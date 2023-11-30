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"Восток - дело тонкое": президента Германии забыли встретить в Катаре

"Восток - дело тонкое": президента Германии забыли встретить в Катаре

Автор:
30 ноября 2023 09:56
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Видео   Штайнмайер   встреча в аэропорту   доха   забыли   катар   переговоры   президент ФРГ   
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После приземления самолёта бедняжка Штайнмайер ждал почти полчаса, когда за ним кто-нибудь приедет.

Необычным конфузом начался визит президента Германии в Катар. Самолёт правительства приземлился в Дохе, однако официальной делегации, встречающей Штайнмайера, просто не было. Почётный караул, как положено, стоял у трапа, но - и только.


"Франк-Вальтер Штайнмайер казался несколько потерянным — даже жена оставила его. Все другие пассажиры уже вышли из самолета после приземления в Дохе. Только президент был вынужден у двери самолета ожидать официальных лиц, которые должны были приветствовать его внизу у трапа", - пишут в издании Stern

Растерянному политику пришлось ждать около получаса, пока для его встречи не приедет хоть кто-нибудь. Встречающим оказался государственный министр иностранных дел Катара Султан бин Саад Аль-Мурайхи.


Это непредвиденное обстоятельство вызывает много вопросов. Происходящее - ошибка, следствие человеческого фактора и восточного пофигизма или тщательно спланированное намерение показать отношение эмира Катара к президенту ФРГ ?


В ряде СМИ подозревают, что произошедшее — отнюдь не случайность, а намеренное пренебрежение, которое, впрочем, не повлияло на ход встречи с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль, и последняя прошла согласно плану. А в катарских СМИ о конфузе предпочли умолчать.

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Метки: Ynews   Видео   Штайнмайер   встреча в аэропорту   доха   забыли   катар   переговоры   президент ФРГ   
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5  комментариев
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25k
sssss3 Полчаса назад
Немчуре очень хочется дешёвого газа.
Катарцы видели как немчура Россию кинула с покупкой газа и выкатили свои жесткие условия.
1) Продажа по 10 летнему контракту (ибо видели как пиндосы тестировали снижение цены на нефть на бирже, ниже 0 ушла цена)
2) Доставка КАТАРСКИМИ газовозами, которые неторопясь строятся.
Так что немчурой помыкают кто только жалает.
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13k
Андрей А 2 минуты назад
Когда ты чувствуешь свою профессию бесполезной-знай, что в Германии есть президент
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18k
Роберт Шекли 14 минут назад
Если перевести на русский, то мысли Штайнмайера...
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223
ruslan d Полчаса назад
Красиво
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16k
Совранский 39 минут назад
Забыли ли?
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