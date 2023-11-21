Как снимали фильм "Космический джем": кадры со съемок и интересные факты

Чтобы спасти сына, знаменитый чемпион НБА отправляется в сказочный мир, где в команде мультяшек вынужден сражаться на баскетбольной площадке с цифровыми копиями знаменитых игроков.
1. Дуэт Майкла Джордона и Баггза Банни впервые появился на экранах за пять лет до выхода фильма "Космический джэм". Конкретно, в 1991 году знаменитая компания "Nike" выпустила рекламу, где баскетболисты взаимодействуют с известным кроликом.
Через некоторое время вышел еще один ролик, благодаря чему даже стали появляться вирусные слухи о создании полнометражного фильма про Майкла Джордана и Баггза Банни. Но в то время мало кто верил, что подобную идею кто-либо будет воплощать в жизнь. А зря.
2. Когда речь зашла о съемке фильма, в режиссерское кресло посадили малоизвестного режиссера Джо Питка, который снимал в основном только клипы и рекламу, в том числе и ту, где впервые засветились Джордан и Баггз Банни.
Но вот фильмография его была весьма скудная, так как в его коллекции был всего один фильм "Скачи во весь опор", который не слишком зашел аудитории. И если бы он снял провальный "Космический джем", то с карьерой режиссера полнометражных фильмов можно было бы попрощаться.
3. Для того чтобы снимать мультяшек, живым актерам нужно было взаимодействовать со статистами, одетыми в зеленые костюмы. После этого фон удаляли, а за место статистов вставляли нарисованных персонажей.
4. Несмотря на то, что основные мультяшные персонажи были уже давно придуманы, аниматорам предстояла кропотливая работа, так как привычная рисовка не позволяла воплотить на экране все задуманное для правильного взаимодействия мультяшек с живыми персонажами. Поэтому, приходилось подключать более сотни художников (в том числе и 3D) ,каждый из которых занимался своим делом.
5. Одним из главных условий съемок Майкла Джордана была возможность тренироваться в перерыве между съемками. Поэтому, рядом со студией даже построили полноценную баскетбольную площадку.
А после окончания съемок площадку не стали сносить. Она стало место, где постоянно собирались звезды NBA, а также известные актеры, в том числе и Арнольд Шварценеггер с Сильвестром Сталлоне.
6. Художник-мультипликатор и режиссер Чак Джонс, который являлся в свое время одним из главных художников серии "Looney Tunes", высказался о фильме "Space Jam" в резко негативном ключе, назвав его просто ужасным.
7. При бюджете в 80 миллионов долларов фильм "Космический джем" собрал в мировом прокате 230 миллионов. Неплохой результат, но до самого кассового фильма 1996 года, коим стал "День независимости", его отделяло 17 фильмов. Но зато на тот момент фильм стал самой кассовой лентой про баскетбол.
Кстати, рекомендую вам почитать мою отдельную статью о том, как снимали фильм "День независимости". Уверен, вам понравится.
8. Крольчиха Лола Банни впервые появилась только в этом фильме. До этого в мультфильмах "Loney Tunes" данного персонажа никогда не появлялось. Хотя, изначально планировалось запустить в фильм крольчиху Ханни Банни, которая появлялась лишь в комиксах.
В свое время многие, кстати, думали, что крольчиха Бэбс Банни из мультфильма "Tiny Toon" являлась детской версией Лолы Банни, так как все другие персонажи Tiny Toon также имели свои взрослые варианты. Но этого в принципе быть не могло, так как мультсериал "Tiny Toon" впервые появился в 1990 году, тогда как "Космический Джэм" - в 1996 году.
Ну а когда в 2021 году вышел провальный сиквел фильма "Космический Джэм", то создатели решили сильно переделать Лолу, лишив ее фирменной фигуры. Создатели решили сделать ее более сильной и независимой в угоду современной повесточки. Правда, фанаты не оценили такого шага, так как они хотели видеть привычную секси-Лолу.
Я лично сам не понимаю, когда фильмы снимают в угоду повесточке. Создатели делают акценты на том, чтобы не обидеть различные меньшинства, забывая о том, что они обижают обычных людей. И вообще, кто сказал, что сильный женский персонаж не может быть сексуальным, пусть это даже крольчиха?
9. Помните момент, когда на матче появляется Билл Мюррей? На вопрос "Как он здесь оказался?" Билл ответил Майклу, что его сюда пропихнул его друг-продюсер.
Это была не просто шутка, а чистая правда. Продюсер Айван Райтман (который режиссировал и продюсировал фильм "Охотники за приведениями"), зная, что Билл Мюррей хотел бы поучаствовать в съемках с анимированными персонажами, буквально пропихнул его в "Космический джем". Сцену для Билла Мюррея прописали в самый последний момент кое-как его вклинив в сцену с матчем.
10. По сюжету фильма Майкл Джордан уходит из баскетбола в бейсбол. Но перед началом съемок он уже ушел из бейсбола, чтобы возобновить свою баскетбольную карьеру в составе команды "Chicago Bulls".
11. В 1996 году веб-сайты фильмов представляли из себя примитивные одностаничники. Да и вообще в то время мало кто продвигал свои киноленты через интернет, так как это было не распространено.
Но в случае с "Космическим Джемом" была нанята целая команда, которая отвечала за сайт. Сайт был напичкан разнообразной информацией. И хоть сегодня этот сайт выглядит дешево и непрофессионально, в то время это было весьма масштабно в рамках одного фильма.
Кстати, данный ресурс работает и по сей день. Вы сами можете зайти на него и посмотреть как он выглядит своими глазами.
12. Несмотря на то, что слово "Jam" в основном переводится как "Джем" (Варенье), здесь оно имеет совершенно другой смысл, причем два. В баскетболе словом "Джем" называют удар сверху. Также, этим словом обозначают короткометражные 6-минутные мультфильмы по типу "Looney Tunes". Теперь вы знаете, причем здесь варенье.
13. Создатели хотели выпустить продолжение фильма с Майклом Джорданом, но тот отказался. В итоге в 2003 году вышел довольно посредственный фильм "Луни Тьюнз снова в деле" с Брендоном Фрейзером и Стивом Мартином в главных ролях, где также речь шла о взаимодействии живых людей с Баггзом Банни и другими мультяшками. Правда, про баскетбол речи уже не шло.
Ну а в 2021 году все же вышла официальная вторая часть фильма "Космический джем", но на сей раз главную роль в фильме исполнил баскетболист Леброн Джеймс. Но фильм оказался настолько провальным, что при бюджете в 150 миллионов долларов он собрал в мире всего 162 миллиона. А я напомню, что для выхода в ноль нужно собрать в среднем в два раза больше, чем было затрачено на съемку.
Источник:
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