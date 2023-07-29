FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14416 постов • 1683 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные
В Челябинской области полицейские спасли щенка, который увяз в&nbsp;гудроне

В Челябинской области полицейские спасли щенка, который увяз в гудроне

Автор:
29 июля 2023 09:53
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Спасение   гудрон   животные   милота   фото   челябинск   щенок   
705
4
1

Животное заметили капитан МВД и сотрудники челябинского угрозыска. Они вытащили пса из гудрона, отмыли и отвезли в местный приют для животных.

«Ребята не испугались замараться, и машину запачкать не побоялись. Грязь на руках не страшно. Вода и мыло всё отмоют. Главное, что ваши души светлы и чисты!» — поблагодарили их в городе. Респект героям.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Спасение   гудрон   животные   милота   фото   челябинск   щенок   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Anarasius

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1159020



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Набирающие популярность в сообществах
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Постоянство признак мастерства

Лучшие демотиваторы
Коза при бабках

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Юмор#Автовсячина#Прикол#история#подборка#новости#США#пляж
#автомобили#животные#интересное#в мире#аварии#забавно#Москва#сарказм#драка#истории
#автомир#люди#интересно#ДТП#авто аварии#кино#полиция#СССР#фильм#соцсети
Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь

На что жалуетесь?

Вернуться