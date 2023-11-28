Как снимали фильм "Пункт назначения": кадры со съемок и 15 интересных фактов о фильме

2. Сценарий фильма хоть и является оригинальным и весьма необычным, но тем не менее и он был придуман не с нуля. Подобный сюжет должен был присутствовать в одном из серий популярного сериала "Секретные материалы". Но в итоге сценарий был забракован.

Благо, что этот сценарий попался режиссеру "Секретных материалов" Джеймсу Вонгу. Прочитав его, он решил, что нельзя пропадать такому добру, и в итоге снял свой хитовый фильм "Пункт назначения".

3. Во второй части фильма единственная выжившая пассажирка рейса 180 по имени Клэр намеренно живет в изоляции, чтобы смерть ее не настигла. На стене в комнате Клэр висит фотография выживших пассажиров рейса 180, где они стоят в обнимку с улыбками