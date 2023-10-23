12 малоизвестных людей, подаривших нам изобретения и предметы обихода

Эта статья посвящена тем людям, которые по чистой случайности или благодаря неутомимому упорству изобрели для нас подгузники, заморозку, сотовую связь и другие полезные вещи, которые невозможно исключить из нашей жизни.
Мы пользуемся этими вещами чуть ли не каждый день, а если нет, то они, по крайней мере, распространены повсеместно. Наушники, микроволновки, компьютерные мыши — всё это предметы нашего обихода. Они настолько привычны, что мы даже не задумываемся о тех людях, которым когда-то пришла в голову гениальная идея, и они создали все эти незаменимые в современном мире предметы!
Подгузники
Американская изобретательница Марион Донован после многих попыток создала герметичный и водонепроницаемый чехол для подгузников в 1946 году, который является предшественником одноразового подгузника Виктора Миллса, создателя Pampers.
Быстрая заморозка продуктов
Кларенс Бёрдсай, находясь на полуострове Лабрадор, стал интересоваться тем, как коренные жители замораживали рыбу. После ряда экспериментов и неудачных попыток внедрить разработанную технологию в широкий бизнес он создал в 1934 году успешную компанию по производству замороженных морепродуктов.
Сотовая связь
Дуглас Х. Ринг был одним из инженеров исследовательской компании Bell Labs. В 1947 году он предложил в каждом небольшом районе (соте) разместить приёмопередатчик, но внедрение новой технологии сорвалось по независимым от изобретателя причинам. Поэтому создателем портативного сотового телефона и первым человеком, продемонстрировавшим возможность звонить по нему, считается Мартин Купер (на фото).
Микроволновая печь
В 1945 году инженер Перси Спенсер сделал неожиданное открытие: по легенде в его кармане внезапно расплавилась шоколадка, когда он стоял рядом с действующим магнетроном. В 1947 году были выпущены первые СВЧ-печи, огромного размера и для узкого применения, а ещё через два года началось их серийное производство.
Герметичные контейнеры для продуктов
В конце 30-х Эрл Силас Таппер изобрёл метод очистки чёрного вязкого полиэтиленового шлака и получил пластик, который стал использоваться им для создания контейнеров в 1945 году.
Противозачаточные таблетки
Американки Кэтрин Маккормик и Маргарет Сэнгер, защищавшие права женщин в начале XX века, призывали фармацевтические компании создать противозачаточные таблетки. Но на помощь им откликнулся только биолог Грегори Пинкус, который в ходе исследования получил гормон прогестерон, который тормозил овуляцию. В 1960 году таблетки прошли апробацию, и ими начали пользоваться повсеместно.
Лазер
Разработка оптического квантового генератора (лазера) принадлежит сразу трём физикам: Александру Прохорову, Николаю Басову и Чарльзу Таунсу, за которую они получили Нобелевскую премию в 1964 году.
Трёхточечный ремень безопасности
Перейдя из авиастроительной компании в автомобильную, Нильс Болин стал ведущим инженером по безопасности. Чтобы повысить вероятность сохранения жизни человека в автомобильных авариях, Нильс изобрёл ремень, который фиксирует и верхнюю, и нижнюю части тела.
Компьютерная мышь
Дуглас Карл Энгельбарт является изобретателем многих важных технологий, значимых в современном мире (текстовый редактор, групповые онлайн-конференции и др.). Но в 1967 году он абсолютно не подозревал, что созданная им вместе с Биллом Инглишем компьютерная (тогда ещё деревянная!) мышь станет предметом обихода.
Наушники
«Я вас не слышу, я в наушниках музыку слушаю,» — услышит мама от каждого второго подростка и скажет «спасибо» Натаниэлю Болдуину, который изобрёл свои первые наушники дома на кухне, а запатентовал их улучшенную версию в 1915 году.
Микроскоп
Сделаем скачок во времени, к концу XVII века, и вспомним Антони ван Левенгука — нидерландского натуралиста, который вдохновился работой Роберта Гука «Микрография» и, освоив ремесло шлифовальщика и начав изготавливать линзы, изобрёл микроскоп.
Бачок для унитаза
Только по распространённой легенде Томас Крэппер является изобретателем унитаза. На самом деле он был водопроводчиком и одарённым человеком, который создал разные полезные вещи для туалета, в том числе бачок для воды.
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