22 неизвестных факта о фильме Дэвида Финчера «Игра»

3. Николасу ван Ортону 48 лет, сыгравшему его Майклу Дугласу – 53. Конрад ван Ортон на 20 лет младше брата, но они оба родились в октябре (11 и 19 соответственно). Шонн Пенн младше Дугласа на 16 лет.

4. Николас живёт в музее-усадьбе Filoli. Вы спросите: а как же граффити? Неужели этой гадостью по-настоящему разрисовали стены особняка? Граффити наносили на лёгкие картонные листы, которые потом крепили на стены.

4.1. Все сцены в Filoli были сняты за один день. Невероятно…

5. Джим Фейнголд (Джеймс Ребхорн) предлагает Николасу пройти «пару тестов», называя их MMPI и PAP. Первый - Миннесотский многоаспектный личностный опросник, методика, которая до сих пор используется для исследования психических состояний личности. Поиск второго привёл меня к Филиппинской психологической ассоциации :) По всей видимости, Ребхорн неправильно произнёс название: а вот в субтитрах тест указан правильно - TAT: Тематический апперцептивный тест.