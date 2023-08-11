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"Кто это?": мужчина сделал фото и заметил на заднем плане человека

"Кто это?": мужчина сделал фото и заметил на заднем плане человека

Автор:
11 августа 2023 17:39
Сообщество : Истории
Метки: Фотографии   внезапно   интересное   ирландия   истории   история   люди   неожиданно   странное   фото   
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Ирландец просто прогуливался по живописным местам в городе Белфаст, как вдруг решил остановиться и сделать фото. Оказалось, он поймал чрезвычайно удачный момент — но понял это, только когда увеличил фотографию на ноутбуке.

43-летний ирландец по имени Гэвин Бест просто прогуливался с друзьями в живописных местах города Белфаст. В один момент он решил остановиться и сделать фотографию. Казалось бы, ничего особенного. Гэвин тоже так думал, пока не посмотрел на один снимок на ноутбуке.


"Когда я просматривал фотографии на телефоне, я не заметил ничего особенного. Только несколько дней спустя, просматривая фотографии на своём ноутбуке, я увидел нечто странное вдалеке на одной из них. Для этого пришлось увеличить изображение," - говорит Гэвин.

На фото (ниже) он разглядел человека, который прыгнул вверх прямо в момент снимка. Как предположил Гэвин, этот человек прыгал, пока его фотографировал кто-то другой на холме (этот человек, конечно, мог звать на помощь, но это уже совсем другая история). Если это так, то он поймал чрезвычайно удачный момент. Хотя это и мелочь, но такая фотография — и вправду уникальна, и учит почаще обращать внимание на детали.

Гэвин опубликовал свой снимок в соцсетях, где он неожиданно набрал популярность и тысячи лайков. А вот тот самый человек с фото:

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотографии   внезапно   интересное   ирландия   истории   история   люди   неожиданно   странное   фото   
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5  комментариев
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3k
Станислав Вершинин Час назад
Ведь специально уйдешь в глушь, чтобы спокойно попрыгать на холме, так нет и там найдут и сфоткают...
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2k
Pogost 8 минут назад
Новость дня!!!! ИНТЕРНЕТ ВЗОРВАН!!!
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118
Вадим Дёмушкин 10 минут назад
"разглядел человека, который прыгнул вверх прямо в момент снимка". Может подпрыгнул?
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20k
scorpick 19 минут назад
Почему это умалчивается в новостях?!! По телевизору ни слова!!! Вечно от нас всё скрывают!
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21k
Corvus Corax Полчаса назад
Охренеть сенсация!!! Первое место врейтинге! Якубеня с сосиской отдыхает...
Немедленно во все СМИ!
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