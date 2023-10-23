12 малоизвестных людей, подаривших нам изобретения и предметы обихода

Мы пользуемся этими вещами чуть ли не каждый день, а если нет, то они, по крайней мере, распространены повсеместно. Наушники, микроволновки, компьютерные мыши — всё это предметы нашего обихода. Они настолько привычны, что мы даже не задумываемся о тех людях, которым когда-то пришла в голову гениальная идея, и они создали все эти незаменимые в современном мире предметы!

Подгузники