"Кто это?": мужчина сделал фото и заметил на заднем плане человека

На фото (ниже) он разглядел человека, который прыгнул вверх прямо в момент снимка. Как предположил Гэвин, этот человек прыгал, пока его фотографировал кто-то другой на холме (этот человек, конечно, мог звать на помощь, но это уже совсем другая история). Если это так, то он поймал чрезвычайно удачный момент. Хотя это и мелочь, но такая фотография — и вправду уникальна, и учит почаще обращать внимание на детали.