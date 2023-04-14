Монстры против огня: крутые пожарные машины, которые существуют

Как мы все знаем, пожары могут произойти практически где угодно, а ещё пожары – это очень опасно. Поэтому хочется выразить уважение и благодарность тем смельчакам, которые героически рискуют своими жизнями, чтобы спасти наши. Однако даже самый смелый и ловкий пожарный не сможет потушить огонь в одиночку. Сегодня мы посмотрим на топ необычных пожарных машин, и не только машин.
Фэлкон 8х8
Фэлкон 8х8 – это большой, технологический и высокоэффективный эталон, к которому стремятся все пожарные машины. Да и выглядит он очень круто. Фэлкон 8х8 был создан предприятием из ОАЭ, которое занимается производством средств пожаротушения и специального оборудования. Компания расположена в ДжебЕль-Али, примерно в 32 км к югу от Дубая. Ее руководство заявляет, что основная цель - создание противопожарного оборудования высшего уровня, систем противопожарной защиты, сигнализаций, инженерных систем безопасности.
И оно явно справилось с этой задачей. Фэлкон 8х8 – самая большая пожарная машина в мире, и, вероятно, самая дорогая. Это настоящий восьмиколесный зверь из стекловолокна с мощностью 900 лошадиных сил и весом целых 54 тонны. Не смотря на такой большой вес, Фэлкон может нестись со скорости 80км/ч, и может разогнаться до этой скорости менее чем за 25 секунд.
Машина вмещает в себя 16 000 литров воды и 1900 литров пены. В кабине может располагается 6 человек. На крыше машины есть гидрант, способный создавать мощнейший поток воды. Это очень важный элемент, ведь данная модель построена для тушения пожаров в аэропортах. Высокое расположение гидранта позволяет выпускать воду и тушить огонь, который находится высоко, например, на крыле самолёта или на крыше. У машины также есть специальная накладка, которая распыляет воду под грузовиком и защищает дно, что позволяет регулировать температуру самого автомобиля и предотвращает его возгорание или плавление.
Пожарный танк Биг Уинд
Не все пожарные машины являются танками, но Биг Уинд – самый настоящий танк, с которым нужно считаться. Эта штука была построена на гусенице от российского танка Т-34, но вместо оригинальной пушки, машину оснастили парой реактивных двигателей, которые вместе обеспечивают напор силой в 12 тонн. Каждый двигатель оснащён тремя гидрантами, каждый из которых может выпускать до 830 литров воды в секунду.
Для чего же используется этот пожарный зверь? Например, для тушения возгораний нефти. Тушение нефтяных пожаров несколько отличается от тушения, например, лесных пожаров. Когда нефть вырывается из скважины, высота пламеня может достигать 9 метров. Как раз такой мощный поток воды, который выпускает Биг Уинд, может остановить подачу нефти к пламени, и в тоже время значительно снизить температуру окружающего пространства.
Температура возле горящей скважины может достигать 343 градусов по цельсию. И это ещё не самое страшное. Песок может раскаляться до 704 градусов. Так что при нефтяных пожарах сам огонь – это не единственная трудность, с которой придётся столкнуться. Если нефть попадёт на раскалённый песок, она может снова воспламениться. Поэтому даже после того, как огонь погас, Биг Уинд может продолжать заливать всё водой, чтобы охладить песок.
Когда в Кувейте горели сотни нефтяных скважин, на место аварии с помощью воздушного транспорта были доставлены машины Биг Уинд. Экипаж из 3 человек боролся с пожарами на скважинах. Один человек управлял машиной, другой управлял гидрантами, а третий , находясь неподалёку, отдавал команды. Благодаря танку Биг Уинд в Кувейте удалось потушить 9 нефтяных пожаров. В обычной жизни, конечно, Биг Уинд не используется, но он по праву продолжает носить звание одной из самых мощных и эффективных пожарных машин.
