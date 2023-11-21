Как снимали фильм "Космический джем": кадры со съемок и интересные факты

Через некоторое время вышел еще один ролик, благодаря чему даже стали появляться вирусные слухи о создании полнометражного фильма про Майкла Джордана и Баггза Банни. Но в то время мало кто верил, что подобную идею кто-либо будет воплощать в жизнь. А зря.





2. Когда речь зашла о съемке фильма, в режиссерское кресло посадили малоизвестного режиссера Джо Питка, который снимал в основном только клипы и рекламу, в том числе и ту, где впервые засветились Джордан и Баггз Банни.