12 уникальных изобретений, которые, оказывается, были придуманы в СССР

Некоторые из этих изобретений прославились не только внутри СССР, но и во всём мире. Более того, подавляющая часть из них активно применяется сегодня, пусть и в немного видоизменённом формате.
В период СССР было создано множество впечатляющих и значимых изобретений, которые оказали влияние на различные отрасли науки и индустрии. Неудивительно, ведь советские учёные работали, не покладая рук, чтобы улучшить жизнь своих соотечественников и развить государство. Можно с уверенностью сказать, что у них это получилось.
Всеми любимую головоломку придумал советский программист Алексей Пажитнов в 1984 году. Уже коммерческую версию игры выпустила американская компания Spectrum HoloByte в 1987 году.
Первый подобный космический корабль-робот был запущен советскими разработчиками в 1951 году.
Экспериментальный автомобиль, который сочетал в себе лучшие качества наземного транспорта и судна на воздушной подушке. Передвигаясь, аппарат задействовал шасси автомобильного типа, затем оно убиралось, и в дело вступала воздушная подушка, которая могла поднять устройство над дорожным полотном примерно на 150 мм. Кстати, авто могло преодолевать даже водные преграды.
Первый луноход был успешно доставлен на Луну в 1970 году. Устройство включало в себя две телекамеры, рентгеновский телескоп, рентгеновский спектрометр, детектор радиации и лазерный рефлектор.
В 1937 году советский учёный Владимир Демихов впервые создал пластиковый насос, позволявший поддерживать кровообращение в организме.
Космическую еду в СССР начали выпускать в 1960-х. Изначально планировалось сделать питательные таблетки, которые будут полностью усваиваться организмом и не отнимать времени на трапезу. Однако вместо них были сделаны тюбики. Их было решено наполнить обычной, но предварительно обезвоженной пищей.
В 1990 году в СССР построили подводную лодку для туристических экскурсий под названием «Нептун». Рабочая глубина аппарата составляла 40 метров.
В 1934 году Борис Ушаков создал проект самолёта, в котором возможности гидросамолёта были дополнены возможностями подводной лодки. Над устройством работали в течение длительного времени. Однако, к сожалению, проект закрыли, так как самолёт не мог развить достаточно высокую скорость под водой.
Первый скафандр был создан в конце 1950-х. Изначально он предназначался для собак.
Впервые был введён и опробован ещё в 1925 году.
Спортивный самолёт для тренировки лётчиков-спортсменов был создан Александром Яковлевым в 1927 году.
Первый в мире квадрокоптер, который реально смог взлететь, был сконструирован Георгием Ботезатом и испытан в 1922 году. Недостатком этого аппарата была сложная трансмиссия, передававшая вращение одного мотора на несколько винтов.
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