
Чтобы купить билет, люди стоят у касс Большого сутками.
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Продажа заветных билетов начнётся сегодня, в субботу, 4 ноября, а уже вчера образовалась огромная очередь за заветными браслетами: получив его, можно подойти к кассе за билетом.
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Почти как в СССР, когда вместо браслетов были номерки. Их можно было продать, перекупить - с браслетами произошло тоже самое. Сначала в Интернете начали продавать места в очереди на покупку билетов. В этой переписке продавец предлагает купить место в 20 минутах от касс за 15 тысяч рублей.
Но, судя по всему, даже стоя первыми у касс, не все получили заветные браслеты. Люди жалуются, что не смогли забрать браслет, т.к. в 12 ночи в здание стали запускать совершенно посторонних из каких-то виртуальных списков.
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В итоге те многие ушли ни с чем, зато уже сейчас на различных интернет-сервисах, как сообщают СМИ, можно найти предложения о продаже тех самых заветных браслетов.
Премьера "Щелкунчика" в этом году намечена на 23 декабря. Стоимость билетов составит от полутора до 20 тысяч рублей. А через неделю начнётся отдельная продажа билетов на балет 31 декабря, и добыть их будет отдельным квестом. Уже сейчас перекупщики предлагают место в партере за 150 тыс., а на галерку — за 35, и кажется, даже на этот товар найдутся свои покупатели.
Годы идут, но в мире дефицита ничего не меняется.
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