12 уникальных изобретений, которые, оказывается, были придуманы в СССР

В период СССР было создано множество впечатляющих и значимых изобретений, которые оказали влияние на различные отрасли науки и индустрии. Неудивительно, ведь советские учёные работали, не покладая рук, чтобы улучшить жизнь своих соотечественников и развить государство. Можно с уверенностью сказать, что у них это получилось.