FISHKINET
Сообщество Криминал 3060 постов • 388 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Загадочное убийство прелестной продавщицы сигарет

Загадочное убийство прелестной продавщицы сигарет

Автор:
22 мая 2024 10:54
Сообщество : Криминал
Метки: Мэри Роджерс   Эдгар Аллан По   газета   девушка с сигаретами   история   криминал   преступление   призрак   убийство   
1042
8

Совершаются в этой жизни преступления, которые, несмотря на кажущуюся простоту, не в состоянии распутать даже настоящие виртуозы.

Загадочное убийство Мэри Роджерс, известной в прессе как «Красавица с сигарами», совершённое летом 1841 года, остаётся одним из самых печально известных нераскрытых дел в Нью-Йорке. Даже Эдгар Аллан По попытался раскрыть это дело. Но, хотя призрак несчастной, как говорят, посещал многочисленных подозреваемых, правда об этом ужасном преступлении до сих пор остаётся такой же мутной, как воды реки Гудзон, где был найден её труп.

×

В 1838 году Джон Андерсон, владелец табачной лавки на Бродвее в Нижнем Манхэттене, нанял Мэри Роджерс, чтобы она стояла у прилавка и завлекала клиентов-джентльменов. Это сработало, и темноволосая красавица, которую описывали как «неземную и гипнотически приятную», сделала табачный магазин Андерсона одним из самых популярных в городе. Среди постоянных клиентов заведения были такие известные личности как Вашингтон Ирвинг и, как утверждается, сам По. А также целая толпа журналистов, что способствовало тому, что её жуткая кончина получила широкую огласку в прессе.

Однажды в октябре 1838 года Роджерс пропала. Через две недели она внезапно появилась вновь, и многие решили, что Андерсон инсценировал её исчезновение ради рекламы. Поклонники Роджерс заполонили магазин, и вскоре она почувствовала себя подавленной и ушла работать в пансион своей матери. Однако в июле 1841 года она снова пропала. На этот раз двое мужчин на берегу Нью-Джерси заметили её тело в воде возле пещеры Сибиллы.

В 2007 году перед рукотворной пещерой были построены новые ворота. Многие считают, что Роджерс была убита именно здесь, хотя как именно – загадка. Синяки на её теле и следы на горле наводят на мысль о грабителе или мстительном любовнике (возможно, одном из ухажёров, коих было немало). С того момента, как останки красавицы были извлечены из воды, о каждой новой улике или подозреваемом таблоиды сообщали незамедлительно, задыхаясь от азарта. Впрочем, публике это нравилось, она скупала газеты в небывалом ажиотаже.

Такое внимание, что неудивительно, сказалось на людях, особенно на её женихе Дэниеле Пейне, у которого было надёжное алиби. Но пресса всё равно преследовала его. Он был обнаружен возле пещеры Сибиллы мёртвым в результате явного самоубийства ядом с запиской, гласившей: «Миру – вот он я, на том самом месте. Да простит меня Господь за мою непутёвую жизнь».

Бурная пресса вдохновила и Эдгара Аллана По, у которого были свои теории относительно этого случая. В своем рассказе «Тайна Мари Роже» он не так уж тонко изменил детали, перенеся их в Париж с жертвой убийства по имени Мари Роже. Его сыщик К. Огюст Дюпен перебрал множество подозреваемых, но так и не остановился ни на одном, хотя По старательно обновлял рассказ новыми уликами. Считается, что это первое художественное произведение, в котором в качестве исходного материала использовалось реальное убийство.

Один из подозреваемых, сам Андерсон, предположительно отверг знаки внимания со стороны Роджерс.

Хотя он похоронен на кладбище Грин-Вуд в Бруклине, он умер в 1881 году в Париже, до последних дней утверждая, что его мучает призрак красавицы, продававшей сигареты в его лавке. Пейн до смерти тоже утверждал, что видел невесту в виде призрака.

Позднее появилась версия, что Роджерс умерла от неудачного аборта в таверне, расположенной неподалёку от пещеры Сибиллы. Женщину – хозяйку заведения случайно подстрелил собственный сын. И умирающая, желая облегчить душу перед неизбежным, сообщила, что Роджерс на самом деле умерла от неудачного аборта.

Скорее всего, тайна убийства Мэри Роджерс в ту летнюю ночь так и не будет раскрыта. И только призрачный образ девушки с сигаретами будет вечно бродить по памятным для неё при жизни местам, вдохновляя поэтов и пугая туристов.


Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Мэри Роджерс   Эдгар Аллан По   газета   девушка с сигаретами   история   криминал   преступление   призрак   убийство   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Рома Час назад
КУРЕНИЕ УБИВАЕТ !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
vasilykopkov Полчаса назад
"Скорее всего, тайна убийства Мэри Роджерс в ту летнюю ночь так и не будет раскрыта."
Потому, что никому не интересна...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2457 постов (2195 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

117430



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Американский журналист Такер Карлсон запустил своё шоу на российском телевидении
Американский журналист Такер Карлсон запустил своё шоу на российском телевидении
35 исторических снимков для тех, кто хочет всё знать
35 исторических снимков для тех, кто хочет всё знать
Набирающие популярность в сообществах
Голландская «маниловщина». Линкоры Нидерландов, которые так и не были построены…
Голландская «маниловщина». Линкоры Нидерландов, которые так и не были построены…
В чем сложность переработки упаковки тетрапак
В чем сложность переработки упаковки тетрапак
Фиксируйте все моменты дороги
Фиксируйте все моменты дороги
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На случай обезъёживания

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#автомир#история#фильм#авто аварии#ДТП#забавно#истории#Юмор
#в мире#Прикол#автомобили#кино#полиция#факты#кот#Реакция#конфликт#Москва
#люди#машина#интересно#Автовсячина#аварии#кошка#США#Разное#мотоцикл#Китай
Китайские компании научились создавать память HBM Китайские компании научились создавать память HBM Грустная история начинающей актрисы Ребекки Шеффер Грустная история начинающей актрисы Ребекки Шеффер Красавица расправилась с возлюбленным-миллионером из-за ревности Красавица расправилась с возлюбленным-миллионером из-за ревности Жуткая трансформация одной обычной семьи Жуткая трансформация одной обычной семьи Непрожитая жизнь Эрика Глиссона Непрожитая жизнь Эрика Глиссона Призрак, раскрывший своё собственное убийство Призрак, раскрывший своё собственное убийство

На что жалуетесь?

Вернуться