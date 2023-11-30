"Восток - дело тонкое": президента Германии забыли встретить в Катаре

После приземления самолёта бедняжка Штайнмайер ждал почти полчаса, когда за ним кто-нибудь приедет.
Необычным конфузом начался визит президента Германии в Катар. Самолёт правительства приземлился в Дохе, однако официальной делегации, встречающей Штайнмайера, просто не было. Почётный караул, как положено, стоял у трапа, но - и только.
"Франк-Вальтер Штайнмайер казался несколько потерянным — даже жена оставила его. Все другие пассажиры уже вышли из самолета после приземления в Дохе. Только президент был вынужден у двери самолета ожидать официальных лиц, которые должны были приветствовать его внизу у трапа", - пишут в издании Stern
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Растерянному политику пришлось ждать около получаса, пока для его встречи не приедет хоть кто-нибудь. Встречающим оказался государственный министр иностранных дел Катара Султан бин Саад Аль-Мурайхи.
Это непредвиденное обстоятельство вызывает много вопросов. Происходящее - ошибка, следствие человеческого фактора и восточного пофигизма или тщательно спланированное намерение показать отношение эмира Катара к президенту ФРГ ?
В ряде СМИ подозревают, что произошедшее — отнюдь не случайность, а намеренное пренебрежение, которое, впрочем, не повлияло на ход встречи с эмиром Тамимом бен Хамадом Аль, и последняя прошла согласно плану. А в катарских СМИ о конфузе предпочли умолчать.
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Катарцы видели как немчура Россию кинула с покупкой газа и выкатили свои жесткие условия.
1) Продажа по 10 летнему контракту (ибо видели как пиндосы тестировали снижение цены на нефть на бирже, ниже 0 ушла цена)
2) Доставка КАТАРСКИМИ газовозами, которые неторопясь строятся.
Так что немчурой помыкают кто только жалает.