Унимог Ю5023
Унимог – внедорожный пожарный автомобиль. Когда в труднодоступных местах вспыхивает пожар, на помощь приходит Унимог. Этот удивительный грузовик, разработанный специально для тушения пожаров в непроходимых местах, производится в Германии. Унимог – очень ценный грузовик, ведь лесные пожары ежегодно наносят огромный ущерб территориями по всему миру.
Длина грузовика составляет 5,7 метров, а вес – 14 тонн. Мощность двигателя 240 лошадиных сил, а максимальная скорость, с которой Унимог может мчаться на помощь 88,5 км/ч. Возможно, это и не такая уж впечатляющая скорость, но, учитывая размеры и вес этого грузовика, 88,5 км/ч – это мощно. Грузовик может ехать вверх под углом 45 градусов, и может перевозить 3700 литров воды.
Пожары могут возникнуть буквально везде, поэтому такие автомобили как Унимог крайне важны, они могут добраться до самых сложных мест. Например, в сельских районах есть свои проблемы с тушением пожаров, и дожди здесь не всегда спасают. Без специального пожарного грузовика пожар в сельской местности может уничтожить огромные территории.
ROSENBAUER L32A-XS 3.0
Пожарные машины созданы не только для борьбы с огнём, хотя это и очевидно, но и для спасения жизней. Автомобиль L32A-XS 3.0 родом из Австрии . Он оснащён всем необходимым для тушения пожаров, а также специальной платформой для спасательных действий. В отличие от больших и мощных машин, предназначенных для тушения лесных пожаров на труднодоступных территориях, этот автомобиль создан для работы в гораздо более узких местах, таких как городские улицы.
Одна из главных функций этой машины – помочь людям безопасно покинуть место пожара. Каждое здание должно иметь план эвакуации при пожаре, и каждый житель или сотрудник офисного здания должен его знать. Но иногда даже при самых продуманных планах что-то может пойти не так, и тогда людям нужны специальные машины, которые могут помочь им выбраться из охваченного пламенем здания.
Для пожарных очень важно не только потушить пожар, но и спасти всех, кто оказался в горящем здании. Поэтому, даже если кто-то застрял на высоте, он будет спасён специальной машиной и храброй командой пожарных. Машина способна выпускать около 2300литров воды в минуту при помощи дистанционного устройства. Мощность двигателя 300 лошадиных сил. Машина способна добраться до высоты 41 метра.
Magirus Superdragon
Гигантский Магирус Супердрагон создан для тушения масштабных пожаров в аэропортах. Эта огромная машина вмещает в себя 17 000 литров воды, которая нужна для тушения самых опасных возгораний. В машине может располагаться 3,4 и даже 6 пожарных, в зависимости от модели автомобиля. Это авто может похвастаться просто поразительными характеристиками. Максимальная скорость, которую Магирус развивает за 23 секунды, составляет 135 км/ч, а его масса – 52 тонны.
К сожалению, пожары в аэропортах случаются чаще, чем хотелось бы, и именно такие супермощные пожарные машины могут обеспечить безопасность всех людей на взлётно-посадочной полосе, в самолёте и у терминалов. Чаще всего пожары в аэропортах вызваны проблемами с электричеством, например, коротким замыканием, плановыми работами (сварка), и конечно различными инцидентами, взрывами и возгораниями в топливных отсеках.
Риск взрывов велик. Поэтому в аэропортах нужны специально разработанные машины, способные решить множество проблем, которые могут возникнуть только в аэропорту. Кажется, единственное, что эта машина не может делать, так это летать. А жаль, ведь название располагает. Но пока дракон остаётся прикованным к земле
Концептуальная пожарная машина Rosenbauer RT
В мире появляется всё больше и больше экологичных машин. Не удивительно, что появилась и пожарная машина, работающая на электричестве. В Австрии производят концептуальную машину Розенбауэр Арти. В отличие от других электромобилей, которые обычно небольшие по размерам, эта пожарная машина весит 17 тонн, а её длина составляет 7,6 метров. Мощность двигателя этой красотки 470 лошадиных сил, а разгоняться она может до 109 км/ч.
