В Челябинской области полицейские спасли щенка, который увяз в гудроне

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Животное заметили капитан МВД и сотрудники челябинского угрозыска. Они вытащили пса из гудрона, отмыли и отвезли в местный приют для животных.
«Ребята не испугались замараться, и машину запачкать не побоялись. Грязь на руках не страшно. Вода и мыло всё отмоют. Главное, что ваши души светлы и чисты!» — поблагодарили их в городе. Респект героям.
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