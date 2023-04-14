Монстры против огня: крутые пожарные машины, которые существуют

В мире появляется всё больше и больше экологичных машин. Не удивительно, что появилась и пожарная машина, работающая на электричестве. В Австрии производят концептуальную машину Розенбауэр Арти. В отличие от других электромобилей, которые обычно небольшие по размерам, эта пожарная машина весит 17 тонн, а её длина составляет 7,6 метров. Мощность двигателя этой красотки 470 лошадиных сил, а разгоняться она может до 109 км/ч.

Машина оснащена полным приводом. Она способна ездить по опасным дорогам и даже по снегу. Грузовик может работать автономно около 2 часов, а также оснащён дизельным генератором. Бак для воды вмещает 300 галлонов, что не так много, как у других подобных грузовиков, но некоторый недостаток воды компенсируется другими преимуществами.

Одной из самых крутых особенностей этого грузовика является его многофункциональный управляемый дистанционно робот. Розенбауэр АрТи гордится своей революционной технологией, и особенно тем, что, как сказано на сайте компании, она разрабатывает пожарные машины будущего. Зарядная мощность грузовика достигает 150 киловатт. На коротких дистанциях грузовик может работать исключительно на электричестве.

Правда, когда нужно ехать на дальние дистанции, приходится переключаться на дизельный двигатель. Освещение и другое оборудование также заряжаются от аккумуляторов, поэтому, когда грузовик останавливается, двигатель выключается, что почти полностью исключает вредные выбросы. Революционный Розенбауэр АрТи наверняка станет тем самым типом грузовика, который мы будем использовать в будущем, чтобы уменьшить углеродный след.





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