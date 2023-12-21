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11 фильмов, которые стали хитами, несмотря на то, что в кадре нет ни одного звёздного актёра

11 фильмов, которые стали хитами, несмотря на то, что в кадре нет ни одного звёздного актёра

Автор:
21 декабря 2023 09:06
Сообщество : Кино
Метки: актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   хит   
1598
11

Миром кино правят кинозвёзды. Именно они своим присутствием в кадре, на постерах и в трейлерах завлекают на киносеансы зрителей, обогащая кинокомпании, что является стимулом студийных боссов продолжать создавать новые проекты.

Но мы, обычные зрители, знаем, что вполне можем обойтись и без суперзвёзд. Есть такие фильмы, которые можно смотреть и пересматривать, в последнюю очередь думая о том, кто же там значится в титрах. В таких фильмах, которые мы перечислим, ставка не на звёзд, а на идею и историю. Ну и крепкую режиссуру, куда же без неё.

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Образцово поставленный экскурс в жизнь бразильских фавел.

В ролях: Алешандре Родригис, Леандро Фирмино, Феллипе Хогенсен (вводим этот пункт под каждым фильмом, чтобы вы задавались вопросом «кто все эти люди?»).

Кинопоиск: 8.0IMDb: 8.6

Что было бы, приземлись на нашу планету вполне мирные инопланетяне-беженцы? Как бы человечество взаимодействовало с инопланетным гетто, названным «Районом №9»? Отвечает этот южноафриканский научно-фантастический фильм.

В ролях: Шарлто Копли, Джейсон Коуп, Дэвид Джеймс.

Кинопоиск: 7.8IMDb: 7.9

История молодого человека, жизненные события которого удивительным образом пересекаются с вопросами игры «Кто хочет стать миллионером?».

В ролях: Дев Патель, Фрида Пинто, Анил Капур.

Кинопоиск: 7.8IMDb: 8.0

Гражданская война в Испании и волшебный мир, куда попадает главная героиня Офелия. Визитная карточка Гильермо дель Торо, роль монстров в которой играет известный и вечно загримированный актёр Даг Джонс. Его статусность, как и большое имя режиссёра, мы вполне законно учитывать не будем.

В ролях: Ивана Бакеро, Серхи Лопес, Марибель Верду.

Кинопоиск: 7.6IMDb: 8.2

Фильм про двух работников магазина и их бесконечные разговоры о всяком. Режиссёрский дебют Кевина Смита и первое появление в кино всей этой компании из так называемой «Вселенной View Askew».

В ролях: Брайан О’Хэллоран, Джефф Андерсон, Мэрилин Гильотти.

Кинопоиск: 7.7IMDb: 7.7

Фильм о событиях в жизни, вероятно, самого ворчливого пожилого мужчины Швеции.

В ролях: Рольф Лассгор, Бахар Парс, Ида Энгволль.

Кинопоиск: 8.2IMDb: 7.7

Мел Гибсон в кресле режиссёра и множество потомков коренных народов США, Мексики и Канады в фильме о жертвоприношении богам в далёком 1517 году.

В ролях: Руди Янгблад, Далия Эрнандес, Джонатан Брюэр.

Кинопоиск: 8.0IMDb: 7.8

Фильм Дени Вильнёва о брате и сестре, которые по просьбе умершей матери ищут своего отца и ещё одного брата. Ох, какие же открытия их ожидают!

В ролях: Любна Азабаль, Мелисса Дезормо-Пулен, Максим Годетт.

Кинопоиск: 8.0IMDb: 8.3

Легендарный фильм Стэнли Кубрика о крайне реалистично показанном космическом путешествии.

В ролях: Кир Дулли, Гари Локвуд.

Кинопоиск: 7.9IMDb: 8.3

Объединим в одном пункте сразу два фильма. Оценки у них не самые выдающиеся, зато о них вы точно слышали, так как они стали кассовыми прорывами своего времени — это тоже явный показатель хитовости. И вновь, ни одного хоть сколько-то знакомого имени в тирах.

Кассовые сборы: $248 млн/$193 млн

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Метки: актеры   кино   роль   съемка   факты   фильм   фото   хит   
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13k
Андрей А 41 минуту назад
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16k
ss 43 минуты назад
"Миром кино правят кинозвёзды. "
---
Ха-ха-ха!!!

Миром кино правят даже не хозяева компаний. Миром кино правят финансисты.
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13k
Copycat Час назад
хз хит это наверно что то популярное, но из всего я смотрел только Район номер 9 и Клерков, при том Клерков я смотрел только по тому что они указаны как часть серии фильмов про Джея и Молчаливого Боба - и Клерки это такая нудятина я вам скажу, за все 3 фильма я развеселился только той глупой шутке с мальчишником в 3й части
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11k
Том Сойер 2 часа назад
Б.л.я.т.ь, а звёздами многие звёздные актёры каким образом становились - не таким же способом? Или, типа - если снялся в фильме с звёздным актёром в фильме, который стал хитом - ты тоже стал сразу звездой? Да ну нах.... И далеко не все актёры, снявшиеся даже в главных ролях - в фильмах ставших хитами, становятся в дальнейшем звёздами, судя по истории кинематографа - эта та ещё лотерея... Так что, кто кем правит - это ещё вопрос, сейчас вон та же нейросети могут вообще звёзд создавать с чистого листа и без бешеных гонораров, так что, как говорил Костик из "Покровских ворот" - "...."грядут перемены..."

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