Машина оснащена полным приводом. Она способна ездить по опасным дорогам и даже по снегу. Грузовик может работать автономно около 2 часов, а также оснащён дизельным генератором. Бак для воды вмещает 300 галлонов, что не так много, как у других подобных грузовиков, но некоторый недостаток воды компенсируется другими преимуществами.
Одной из самых крутых особенностей этого грузовика является его многофункциональный управляемый дистанционно робот. Розенбауэр АрТи гордится своей революционной технологией, и особенно тем, что, как сказано на сайте компании, она разрабатывает пожарные машины будущего. Зарядная мощность грузовика достигает 150 киловатт. На коротких дистанциях грузовик может работать исключительно на электричестве.
Правда, когда нужно ехать на дальние дистанции, приходится переключаться на дизельный двигатель. Освещение и другое оборудование также заряжаются от аккумуляторов, поэтому, когда грузовик останавливается, двигатель выключается, что почти полностью исключает вредные выбросы. Революционный Розенбауэр АрТи наверняка станет тем самым типом грузовика, который мы будем использовать в будущем, чтобы уменьшить углеродный след.
Бульдог Экстрим 4х4
Бульдог Экстрим 4х4 является внедорожным пожарным автомобилем, произведённым в США. Машина используется в тушении лесных пожаров и разрешении других чрезвычайных ситуаций.
Бульдог Экстрим выдерживает даже самые экстремальные условия. Длина автомобиля составляет 7.3 метра. Глядите, как этот монстр прокладывает себе путь в практически непреодолимых условиях. Машина не только большая, но и тяжёлая, её вес составляет 12 тонн. Мощность пожарного монстра составляет 350 лошадиным сил. Он может перевозить до 9000 литров воды или пены.
Розенбауэр Пэнтер
Розенбауэр Пэнтер признана одной из самых универсальных и эффективных аварийно-спасательных машин в мире, а также эта модель является самой современной. У автомобиля есть всё необходимое для быстрого и безопасного тушения пожаров. Розенбауэр Пэнтер обладает непревзойдённой динамичностью, маневренностью и исключительными характеристиками, позволяющими ему наброситься на любое пламя словно пантера.
Длина автомобиля составляет 7.3 метра. Смотрите, как этот монстр прокладывает себе путь в практически непреодолимых условиях. Захватывает дух. Машина не только большая, но и тяжёлая, её вес составляет 12 тонн. Мощность пожарного монстра составляет 350 лошадиным сил. Он может перевозить до 9000 литров воды или пены. Но какой бы дорогой, не была эта машина, ничто не может быть дороже жизни. Если вдруг мы окажемся в окружении огня, то мы бы хотели, чтобы на помощь нам примчалась самая лучшая пожарная машина.
Источник:
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Расчет4 человека
Габаритные размеры14300х3180х3300 мм
Колесная база2200х3300х2200 мм
Дорожный просвет400 мм
Емкость цистерны для воды12000 л
Емкость бака пенообразователя900 л
Дальность подачи струи 70 м (вода), 40 м (пена)
Полная масса43200 кг
Максимальная скорость60 км/ч
Расход топлива98 л/ 100 км
За время выпуска и эксплуатации было разработано несколько модификаций:
АА-60(543)-160 - на шасси МАЗ-543. Отличался цистерной для воды на 11000 л. Выпущена небольшая серия.
АА-60(7310)-160.01 -на шасси МАЗ-73101. Отличался увеличенным до 12000 л запасом воды, автономным приводом насоса. В состав расчёта включен моторист. Выпускался в 1978-1982 годах.
АА-60(7313)-160.01А - на шасси МАЗ-73131. Выпускался с 1982 года.
АА-70(7310)-220 - на шасси МАЗ-73101. Выпускался в 1982-1983 годах.
АПС-70(7310)-197 220.01 - аварийно-спасательный (опытный). Отличался наличием спасательного трапа, инструментом для вскрытия фюзеляжа.
