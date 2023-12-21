11 фильмов, которые стали хитами, несмотря на то, что в кадре нет ни одного звёздного актёра

Но мы, обычные зрители, знаем, что вполне можем обойтись и без суперзвёзд. Есть такие фильмы, которые можно смотреть и пересматривать, в последнюю очередь думая о том, кто же там значится в титрах. В таких фильмах, которые мы перечислим, ставка не на звёзд, а на идею и историю. Ну и крепкую режиссуру, куда же без неё.