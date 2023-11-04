С заботой о людях: в американском приложении-навигаторе по метро стали помечать станции с большим количеством крыс

В Париже - клопы, в Лондоне - инфекция, которая награждает диареей, а в метро Нью-Йорка - крысы. Наглые грызуны чувствуют себя как дома и абсолютно не стесняются людей. Более того, могут напасть, если посчитают, что кожаный мешает их повседневной жизни.



