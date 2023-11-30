В Ростове-на -Дону горит крупнейший вещевой рынок "Темерник"

В Ростове-на-Дону горит вещевой рынок "Темерник" , площадь пожара, по данным МЧС, на 23.00 часа составляла уже 4 тыс. кв. м. В ведомстве сказали, что тушение осложняется плотной павильонной застройкой и быстрым распространением огня. С огнем борются 113 человек и 33 единицы техники.
МЧС публикует кадры тушения пожара на на вещевом рынке "Темерник" в Ростове-на-Дону.
Пожару присвоен третий ранг сложности, сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
Были также обесточены все ближайшие к рынку дома, чтобы избежать короткого замыкания.
Местные предприниматели толпятся рядом с павильонами — некоторые пытаются спасти уцелевший товар.
К тушению огня привлекли пожарный кран.
Сейчас территорию возле рынка оцепили сотрудники полиции — они не пускают зевак и продавцов, которые пытаются вытащить из огня горящий товар.
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О пострадавших информация до сих пор не поступила. Местные торговцы, которые мешали работе пожарных, пытаясь спасти товар, выведены за территорию рынка сотрудниками ОМОН Росгвардии и полицией.
Угрозы распространения огня на жилые объекты нет, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.
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