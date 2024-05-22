Загадочное убийство прелестной продавщицы сигарет

Позднее появилась версия, что Роджерс умерла от неудачного аборта в таверне, расположенной неподалёку от пещеры Сибиллы. Женщину – хозяйку заведения случайно подстрелил собственный сын. И умирающая, желая облегчить душу перед неизбежным, сообщила, что Роджерс на самом деле умерла от неудачного аборта.

Скорее всего, тайна убийства Мэри Роджерс в ту летнюю ночь так и не будет раскрыта. И только призрачный образ девушки с сигаретами будет вечно бродить по памятным для неё при жизни местам, вдохновляя поэтов и пугая туристов.