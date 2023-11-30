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В Ростове-на -Дону горит крупнейший вещевой рынок "Темерник"

В Ростове-на -Дону горит крупнейший вещевой рынок "Темерник"

Автор:
30 ноября 2023 23:59
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Ростов-на-Дону   вещевой рынок   огонь   одежда   павильоны   пожар   
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В Ростове-на-Дону горит вещевой рынок "Темерник" , площадь пожара, по данным МЧС, на 23.00 часа составляла уже 4 тыс. кв. м. В ведомстве сказали, что тушение осложняется плотной павильонной застройкой и быстрым распространением огня. С огнем борются 113 человек и 33 единицы техники.

МЧС публикует кадры тушения пожара на на вещевом рынке "Темерник" в Ростове-на-Дону.

Пожару присвоен третий ранг сложности, сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Были также обесточены все ближайшие к рынку дома, чтобы избежать короткого замыкания.

Местные предприниматели толпятся рядом с павильонами — некоторые пытаются спасти уцелевший товар.

К тушению огня привлекли пожарный кран.

Сейчас территорию возле рынка оцепили сотрудники полиции — они не пускают зевак и продавцов, которые пытаются вытащить из огня горящий товар.

О пострадавших информация до сих пор не поступила. Местные торговцы, которые мешали работе пожарных, пытаясь спасти товар, выведены за территорию рынка сотрудниками ОМОН Росгвардии и полицией.
Угрозы распространения огня на жилые объекты нет, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Источник:

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Метки: Ростов-на-Дону   вещевой рынок   огонь   одежда   павильоны   пожар   
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7  комментариев
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36k
АнтонПолднев 55 минут назад
Нифига себе однако...
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Показать 1 ответ
−3
- 12 минут назад
а ещё тоннель в китай горит ...
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−3
- 13 минут назад
пуй ло - х у й л о !

героям слава !
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56k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
интересно хохлы уже себе приписали себе такой "подвиг" ?
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−3
- ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 14 минут назад
соси пую х у ю
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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