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С заботой о людях: в американском приложении-навигаторе по метро стали помечать станции с большим количеством крыс

С заботой о людях: в американском приложении-навигаторе по метро стали помечать станции с большим количеством крыс

Автор:
04 ноября 2023 10:43
Сообщество : Жизнь в США
Метки: NYC Subway Rat Detector   Transit   Метро   Нью-Йорк   США   грызуны   крысы   подземка   
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Теперь пользователи могут узнать о самых страшных станциях и спланировать свой маршрут.

В Париже - клопы, в Лондоне - инфекция, которая награждает диареей, а в метро Нью-Йорка - крысы. Наглые грызуны чувствуют себя как дома и абсолютно не стесняются людей. Более того, могут напасть, если посчитают, что кожаный мешает их повседневной жизни.


Однако теперь об американцах позаботились: в приложении-навигаторе по метро появилась новая функция. Каждый пассажир может узнать, сколько крыс живёт на той или иной станции или выбрать ту станцию, на которой грызунов практически нет.





Конечно, основная функция приложения Transit - показывать время прибытия автобусов и поездов, задержки и чистоту станций, однако благодаря отзывам пользователей пассажиры теперь лучше осведомлены о проблемах метро. Благодаря функции NYC Subway Rat Detector каждый желающий может оставить информацию о крысиной активности, оценив количество грызунов на той или иной станции от «none» до «so many».


Благодаря отзывам каждая станция и переход в подземке теперь имеет отдельную оценку. Кстати, самая "крысиной" станцией уже назвали "191-ю улицу" между Бродвеем и Седьмой Авеню.


Проблема с грызунами в американском метро существует давно и, похоже, путей её решения просто нет. Жители Нью-Йорка невесело шутят, что крысы стали уже символом местного метро. Впрочем, как и клопы в Париже.

Источник:

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Метки: NYC Subway Rat Detector   Transit   Метро   Нью-Йорк   США   грызуны   крысы   подземка   
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2  комментария
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thrashbox Час назад
Это всё, мягко говоря, не новость - и песня об этом есть

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Lexx 43 минуты назад
А как же всякие "электронные отпугиватели"? Или это всё фуфло?
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