11 фильмов, которые стали хитами, несмотря на то, что в кадре нет ни одного звёздного актёра

Миром кино правят кинозвёзды. Именно они своим присутствием в кадре, на постерах и в трейлерах завлекают на киносеансы зрителей, обогащая кинокомпании, что является стимулом студийных боссов продолжать создавать новые проекты.
Но мы, обычные зрители, знаем, что вполне можем обойтись и без суперзвёзд. Есть такие фильмы, которые можно смотреть и пересматривать, в последнюю очередь думая о том, кто же там значится в титрах. В таких фильмах, которые мы перечислим, ставка не на звёзд, а на идею и историю. Ну и крепкую режиссуру, куда же без неё.
Образцово поставленный экскурс в жизнь бразильских фавел.
В ролях: Алешандре Родригис, Леандро Фирмино, Феллипе Хогенсен (вводим этот пункт под каждым фильмом, чтобы вы задавались вопросом «кто все эти люди?»).
Кинопоиск: 8.0IMDb: 8.6
Что было бы, приземлись на нашу планету вполне мирные инопланетяне-беженцы? Как бы человечество взаимодействовало с инопланетным гетто, названным «Районом №9»? Отвечает этот южноафриканский научно-фантастический фильм.
В ролях: Шарлто Копли, Джейсон Коуп, Дэвид Джеймс.
Кинопоиск: 7.8IMDb: 7.9
История молодого человека, жизненные события которого удивительным образом пересекаются с вопросами игры «Кто хочет стать миллионером?».
В ролях: Дев Патель, Фрида Пинто, Анил Капур.
Кинопоиск: 7.8IMDb: 8.0
Гражданская война в Испании и волшебный мир, куда попадает главная героиня Офелия. Визитная карточка Гильермо дель Торо, роль монстров в которой играет известный и вечно загримированный актёр Даг Джонс. Его статусность, как и большое имя режиссёра, мы вполне законно учитывать не будем.
В ролях: Ивана Бакеро, Серхи Лопес, Марибель Верду.
Кинопоиск: 7.6IMDb: 8.2
Фильм про двух работников магазина и их бесконечные разговоры о всяком. Режиссёрский дебют Кевина Смита и первое появление в кино всей этой компании из так называемой «Вселенной View Askew».
В ролях: Брайан О’Хэллоран, Джефф Андерсон, Мэрилин Гильотти.
Кинопоиск: 7.7IMDb: 7.7
Фильм о событиях в жизни, вероятно, самого ворчливого пожилого мужчины Швеции.
В ролях: Рольф Лассгор, Бахар Парс, Ида Энгволль.
Кинопоиск: 8.2IMDb: 7.7
Мел Гибсон в кресле режиссёра и множество потомков коренных народов США, Мексики и Канады в фильме о жертвоприношении богам в далёком 1517 году.
В ролях: Руди Янгблад, Далия Эрнандес, Джонатан Брюэр.
Кинопоиск: 8.0IMDb: 7.8
Фильм Дени Вильнёва о брате и сестре, которые по просьбе умершей матери ищут своего отца и ещё одного брата. Ох, какие же открытия их ожидают!
В ролях: Любна Азабаль, Мелисса Дезормо-Пулен, Максим Годетт.
Кинопоиск: 8.0IMDb: 8.3
Легендарный фильм Стэнли Кубрика о крайне реалистично показанном космическом путешествии.
В ролях: Кир Дулли, Гари Локвуд.
Кинопоиск: 7.9IMDb: 8.3
Объединим в одном пункте сразу два фильма. Оценки у них не самые выдающиеся, зато о них вы точно слышали, так как они стали кассовыми прорывами своего времени — это тоже явный показатель хитовости. И вновь, ни одного хоть сколько-то знакомого имени в тирах.
Кассовые сборы: $248 млн/$193 млн
Источник:
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Ха-ха-ха!!!
Миром кино правят даже не хозяева компаний. Миром кино правят финансисты.