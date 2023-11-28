Как снимали фильм "Пункт назначения": кадры со съемок и 15 интересных фактов о фильме

Неизбитый и интересный сюжет про подростков, за которыми гонится незримая смерть только из-за того, что они нарушили ее план, покорил сердца огромного количества зрителей.
1. Исполнитель главной роли Давно Сава в одной из сцен должен был притвориться спящим. Но из-за того, что актер вымотался на бесконечных съемках, он реально уснул в кресле.
Но самое интересное, что его никто не стал будить, и необходимые сцены отсняли, пока актер спал. Лишь спустя 4 часа актера разбудили и сообщили ему, что он прекрасно справился с задачей, что немного удивила самого Давона.
2. Сценарий фильма хоть и является оригинальным и весьма необычным, но тем не менее и он был придуман не с нуля. Подобный сюжет должен был присутствовать в одном из серий популярного сериала "Секретные материалы". Но в итоге сценарий был забракован.
Благо, что этот сценарий попался режиссеру "Секретных материалов" Джеймсу Вонгу. Прочитав его, он решил, что нельзя пропадать такому добру, и в итоге снял свой хитовый фильм "Пункт назначения".
3. Во второй части фильма единственная выжившая пассажирка рейса 180 по имени Клэр намеренно живет в изоляции, чтобы смерть ее не настигла. На стене в комнате Клэр висит фотография выживших пассажиров рейса 180, где они стоят в обнимку с улыбками
На самом деле такой сцены в первой части фильма не было. Судя по одежде и заднему плану, фотография была сделана прямо перед гибелью Терри Чейни (ее сбил автобус). А в тот момент герои уж точно не стояли в обнимку и не улыбались, а скорее наоборот дрались и ссорились.
На самом деле все это легко объясняется. В комнате Клэр висит фотография со съемок первой части фильма. То есть, актеры просто сфотографировались на память
4. По словам Давона Савы (Алекс Браунинг) он читал сценарий во время полета на самолете. И сценарий его настолько сильно впечатлил, что он невольно смотрел в окно, чтобы убедиться, что с двигателями все в порядке.
5. Первая смерть Тода выглядела очень мистически, ведь по сути мы видели смерть за работой. Вспомните, что в начале вытекла жидкость, чтобы Тод на ней поскользнулся, а затем она залезла обратно, чтобы все выглядело как несчастный случай. Также мистически выглядел и провод, который оборачивался вокруг шеи Тода.
Примерно в таком же ключе плавнировалось снять и другие сцены, чтобы зритель видел работу Смерти во всей красе. Но по ходу съемок от этой идеи решено было отказаться. Поэтому остальные смерти выглядели уже как действительно несчастные случаи.
6. Изначально планировалось, что фильм будет называться "Рейс 180". Но так как рейсы с этим номером уже встречались в фильмах "Воздушная тюрьма" и "Самолет президента", решено было поменять название фильма.
7. Самой первой была снята сцена смерти Терри Чейни в исполнении актрисы Аманды Детмер. Создатели посчитали, что это самая легкая в исполнении смерть в фильме.
8. В фильме нередко можно услышать композиции знаменитого фолк-музыканта. Он погиб в авиакатастрофе в 1997 году.
9. На роль Алекса Браунинга пробовался Тоби МакГуайр, а на роль Клэр - Кирстен Данст. Примечательно, но спустя три года двое этих актеров сыграют главные роли в фильме "Человек паук".
10. При бюджете в 43 миллиона долларов (23 миллиона н съемки и 20 миллионов на маркетинг) фильм собрал в мировом прокате почти 113 миллионов долларов, что в принципе можно считать успехом. Поэтому не удивительно, что через несколько лет вышло продолжение, а за ним еще три.
11. Немало новостных сцен, что мы видим по телевизору в фильме, были сняты не для фильма. Это реальные сводки новостей 1996 года про крушение самолета "Боинг-747", который направлялся из Нью-Йорка в Париж. Авиакатастрофа также случилась сразу после взлета.
12. При первом просмотре фильма мало кто обращал внимание на титры, а точнее на то, что мы видим на их фоне. А ведь во вступительных титрах спойлерятся смерти некоторых героев. Например, повешенная кукла олицетворяет смерть Тода, а изображение гильотины в книге явно намекает на то, что кто-то останется без головы,
13. В фильме трижды встречается пара чисел 9 и 25:
14. Сцена, когда Картер бьет Билли Хичкока по лицу, не была прописана в сценарии, но ее пришлось добавить по необходимости. Дело в том, что в тот день у Шона Уильяма Скотта вскочила сильная простуда на губе. И чтобы ее скрыть решено было инсценировать удар по лицу, чтобы бутафорская кровь закрывала прыщ.
Кстати, Сам Шон Уильям Скотт попал в "Пункт назначения" благодаря успеху картины "Американский пирог", где он сыграл своего самого культового персонажа Стива Стифлера.
15. Сцену с тряской в самолете снимали с помощью специального гидравлического устройства. Авторы решили, что стоит показать сцену в самолете максимально реалистично, а не просто просить актеров как следует потрястись ,как это часто делают в кино.
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