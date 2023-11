22 неизвестных факта о фильме Дэвида Финчера «Игра»

6. Некоторые источники утверждают, что в мусорный бак прыгала сама Дебора Кара Ангер (Кристина-Клэр) и во время исполнения этого трюка даже сломала какую-то косточку в ступне.

7. Почему Николас соглашается на ланч с неизвестным ему Симуром Баттсом? Этот американский культурный феномен «жопного» юмора требует разъяснений. В древние времена журнал одной бойскаутской организации Boys’ Life (сейчас известен как Scout Life) опубликовал серию смешных каламбурчиков на тему «Ненаписанных книг». Если правильно прочитать название и автора, то могло стать смешно (например: “Defense” by Barry Kade или "Healthy Foods" by Chris P. Bacon.). Тема пошла в народ и ей напридумывали множество пошлых пародий, в том числе «Under the Bleachers by Seymour Butts». Если дословно перевести теневое значение этой «книги», то получится «Под трибуной можно увидеть много задниц», «Seymour Butts» = «See more butts». Видимо, братья ван Ортон грешили этими мемчиками в детстве и сохранили их для опознавания «свой-чужой».

7.1. В США также есть фармацевтическая компания «Seymour Butts», которая производит одноимённый крем от геморроя. Слоган компании: «My job is to keep your ass healthy clean». Теперь вы знаете всё о Симуре Баттсе :)

8. Рука «просящего» в аэропортовом туалете принадлежит главному оператору фильма Харрису Савидесу. Я так и не понял смысла этой сцены. Зачем она была нужна? Какие у вас идеи?