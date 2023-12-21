10 интересных фактов о фильме "Богатенький Ричи"

1. Фильм "Богатенький Ричи" стал последним крупным проектом, где Маколей Калкин исполнил главную роль. После этого Калкин пропал с радаров на 9 лет, а в последствии снимался лишь в третьесортных никому неизвестных картинах.

Одной из причин его творческого отпуска стали постоянные ссоры его родителей, так как мать Маколея встала на сторону сына, который к тому моменту уже устал от съемок и хотел взять перерыв, тогда как отец настаивал на продолжении его актерской карьеры без перерыва. В результате в 1995 году родители Маколея и вовсе развелись.