22 неизвестных факта о фильме Дэвида Финчера «Игра»

Дэвид Финчер первоначально планировал сначала снять фильм "Игра", и только потом работать над фильмом "Семь". Но Финчер стал подстраиваться под графика Брэда Питта. В результате работу над "Игрой" отложили на целых два года.
1. Это третий полнометражный фильм Дэвида Финчера после «Чужой³» (1992) и «Семь» (1995) (для сведения - на конец 2023 г. режиссёр снял 12 фильмов). Изначально он планировался к производству в 1995 году, но у Брэда Питта внезапно образовалось «окно» и режиссёр решил сначала снять «Семь».
2. Партнёром Майкла Дугласа по фильму должна была стать Джоди Фостер – ей предложили роль сестры Николаса. По непонятным причинам она настаивала на смене степени родства :) на дочь. Идея не понравилась ни Финчеру (потребовалась бы дополнительная работа над сценарием), ни Дугласу (он всего на 18 лет старше Фостер). А тут ещё актрису пригласил Роберт Земекис на съёмки «Контакта» (1997) и, в общем, ничего не получилось. Точнее, получилось у Шона Пенна.
3. Николасу ван Ортону 48 лет, сыгравшему его Майклу Дугласу – 53. Конрад ван Ортон на 20 лет младше брата, но они оба родились в октябре (11 и 19 соответственно). Шонн Пенн младше Дугласа на 16 лет.
4. Николас живёт в музее-усадьбе Filoli. Вы спросите: а как же граффити? Неужели этой гадостью по-настоящему разрисовали стены особняка? Граффити наносили на лёгкие картонные листы, которые потом крепили на стены.
4.1. Все сцены в Filoli были сняты за один день. Невероятно…
5. Джим Фейнголд (Джеймс Ребхорн) предлагает Николасу пройти «пару тестов», называя их MMPI и PAP. Первый - Миннесотский многоаспектный личностный опросник, методика, которая до сих пор используется для исследования психических состояний личности. Поиск второго привёл меня к Филиппинской психологической ассоциации :) По всей видимости, Ребхорн неправильно произнёс название: а вот в субтитрах тест указан правильно - TAT: Тематический апперцептивный тест.
6. Некоторые источники утверждают, что в мусорный бак прыгала сама Дебора Кара Ангер (Кристина-Клэр) и во время исполнения этого трюка даже сломала какую-то косточку в ступне.
7. Почему Николас соглашается на ланч с неизвестным ему Симуром Баттсом? Этот американский культурный феномен «жопного» юмора требует разъяснений. В древние времена журнал одной бойскаутской организации Boys’ Life (сейчас известен как Scout Life) опубликовал серию смешных каламбурчиков на тему «Ненаписанных книг». Если правильно прочитать название и автора, то могло стать смешно (например: “Defense” by Barry Kade или "Healthy Foods" by Chris P. Bacon.). Тема пошла в народ и ей напридумывали множество пошлых пародий, в том числе «Under the Bleachers by Seymour Butts». Если дословно перевести теневое значение этой «книги», то получится «Под трибуной можно увидеть много задниц», «Seymour Butts» = «See more butts». Видимо, братья ван Ортон грешили этими мемчиками в детстве и сохранили их для опознавания «свой-чужой».
7.1. В США также есть фармацевтическая компания «Seymour Butts», которая производит одноимённый крем от геморроя. Слоган компании: «My job is to keep your ass healthy clean». Теперь вы знаете всё о Симуре Баттсе :)
8. Рука «просящего» в аэропортовом туалете принадлежит главному оператору фильма Харрису Савидесу. Я так и не понял смысла этой сцены. Зачем она была нужна? Какие у вас идеи?
9. Прислушайтесь к звуку компьютера, когда Фейнголд просматривает данные по Конраду ван Ортону: он в точности совпадает с компьютерными звуками из франшизы «Чужой»! Привет от Дэвида Финчера киностудии 20th Century Fox, которая третьей частью фильма чуть было не угробила карьеру режиссёра.
10. Кстати, на мониторе показывают множество любопытных документов из досье Конрада. Например, свидетельство о рождении некоего Джеймса Даррела Эдвардса III и удостоверение детектива на этого же человека, фотография которого полностью совпадает с Шоном Пенном.
Или водительские права Николаса (в досье Конрада!) с параметрами толстого коротышки - ростом 5,11 футов (~155 см) и весом 165 фунтов (~75 кг), но c правильной датой рождения (11 октября 1949 г.). Защита персональных данных, банковская тайна? Нет, не слышали. Зато очень слышали про пасхалочки и троллинг :)
10.1. А может CRS принадлежит Конраду? Или он в ней работает? А представление с раздельной оплатой счёта в конце фильма – разводилово? А может это вообще не Конрад платил CRS, а, как руководитель организации, подмахнул финальный отчёт? Загадки, загадки…
11. CRS – спрут! Cable Repair Specialists, Consumer Recreation Security, California Regal Sedans.
12. А кто это задерживает влиятельного инвестиционного банкира Николаса ван Ортона? Это Кина Тёрнер, в прошлом известный игрок в американский футбол.
13. Как сэкономить на кастинге и всем сделать хорошо? Приглашаем в кадр членов съёмочной бригады. Знакомьтесь: ассистент костюмера Триш Самервиль в роли официантки, подавшей Николасу открытую бутылку. Но уж эту уловку CRS он разгадал :) В смысле открытую бутылку.
14. Подводные сцены в такси снимались в специальном водном резервуаре Sony Pictures Studios. Вот здесь на девятой минуте это очень наглядно показано:
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15. В первоначальном сценарии перед самоубийством Николас убивает Кристину. Финчер посчитал, что это уже слишком.
16. Сомневался, стоит ли это упомянуть, но всё же пусть будет. Кто пролил холодный чай во время первой встречи Николаса и Конрада? Кристина. Вот она стоит отдельно от остальных официантов – ровно там, куда ей пришлось отойти после внушения. А второй слева молодой человек уж очень напоминает официанта, позднее передавшего Николасу записку, содержащей инструкцию догнать Кристину. В общем, игра началась сразу после того, как Николас пообещал Конраду позвонить в CRS.
17. Кастинг Деборы Кары Ангер длился всего несколько минут и состоял из набора откровенных сцен из фильма Дэвида Кроненберга «Автокатастрофа» (1996), где актриса сыграла одну из главных ролей.
18. Ой, а кто это осматривает Николаса? Это же Спайк Джонз!
19. Присмотритесь: за дверью вовсе не Шон Пенн!
20. Личинка чемоданчика Николаса во время встречи с Энсоном Баэром (Армин Мюллер-Шталь) показывает чудеса преображения:
21. Дэвид Финчер считает фильм своей творческой неудачей, ссылаясь на неподготовленность зрительской аудитории. Если бы "Игра" вышла сейчас, то он точнее попала бы в повестку дня, полную фейков и надувательства.
22. Бюджет фильма - $70 млн, кассовые сборы – $109 млн.
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