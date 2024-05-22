Загадочное убийство прелестной продавщицы сигарет

Совершаются в этой жизни преступления, которые, несмотря на кажущуюся простоту, не в состоянии распутать даже настоящие виртуозы.
Загадочное убийство Мэри Роджерс, известной в прессе как «Красавица с сигарами», совершённое летом 1841 года, остаётся одним из самых печально известных нераскрытых дел в Нью-Йорке. Даже Эдгар Аллан По попытался раскрыть это дело. Но, хотя призрак несчастной, как говорят, посещал многочисленных подозреваемых, правда об этом ужасном преступлении до сих пор остаётся такой же мутной, как воды реки Гудзон, где был найден её труп.
В 1838 году Джон Андерсон, владелец табачной лавки на Бродвее в Нижнем Манхэттене, нанял Мэри Роджерс, чтобы она стояла у прилавка и завлекала клиентов-джентльменов. Это сработало, и темноволосая красавица, которую описывали как «неземную и гипнотически приятную», сделала табачный магазин Андерсона одним из самых популярных в городе. Среди постоянных клиентов заведения были такие известные личности как Вашингтон Ирвинг и, как утверждается, сам По. А также целая толпа журналистов, что способствовало тому, что её жуткая кончина получила широкую огласку в прессе.
Однажды в октябре 1838 года Роджерс пропала. Через две недели она внезапно появилась вновь, и многие решили, что Андерсон инсценировал её исчезновение ради рекламы. Поклонники Роджерс заполонили магазин, и вскоре она почувствовала себя подавленной и ушла работать в пансион своей матери. Однако в июле 1841 года она снова пропала. На этот раз двое мужчин на берегу Нью-Джерси заметили её тело в воде возле пещеры Сибиллы.
В 2007 году перед рукотворной пещерой были построены новые ворота. Многие считают, что Роджерс была убита именно здесь, хотя как именно – загадка. Синяки на её теле и следы на горле наводят на мысль о грабителе или мстительном любовнике (возможно, одном из ухажёров, коих было немало). С того момента, как останки красавицы были извлечены из воды, о каждой новой улике или подозреваемом таблоиды сообщали незамедлительно, задыхаясь от азарта. Впрочем, публике это нравилось, она скупала газеты в небывалом ажиотаже.
Такое внимание, что неудивительно, сказалось на людях, особенно на её женихе Дэниеле Пейне, у которого было надёжное алиби. Но пресса всё равно преследовала его. Он был обнаружен возле пещеры Сибиллы мёртвым в результате явного самоубийства ядом с запиской, гласившей: «Миру – вот он я, на том самом месте. Да простит меня Господь за мою непутёвую жизнь».
Бурная пресса вдохновила и Эдгара Аллана По, у которого были свои теории относительно этого случая. В своем рассказе «Тайна Мари Роже» он не так уж тонко изменил детали, перенеся их в Париж с жертвой убийства по имени Мари Роже. Его сыщик К. Огюст Дюпен перебрал множество подозреваемых, но так и не остановился ни на одном, хотя По старательно обновлял рассказ новыми уликами. Считается, что это первое художественное произведение, в котором в качестве исходного материала использовалось реальное убийство.
Один из подозреваемых, сам Андерсон, предположительно отверг знаки внимания со стороны Роджерс.
Хотя он похоронен на кладбище Грин-Вуд в Бруклине, он умер в 1881 году в Париже, до последних дней утверждая, что его мучает призрак красавицы, продававшей сигареты в его лавке. Пейн до смерти тоже утверждал, что видел невесту в виде призрака.
Позднее появилась версия, что Роджерс умерла от неудачного аборта в таверне, расположенной неподалёку от пещеры Сибиллы. Женщину – хозяйку заведения случайно подстрелил собственный сын. И умирающая, желая облегчить душу перед неизбежным, сообщила, что Роджерс на самом деле умерла от неудачного аборта.
Скорее всего, тайна убийства Мэри Роджерс в ту летнюю ночь так и не будет раскрыта. И только призрачный образ девушки с сигаретами будет вечно бродить по памятным для неё при жизни местам, вдохновляя поэтов и пугая туристов.
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