10 интересных фактов о фильме "Богатенький Ричи"

В детстве многие из нас фанатели от дилогии "Один дома", да и сейчас обе части этой культовой ленты является символом Нового года и Рождества. Поэтому, когда выходил очередной фильм с Маколеем Калкиным в главной роли, мы непременно бежали его смотреть.
1. Фильм "Богатенький Ричи" стал последним крупным проектом, где Маколей Калкин исполнил главную роль. После этого Калкин пропал с радаров на 9 лет, а в последствии снимался лишь в третьесортных никому неизвестных картинах.
Одной из причин его творческого отпуска стали постоянные ссоры его родителей, так как мать Маколея встала на сторону сына, который к тому моменту уже устал от съемок и хотел взять перерыв, тогда как отец настаивал на продолжении его актерской карьеры без перерыва. В результате в 1995 году родители Маколея и вовсе развелись.
2. Фильм "Богатенький Ричи" снят по мотивам одноименной серии комиксов Альфреда Харви и Уорена Кремера, которые впервые появились в 1953 году.
Кстати, авторы данного комикса также являются создателями дружелюбного приведения Каспера. И если очень хорошо приглядеться, то можно заметить определенное сходство между комиксными Ричи и Каспером. Отсюда возникает жуткая теория о том, что Каспер - это на самом деле призрак умершего Ричи. Но это конечно же так, всего лишь стёб.
Но вся эта теория разрушается в пух и прах, так как в свое время выходил комиксный кроссовер, где оба этих персонажа появились вместе. Эх, а такая классная теория пропала.
3. Из-за того, что Маколей Калкин в свои 13 лет был весьма высоким малым, создателям фильма пришлось более высоких актеров на роль взрослых, так как звезду фильма "Один дома" заменять было нельзя, а сам он должен был выглядеть гораздо ниже на фоне взрослых.
Так например, рост кажущегося на первый взгляд низкорослого Джонатана Хайда, сыгравшего дворецкого Кэдберри, составляет 180 см. Рост Эдварда Херрманна, сыгравшего отца Ричи, составляет 196 см, а рост Джона Ларрокетта, сыгравшего главного антагониста Вандога, составляет 194 см.
4. Особняк, в котором живет семейство Ричи, в 2001 году засветился в фильме "Ганнибал".
5. Отец Маколея Калкина был еще и его менеджером. Из-за того, что Калкин был звездой, его отец порой ставил свои условия. Так, например, отец желал, чтобы в фильмах с Маколеем снимался хотя бы небольшая роль была отведена еще одному его ребенку.
Так, например, в фильме "Один дома" роль кузена Фулера исполнил брат Маколея - Киран Калкин. А вот в фильме "Богатенький Ричи" снялся другой брат Маколея - Рори Калкин. Он сыграл небольшую роль Ричи в детстве. Хотя, я это решение одобряю, та как Рори и Маколей все таки братья и некоторое сходство между ними есть.
6. Бюджет фильма составил 40 миллионов долларов. Из них 8 миллионов получил исполнитель главной роли Маколей Калкин. Что касается сборов, то в мировом прокате фильм собрал 76 миллионов долларов.
Но не стоит забывать и про видеоносители, ведь прокат видеокассет принес в копилку еще 125 миллионов долларов. Сама же студия получила 75% от всех доходов от фильма. Поэтому, несмотря на довольно средние, а порой и отрицательные отзывы, фильм получился коммерчески успешным.
7. По сюжету действия фильма происходят в городе Чикаго (штат Иллинойс), но съемки самого дома и придомовой территории проходили в городе Эшвиль (штат Северная Каролина).
8. В оригинальных комиксах и мультсериале у Ричи была робот-горничная по имени Айрона. Но создатели решили не включать в фильм данного персонажа.
9. В 1998 году вышла вторая часть фильма "Богатенький Ричи". И если честно, как по мне она получилась настолько абсурдной, отрвтеитльной, чересчур детской и наивной, что я просто не смог досмотреть этот фильм до конца.
В итоге сиквел вышел провальным и остался забытым. Ну это и немудрено. Все таки бюджет был маленький, фильм миновал кинотеатры, да и в съемках фильма участвовали совершенно другие актеры, режиссер и сценаристы.
10. В российской локализации теряется смысл шутки с названием, так как само по себе слово "Rich", которое является фамилией главного героя, переводится как "Богатый". То есть по сути в данной ситуации это является омонимом.
Несмотря на то, что фильм получился чересчур детским и наивным по сравнению с той же культовой комедией "Один дома", и здесь есть много весьма абсурдных моментов, эта лента вызывает у меня теплые ностальгические воспоминания, да и в детстве мне она более менее заходила (на троечку, но с большим плюсом), хотя я и не назову этот фильм культовым. А как вам этот фильм?
Источник:
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