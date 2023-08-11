"Кто это?": мужчина сделал фото и заметил на заднем плане человека

Ирландец просто прогуливался по живописным местам в городе Белфаст, как вдруг решил остановиться и сделать фото. Оказалось, он поймал чрезвычайно удачный момент — но понял это, только когда увеличил фотографию на ноутбуке.
43-летний ирландец по имени Гэвин Бест просто прогуливался с друзьями в живописных местах города Белфаст. В один момент он решил остановиться и сделать фотографию. Казалось бы, ничего особенного. Гэвин тоже так думал, пока не посмотрел на один снимок на ноутбуке.
"Когда я просматривал фотографии на телефоне, я не заметил ничего особенного. Только несколько дней спустя, просматривая фотографии на своём ноутбуке, я увидел нечто странное вдалеке на одной из них. Для этого пришлось увеличить изображение," - говорит Гэвин.
На фото (ниже) он разглядел человека, который прыгнул вверх прямо в момент снимка. Как предположил Гэвин, этот человек прыгал, пока его фотографировал кто-то другой на холме (этот человек, конечно, мог звать на помощь, но это уже совсем другая история). Если это так, то он поймал чрезвычайно удачный момент. Хотя это и мелочь, но такая фотография — и вправду уникальна, и учит почаще обращать внимание на детали.
Гэвин опубликовал свой снимок в соцсетях, где он неожиданно набрал популярность и тысячи лайков. А вот тот самый человек с фото:
Источник: — переведено специально для fishki.net
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