Похожая на оба варианта, СПМ от предприятия Омсктрансмаш на самом деле является 60-тонной гусеничной машиной пожаротушения (Специальная пожарная машина СПМ). Она предназначена для случаев возгорания чего-то вроде полных взрывчатки складов, арсеналов, баз. Это основное назначение данной машины, которая прошла соответствующих комплекс испытаний, в том числе со стороны государственных органов.
Согласно данным с веб-сайта Омсктрансмаша, СПМ создана в 2012 году
ри её создании задействованы компоненты танков Т-72 и Т-80, бронированная, теплоизолированная и герметичная кабина убережёт экипаж от неблагоприятных условий внешний среды (именно к таким условиям относится огонь).
Экипаж специальной пожарной машины насчитывает три человека, её длина около 30 м, масса не более 60 тонн. Экипаж использует костюмы с теплоизоляцией и жаропрочностью, которые призваны защитить людей от влияния высоких температур. Также экипаж применяет индивидуальные средства очистки и фильтрации воздуха.
Если имеется угроза для жизни, экипаж может быстро покинуть кабину и операции выполняются дистанционно. Внутри СПМ находится примерно 25 кубических метров воды и прочих веществ для тушения огня, которые выбрасываются на расстояние до 100 м. В таком случае СПМ должна генерировать в своих резервуарах невероятное давление, так что под его струю попадать строго не рекомендуется. Через ствол за секунду проходит объём жидкости 100 литров. Подачей огнегасящего состава через лафетный ствол с наличием дистанционного управления занимается центробежный насос.
Обнаружить места возгорания помогают пять пуленепробиваемых стёкол, два тепловизора и система видеонаблюдения на основе четырёх камер. Защитить от высокой температуры призвана огнезащитная краска «Терма», огнестойкости которой хватает на 2 часа. Контакт с огнём в десятки раз повышает объём покрытия, в результате чего появляется негорючая пена с плохой теплопроводностью.
Имеются броневые противоосколочные экраны, совместно с бронированной кабиной они защищают людей и технику от осколков при подрыве осколочно-фугасного снаряда калибра 152 мм.
Чтобы добраться к местам возгорания и дать дорогу другой технике, СПМ использует бульдозерное оборудование клиновидный отвал.
Скорость движения СПМ по шоссе при полной массе достигает 40 км/ч, запас хода достигает 250 км.
Для ликвидации лесных пожаров, пожаров в труднодоступных районах и на объектах железной дороги на базе БТР-80 создан специальный транспорт на комбинированном колесно-рельсовом ходу. По рельсам он может ехать со скоростью 50, по шоссе 80 км/ч. Емкость бака с пенообразующим средством 1000 л.
Пожарный танк предназначен для тушения крупных пожаров в нефтехранилищах, местах добычи нефти, лесобиржах и различных промышленных и гражданских объектах. «Импульс-2М» оснащен гусеничным шасси на базе танка Т-62, имеет 50-ствольную пушку залпового огня для запуска капсул с огнетушащим порошком.
Масса этой пожарной машины составляет до 36 тонн, при этом пожарный танк способен развивать скорость до 50 километров в час. Благодаря танковому шасси эта пожарная машина с легкостью может передвигаться по пересеченной местности и быстро прибывать для тушения пожаров в труднодоступные места.
«Импульс-2М» при создании не утратил танковой брони, что позволяет, находясь в полной безопасности тушить объекты повышенной опасности. Первый образец пожарного танка был изготовлен на Львовском бронетанковом ремонтном заводе. Сейчас на вооружение МЧС России состоят несколько подобных противопожарных танков.
Шасси Танк Т-62
Масса, т 34-36
Скорость движения, км/ч 40-50
- Максимальная скорость - 38 км/час.
- Число мест для боевого расчета, включая водителя, - 2 человека.
- Масса с полной нагрузкой - 167 тонн.
- Расход горючего на 100 км - 500 литров.
- Цистерны для воды - 60 тонн.
- Баки для пенообразователя - 1000 кг.