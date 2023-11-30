"Восток - дело тонкое": президента Германии забыли встретить в Катаре

Необычным конфузом начался визит президента Германии в Катар. Самолёт правительства приземлился в Дохе, однако официальной делегации, встречающей Штайнмайера, просто не было. Почётный караул, как положено, стоял у трапа, но - и только.

"Франк-Вальтер Штайнмайер казался несколько потерянным — даже жена оставила его. Все другие пассажиры уже вышли из самолета после приземления в Дохе. Только президент был вынужден у двери самолета ожидать официальных лиц, которые должны были приветствовать его внизу у трапа", - пишут в издании Stern